Экс-министр обороны Южной Кореи Ким Ен Хен попытался покончить с собой в СИЗО

07:56 11.12.2024

Экс-министр обороны Южной Кореи попытался покончить с собой

Ким Ен Хен пытался совершить суицид в следственном изоляторе Сеула



Максим Попов



Бывший министр обороны Южной Кореи Ким Ен Хен пытался покончить с собой в следственном изоляторе, однако благодаря вмешательству сотрудников охраны его жизнь была спасена, сообщило "Рехнап".

По информации агентства, экс-министр обороны Южной Кореи Ким Ен Хен предпринял попытку самоубийства в следственном изоляторе Сеула. Инцидент произошел в туалете перед выдачей ордера на арест, но благодаря оперативным действиям сотрудников, экс-министр остался жив, передает РИА "Новости".



Согласно заявлению главы пенитенциарной службы Син Ен Хэ, состояние здоровья Ким Ен Хена теперь не вызывает опасений, и он помещен под охрану.



Как сообщала газета ВЗГЛЯД, 9 декабря суд Южной Кореи принял решение об аресте Ким Ен Хена, подозреваемого в реализации решения президента Юн Сок Еля о введении военного положения. До этого южнокорейская прокуратура присвоила президенту статус подозреваемого по делу о мятеже.



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Напомним, вечером 3 декабря президент Южной Кореи Юн Сок Ель в целях борьбы с "просеверокорейскими элементами" и параличом исполнительной власти из-за действий парламентской оппозиции ввел военное положение, которое было отменено примерно через шесть часов.



Оппозиция 4 декабря инициировала в парламенте процедуру импичмента, считая, что президент нарушил конституцию, поскольку для военного положения не было оснований.



7 декабря в парламенте Республики Корея состоялось голосование по импичменту президента, который объявлен не был из-за бойкота голосования со стороны правящей партии.