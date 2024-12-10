 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Среда, 11.12.2024
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Экс-министр обороны Южной Кореи Ким Ен Хен попытался покончить с собой в СИЗО
07:56 11.12.2024

Экс-министр обороны Южной Кореи попытался покончить с собой
Ким Ен Хен пытался совершить суицид в следственном изоляторе Сеула

Максим Попов

Бывший министр обороны Южной Кореи Ким Ен Хен пытался покончить с собой в следственном изоляторе, однако благодаря вмешательству сотрудников охраны его жизнь была спасена, сообщило "Рехнап".
По информации агентства, экс-министр обороны Южной Кореи Ким Ен Хен предпринял попытку самоубийства в следственном изоляторе Сеула. Инцидент произошел в туалете перед выдачей ордера на арест, но благодаря оперативным действиям сотрудников, экс-министр остался жив, передает РИА "Новости".

Согласно заявлению главы пенитенциарной службы Син Ен Хэ, состояние здоровья Ким Ен Хена теперь не вызывает опасений, и он помещен под охрану.

Как сообщала газета ВЗГЛЯД, 9 декабря суд Южной Кореи принял решение об аресте Ким Ен Хена, подозреваемого в реализации решения президента Юн Сок Еля о введении военного положения. До этого южнокорейская прокуратура присвоила президенту статус подозреваемого по делу о мятеже.

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Напомним, вечером 3 декабря президент Южной Кореи Юн Сок Ель в целях борьбы с "просеверокорейскими элементами" и параличом исполнительной власти из-за действий парламентской оппозиции ввел военное положение, которое было отменено примерно через шесть часов.

Оппозиция 4 декабря инициировала в парламенте процедуру импичмента, считая, что президент нарушил конституцию, поскольку для военного положения не было оснований.

7 декабря в парламенте Республики Корея состоялось голосование по импичменту президента, который объявлен не был из-за бойкота голосования со стороны правящей партии.

Источник - взгляд
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