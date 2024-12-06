Можно ли починить сознание украинцев, - "Регнум"

13:06 11.12.2024 От "секретных архивов" до анти-России. Можно ли починить сознание украинцев



Денис Давыдов

Киевлянин, долгое время трудился в медиа и политике, любил путешествовать и помогать людям. Категорически не принял Майдан, войну против Донбасса и честно всех предупреждал, что закончится это разрушением страны. Всегда всерьез воспринимал угрозы западноукраинских националистов и считаю их главными виновниками всего, что случилось с Украиной. То, во что они превратили страну, больше не может быть моей Родиной, это имя присвоила себе кучка уляпанных кровью мерзавцев. Поэтому в "европейской стране" связанным со мной людям грозит большая опасность. Вот причина того, что об Украине я пишу не под своим именем. Но с надеждой, что однажды она снова станет пригодной для жизни, созидательной работы и творчества. А имя партизанского командира и поэта Дениса Давыдова напоминает о том, что бороться за свою правду нужно вдохновенно - и обязательно победишь.



6 декабря 2024



Когда киевляне самоорганизовались и несколько месяцев подряд ходили в ночные караулы у Вечного огня, это вызвало шквал позитивных эмоций. Тогда, в 2017 году, еще жила твердая надежда, что настоящее не переломить, пока есть люди, которые в него верят. Что никто не сможет (да и не посмеет!) всерьез запретить День Победы, нагло среди бела дня паскудить и сносить памятники.



Да и Вечный огонь в парке Вечной Славы "активисты" заляпали цементом ночью, поскольку реально боялись получить по голове. Ведь буквально за несколько лет до этого другие перевозбужденные молодые люди жарили там яичницу - и были немедленно вычислены, после чего одна барышня уехала в СИЗО, а вторая (к слову, гражданка РФ) бежала с Украины. А патрульных, которые все видели, но ничего не предприняли, уволили из органов.



Но прошло еще немного времени - и под шквал таких же позитивных эмоций в соцсетях коммунальные службы Киева убрали из того же парка бюсты героев-украинцев - командиров партизанского соединения Сидора Ковпака и Алексея Федорова, командующего войсками 3-го Белорусского фронта Ивана Черняховского, первого советского бронетанкового маршала Павла Рыбалко.



Но удивляет не очередное паскудство, а именно изменение настроек сознания, когда такое приветствуют сплошь и рядом те же самые люди, которые ходили в гвардейских лентах праздновать День Победы и с горящими глазами пели "Спят курганы темные". Или как минимум согласны с текущей политикой, поскольку "так нужно для защиты Украины от агрессивных устремлений России", чем прикрывается любая мерзость.



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Как за жизнь одного поколения получилось перепрошить историческую память целого народа, сменив их взгляды на противоположные?



А капля камень точит. Теперь мы можем выстроить всю технологическую цепочку, в которую были вложены огромные деньги и усилия специально обученных людей, - тем более что такую же технологию пытались применить и в России.



Первый шаг - поставить под сомнение



Главная идея: все, что мы знали, было неправдой.



Граждан Украины накрыла лавина "сорванных покровов": вот, в советский период настоящая история замалчивалась! От нас скрывали то, как все было на самом деле. Стало известно о преступлениях, которые совершались втайне от народа. В секретных архивах хранятся документы, в которых содержится горькая истина.



Для украинской аудитории, как подробно рассказывало ИА Регнум, особый акцент был сделан на голоде 30-х годов, о котором на первом этапе рассказывали именно как о том, что "власть тщательно скрывала". К ней вдогонку активно раскручивались события, которые начали использовать в политических целях еще в конце 80-х гг., - например, тема "расстрелянного Возрождения".



Бюст Сидора Ковпака в парке Славы в Киеве



Большие и действительно важные для большинства темы, такие как Победа в Великой Отечественной войне, покорение космоса, индустриализация, научные открытия, пока никто не трогал - воспоминания о жизни в СССР были еще свежи, а на фоне наступившего крушения всего хаять стабильность и многие социальные блага было неразумно.



90-е годы в определенном смысле были настоящей революцией, когда все получило новую энергетику и новые смыслы, сменило суть и форму. Тогда еще не было до конца понятно, что раскрытие сексуальности и раскрепощение личности приведут к полному разрушению моральных норм и правил, а познания в области "тайной истории" - к тотальной манипуляции и лжи.



Второй шаг - развенчание мифов



А кроме развенчания - и создание новых. Именно в этот период, начавшийся в начале нулевых, появились абсурдные и смешные, на первый взгляд, концепции про тысячелетнюю государственность украинцев, условное копание Черного моря и "родину слонов".



У них была своя роль - оттенять более важную работу по конструированию мифов, которые потом легли в основу государственной идеологии. Одновременно таких псевдоисториков приравнивали к последователям старой советской школы и всем несогласным с новой линией в исторической науке - как явления одного уровня.



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Между тем усилиями многочисленных грантовых проектов была объявлена настоящая война "советским мифам", развернут поиск "украинского взгляда на историю". Украину следовало отделить от имперского и советского периода, показать, как Москва воровала достижения украинцев, а их самих цинично назначала русскими - авиаконструктора Игоря Сикорского (который сам называл себя русским до мозга костей) или художника Илью Репина.



Такой подход считался модным. Над теми, кто пытался настаивать на неразрывности исторического процесса, огромном взаимном влиянии и полноценном участии украинцев в управлении огромной страной, сначала смеялись, а потом начали травить.



А ведь тот же маршал Рыбалко, родившийся в селе на Харьковщине, или генерал армии Черняховский из села под Уманью - именно такие украинцы. Поэтому их следовало или задвинуть в чулан, или максимально очернить как недостойных быть частью нации. Я очень хорошо помню, как в лифтах жилых домов на ул. Черняховского в Броварах (город - спутник Киева) расклеивались разоблачительные листовки: "на самом деле" это был жестокий, кровавый палач, и улицу поэтому следовало переименовать. Теперь это улица Симона Петлюры.



Во время второго периода был выкован новый концепт преемственности Украины от Киевской Руси через Великое княжество Литовское и Речь Посполитую к УНР. С перерывом на "советскую оккупацию". Уже с "оранжевой революции" 2004–2005 гг. пошла активная глорификация ОУН* и УПА*, которых на этом этапе надували до истинных борцов за независимость, равных по значению Красной армии.



А культ Голодомора возведен в превосходную степень, став основой основ, - власть даже попыталась ввести уголовную ответственность за его отрицание. Теперь он трансформировался из "скрываемой правды" в "целенаправленное уничтожение украинцев" - пока еще советской властью. На третьем этапе это стало формулой "украинцев убивали русские".



Третий шаг - новые ценности.



Государственный переворот 2014 года вознес уже выговоренную до зубодробительных штампов и лозунгов новую концепцию истории на самый верх государственной политики. То, что раньше было предметом постоянных, до сорванного горла, споров на форумах и телеэфирах, стало аксиомой, которую чем дальше, тем больше навязывали силой.



Из концепции происхождения Украины вопреки Российской империи и СССР вырос тезис "мы всегда были частью Европы". А раз так - враги заставили украинцев свернуть с истинного, европейского пути. Чтобы вернуться на него - нужно оторваться от России любыми способами, искоренить любые связи - хозяйственные, культурные, личные. Стать анти-Россией.



Исходя из этого любые события и фигуры прошлого, демонстрировавшие антироссийскую позицию, стали "правильными". Все прочее, естественно, - "неправильным". Не победа в Великой Отечественной, а повторная оккупация после советско-немецкой войны. Мазепа, Петлюра, Бандера как эталонные герои. Голодомор - акт геноцида украинцев агрессивной Россией, всегда мечтавшей уничтожить свободолюбивый народ, ею порабощенный и подавленный.



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На уровне глобальной идеи стремление Украины стать частью западной цивилизации представлено судьбоносно: Россия - угроза всего прогрессивного человечества. Но без Украины она не сможет снова стать империей (эту формулу в свое время придумал знаменитый Збигнев Бжезинский). Украинцы - передовой отряд сил добра, защищающий Европу, тут налицо явная попытка перетянуть на себя польское одеяло.



А поскольку Россия все это время только постфактум реагировала на очередные угрозы от стремительно растущего по соседству демона, то любая такая реакция - от референдума в Крыму до поддержки ЛНР и ДНР - автоматически использовалась идеологами для подтверждения своей правоты. Продукция российских СМИ до широкой аудитории не доходила, а если и доходила, то воспринималась как кривобокая госпропаганда.



Никакой системной работы по разваливанию нового украинского мифа не велось, и с других сторон альтернативные концепции не приходили. Так что у людей, которым годами системно вдалбливали в голову определенные конструкции, в ключевые моменты что называется щелкало.



Крым уплыл в Россию - да вот же она, агрессивная имперская политика! Нам говорили правду! И число адекватных людей тут же уменьшилось. По телевизору показали ужасы о "пророссийских террористах" в Донбассе - опять щелчок. Еще минус. Очень популярной на 9 Мая стала формула о "наших ребятах, которые защищали Украину тогда, как защищают и сейчас".



Естественно, начало СВО было воспринято как генеральное доказательство всего того, что тщательно выстраивалось в рамках мифа: "Россия всегда хотела нас уничтожить". Этот момент пропаганда использовала на полную катушку, выжав из ситуации максимум.



Четвертый шаг - тотальная зачистка



Под предлогом защиты от агрессии с весны 2022 года началось жестокое уничтожение любых старых воззрений, любых инакомыслящих. История превратилась в чистый инструмент идеологической борьбы. То, к чему по одному шажочку шли целых 30 лет, было достигнуто одним прыжком: полный карт-бланш на уничтожение не просто памятников, а братских могил; запрет на чествование Красной армии в любой форме; представление истории России как ничтожной и недавней - "на месте Москвы жабы квакали". Открыто началось уничтожение церкви.



"Древние украинцы", над которыми когда-то смеялись, вдруг стали нависать над "мокшами" и "угро-финнами", пытающимися прилепиться к великой Украине-Руси. Трипольскую культуру уже на полном серьезе обсуждают как украинскую цивилизацию. "Конституция Пилипа Орлика" - первая в мире!



Возражать против всего этого не просто невозможно - опасно, поскольку возражающий тут же будет обвинен в продвижении российских нарративов и работе на Кремль. Проще отмолчаться. Выгоднее - поддержать. Да и нужно ли теперь гордиться дедом-ветераном, если он, как выяснилось, оккупант, причастный к кровавым преступлениям режима, и раб этого режима, воевавший из-под палки за неправильные идеалы.



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Истинные герои - это дедушки заполонивших Киев галичан, отсидевшие в советских лагерях. История одного региона стала историей всей страны. Поэтому и у германских нацистов, особо выделявших Галичину, больше нет Генерального плана "Ост" и системной "оптимизации" украинцев. Немцы - союзники в борьбе против России, как и сегодня. Просто в 40-х вовремя не разглядели потенциал такого союзничества, наделали глупых ошибок. А то пили бы баварское сейчас.



Хотя выглянуть за окно - и план "Ост" снова в повестке дня. Никакого суверенного государства на "восточных территориях", аграрный придаток без промышленности, высокоэффективное сельское хозяйство и минимум людей. Но главное, что это сознательные, "свидомые", люди. Пусть даже и выбрали самоуничтожение - зато собственной волей и вопреки России!



Можно ли это поломать и вернуть общество к некому более стабильному состоянию психики и "взрослым" оценкам прошлого и настоящего? Да, можно. Точно так же, поэтапно ломая мифы, тем более что ломаются они, построенные на лжи, очень легко. Предлагая альтернативную концепцию истории. Противопоставляя мощные фигуры Ковпака, Федорова, Рыбалко галицким микробам, известным лишь ничтожностью своих идей.



Словом - используя оружие врага, тем более что оно доказало свою эффективность.



*организации, признанные экстремистскими и запрещенные в РФ. Источник - REGNUM

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