Миграционный тезис: что ждет сирийских беженцев в ЕС после ухода Асада

13:10 11.12.2024 Захотят ли они вернуться на родину при новой власти



Иван Дубровин



Вопрос сирийского кризиса должен быть вынесен на повестку ближайшей пленарной сессии Европарламента, сообщил "Известиям" евродепутат Тьерри Мариани. Он подтвердил обеспокоенность своей парламентской группы возможностью новой волны сирийских беженцев. Между тем ряд стран Европы, напротив, надеется на то, что число мигрантов сократится. Так, в Германии уже приостановили предоставление убежища для беженцев из Сирии под тем предлогом, что в Дамаске произошла смена власти на более "демократичную". Франция и Австрия тоже готовы предпринять подобные меры. В экспертном сообществе при этом сомневаются, что сирийцы в странах Европы захотят отказаться от европейских удобств и вернуться на родину. О том, изменится ли миграционная ситуация в ЕС после падения режима Башара Асада, - в материале "Известий".



Сирийский кризис обсудят в Европарламенте



Несмотря на то, что в повестке ближайшей сессии Европарламента, стартующей 16 декабря, не стоит обсуждение сирийского кризиса, такая тема скорее всего будет добавлена в перечень дискуссий, подтвердил "Известиям" депутат ЕП от Франции Тьерри Мариани.



- Вероятнее всего состоятся экстренные дебаты. В первый день пленарной сессии Европарламента всегда есть возможность вынести на повестку экстренные дебаты. Сирия, Грузия и Румыния сейчас не стоят в повестке. И я думаю, что эти три темы как раз и будут рассмотрены в срочном порядке, - сказал он.



Евродепутат при этом подтвердил, что его парламентская группа "Патриоты за Европу" опасается новой волны сирийских беженцев.



- Наивные европейцы радовались в 2003 году падению Садама Хуссейна в Ираке, в 2011 году они праздновали падение Муаммара Каддафи в Ливии и теперь они радуются концу правления Башара Асада. И по своей наивности они каждый раз оказываются в одной лодке с исламистами, лицом к лицу с созданным хаосом, - добавил он.



10 декабря вооруженная оппозиция, захватившая власть в стране, поручила сформировать новый кабинет министров Мухаммеду аль-Баширу, ранее возглавлявшему так называемое Сирийское правительство спасения в зоне деэскалации Идлиб. Сам он сообщил в эфире телеканала Al Arabiya о состоявшемся заседании, посвященном передаче дел от бывшего кабинета министров Башара Асада временному сирийскому правительству. При этом переходный период должен завершиться 1 марта 2025 года.



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Таким образом, может показаться, что пока ситуация развивается так, как того желал оставивший президентский пост и покинувший страну Асад, который, напомним, указал "осуществить передачу власти мирным путем". Вместе с тем, обстановка в стране остается крайне напряженной и нет никаких гарантий того, что Сирия не погрузится в хаос гражданской войны, учитывая неоднородность оппозиции и отсутствие крепкой власти. Добавим сюда и то, что из тюрем страны было выпущено большое количество заключенных, среди которых немало боевиков террористических группировок. Кроме того, воспользовавшись ситуацией, армия обороны Израиля, по сообщениям СМИ, захватила уже всю бывшую буферную зону Голанских высот и дошла до населенных пунктов в предместье Дамаска. Впрочем официально ЦАХАЛ заявляет, что дальше буферной зоны не продвигался. Бои идут и на севере страны, где протурецкие формирования пытаются захватить контролируемый курдами город Манбидж.



Наравне со сценарием новой гражданской войны нельзя исключать и сценарии последующей федерализации Сирии либо даже ее распадения на несколько государств. В Кремле считают, что Сирия переживает сейчас "период неопределенности", что требует "глубокого анализа происходящих событий".



"Сейчас пока трудно предугадать окончательную форму, которая последует после этого периода неопределенности", - сказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.



По его словам, РФ намерена продолжать процессы широкоформатного сотрудничества со всеми региональными странами.



Отвечая 7 декабря на вопрос "Известий" о возможности нового миграционного кризиса на фоне событий в Сирии, глава МИД РФ Сергей Лавров воздержался от прогнозов. "Я не могу гадать. Это вещь непредсказуемая. Проблема в тех, кто развязывал войны в Ливии, в Ираке, кто сейчас довел Сирию, попытавшись ее тоже сделать страной со смененным режимом еще в 2011 году, [...] до того состояния, в котором она находится. Они о последствиях не задумываются. Беженцы за океан не бегут, как вы знаете. Поэтому европейцам стоило бы об этой проблеме задуматься. Пусть они используют свое влияние, хотя, может, его там уже и не осталось, на Вашингтон, объясняя американцам, что подобные игры очень плохо заканчиваются".



Брюссель наблюдает за ситуацией



В нынешней ситуации власти ЕС занимают пока выжидательную позицию. Так, 9 декабря Еврокомиссия заявила, что не поддерживает контактов с вооруженной оппозицией и, в частности, с представителями группировки "Хайят Тахрир аш-Шам" (признана террористической и запрещена в РФ).



"ХТШ внесена в список террористических организаций ЕС, это решение обязательно для всех стран Евросоюза. Оно может быть пересмотрено только единогласно. Для его пересмотра мы должны оценить не столько их слова, сколько их действия", - сказали в ЕК.



Также Еврокомиссия пока не готова пересматривать санкции против юридических и физических лиц из Сирии. Отвечая на вопросы журналистов о миграционной ситуации в Евросоюзе в связи с ситуацией в Сирии, представитель ЕК заявил, что ее пока рано комментировать. При этом его коллеги надеются, что большая часть диаспоры беженцев из Сирии в ЕС "будет счастлива вернуться" обратно.



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В Европейской службе пограничной и береговой охраны (Frontex) сообщили "Известиям", что наблюдают за ситуацией на границе совместно с государствами - членами Евросоюза.



- Еще рано обсуждать любые изменения числа переходов границы ЕС, Frontex следит за ситуацией, - отметил пресс-секретарь агентства Кшиштоф Боровский.



В беседе с "Известиями" политолог и востоковед Роланд Биджамов пояснил, что в данных условиях ожидать новой волны сирийских беженцев в Европу не стоит.



- Им будет очень трудно устраиваться, учитывая количество сирийцев, которые там уже осели. Кроме того, если кто и побежит из Сирии, то это будут скорее всего сторонники режима Асада, а это те люди, которых не будут приветствовать в странах ЕС. Поэтому они будут бежать в сторону Ирака и в другие арабские страны. Вряд ли будут возвращаться и сирийские беженцы из Европы в Сирию. Особенно молодежь и представители меньшинства, в числе которых христиане и алавиты. Для восточных христиан Европа - это желанный рай и одновременно ловушка, потому что по сути все ближневосточное христианство убежало на Запад из-за ИГИЛ (признана террористической и запрещена в РФ), - добавил он.



Но было бы наивно думать, что пришедшие к власти оппозиционные силы смогут построить кардинально новое общество. "Взаимоотношения между властью и обществом будут строиться приблизительно по той же схеме, которая была.То есть это лидер, это партия и сам народ. Никакие структуры европейского типа не будут созданы в Сирии. Поэтому вернутся только беженцы из стран Ближнего Востока, которым тяжело, а не те, что живут в Европе. И даже если они вернутся, они будут всеми силами пытаться сохранить европейский паспорт, если они им обзавелись",- добавил Роланд Биджамов.



К слову, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил 9 декабря, что Анкара облегчит процесс добровольного возвращения сирийских беженцев на родину. На начало декабря в Турции проживали более 2,93 млн сирийских беженцев, из которых более 1,5 млн - несовершеннолетние. По его словам, Турция уже открыла погранпереход "Яйладагы" на границе с Сирией, чтобы облегчить передвижение беженцев на родину.



Страны ЕС начали приостанавливать рассмотрение заявлений от сирийцев



В любом случае в отдельных странах Европы быстро отреагировали на произошедшее в Сирии. Так, немецкое Федеральное ведомство по делам миграции и беженцев приостановило 9 декабря процесс рассмотрения заявлений о предоставлении убежища от сирийцев. Ситуация в Сирии неясна, и слишком сложно предсказать, как будут развиваться политические события в этой стране, сказал представитель ведомства журналу Spiegel. На данный момент более 47 тыс. заявлений сирийцев о предоставлении убежища еще не рассмотрены властями страны.



МВД Франции также подтвердило газете Le Figaro, что работает над вопросом приостановления рассмотрений заявлений от сирийских беженцев. При этом глава МИД Пятой республики Жан-Ноэль Барро заметил, что смещение Асада дает "надежду на то, что сирийские беженцы на Ближнем Востоке, а возможно, вскоре и в Европе, наконец-то смогут вернуться домой". Показательно, что глава крайне правого "Национального объединения" Жордан Барделла призвал в то же самое время Брюссель и членов ЕС "предвидеть уже сейчас риск миграционного всплеска, которым могут воспользоваться исламисты".



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Наконец в Австрии, где проживает около 100 тыс. сирийцев, канцлер Карл Нехаммер дал указание министерству внутренних дел приостановить рассмотрение уже поданных заявлений от сирийцев. Глава МВД страны Герхард Карнер добавил, что его ведомство готовит программу репатриации и депортации в Сирию.



По мнению французского политолога Николя Мирковича, Брюссель и члены ЕС рассуждают согласно формальной логике, которая говорит, что если люди бежали от власти Асада, то после ее падения они должны хотеть вернуться. "В Европе им жить комфортнее, и большинство из них никогда не захотят уезжать. Они предпочтут остаться, чтобы воспользоваться довольно щедрыми социальными льготами, предоставляемыми Европейским союзом",- заключил он в беседе с "Известиями". Источник - Известия

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