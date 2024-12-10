В Приднестровье готовятся к энергокризису: власти Молдавии не готовы договариваться

13:12 11.12.2024

"Россия будет настаивать на том, чтобы найти решение этой проблемы"



В Молдавии зреет энергокризис. Власти уже собираются вводить режим ЧП, больницы готовятся к блэкаутам, а ЕС призывают страну к диалогу с "Газпромом". Однако пока ситуация выглядит так, будто молдавское руководство готово заморозить своих жителей и жителей Приднестровья лишь бы не выплачивать долги…



"Я принял решение обратиться к парламенту с просьбой о введении режима чрезвычайного положения в сфере энергетики с 16 декабря. Он продлится до урегулирования ситуации, связанной с поставками газа как нашим гражданам, так и жителям приднестровского региона", - заявил премьер-министр Молдавии Дорин Речан на одном из брифингов. В тот же день Речан потребовал отставки министра энергетики Молдавии Виктора Парликова, генерального директора молдавской государственной торговой компании Энергоком Виктора Бинзаря и члена наблюдательного совета "Молдовагаз" Серджиу Тофилата, обвинив их в неспособности подготовиться к зиме.



Главная причина надвигающегося энергокризиса заключается в том, что власти Молдавии решили не выплачивать "Газпрому", по их словам, "несуществующую" задолженность за потребленное топливо в размере 709 млн долларов. "Газпром" пытается обусловить дальнейшие поставки выплатой несуществующего долга. Мы не собираемся оплачивать эту задолженность", - сказал молдавский премьер. Он подчеркнул, что власти страны "по-прежнему полны решимости обеспечить энергетическую безопасность Молдавии, но без принятия условий, которые якобы затрагивают национальные интересы".



Однако о том, что молдавской власти необходимо выходить на диалог с Газпромом, уже заявляют и представители ЕС. Глава делегации ЕС в Молдавии Янис Мажейкс в интервью национальному радио Молдовы заявил, что "левобережье может столкнуться с кризисом", и он считает "нормальным вести диалог с "Газпромом" для решения проблемы".



Вторая проблема для Молдавии – это предстоящая в январе блокировка транспортировки российского газа через ГТС Украины. Киев заявил, что не планирует продлевать договор о транзите после 2024 года. Однако другие страны нашли способы, как преодолеть этот барьер. Так, Венгрия и Словакия договорились, что газ через украинскую ГТС страны будет поставлять азербайджанская компания "SOCAR", с которой "Газпром" заключит соглашение о своп-операциях.



Пока молдавские власти пытаются "сохранить лицо" и не вступать в диалоги с российскими компаниями, в больницах Кишинева уже начинают подготовку к перебоям электроэнергии. "Мы распорядимся с завтрашнего дня всем больницам проверить работоспособность электрогенераторов, чтобы в случае необходимости использования альтернативных источников электрического тока мы были готовы", - заявил 9 декабря замглавы управления медицинской и социальной помощи Владимир Болокан.



Но главная пострадавшая сторона в этом споре – Приднестровье. Президент республики Вадим Красносельский поручил подготовить помещения для обогрева жителей, где также будут раздавать горячие обеды. Также в регионе уже ввели режим чрезвычайного положения в области энергетики. В рамках режима ЧП приднестровские власти подготовили указ, согласно которому Молдавская ГРЭС, которая находится в Приднестровье, сможет продолжить отправку электроэнергии в Молдавию, только если сохранятся поступления на станцию российского газа.



О том, что больше всего от ситуации пострадает Приднестровье, рассказал "МК" и ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности и эксперт Финансового университета при Правительстве РФ Игорь Юшков:



"Сама Молдавия потребляет мало газа, потому что страна аграрная, и там потребление газа идет исключительно в бытовом секторе. Они потребляют меньше миллиарда кубов в год. А вот в Приднестровье идет примерно 2 миллиарда кубов в год. В основном запитывается Приднестровская ГРЭС, и она электроэнергией обеспечивает все Приднестровье и примерно 2/3 потребностей Молдавии.



Основной способ, которым можно решить все эти проблемы – это подписать дополнительное соглашение с Газпромом о том, чтобы получать право собственности на газ не в самой Молдавии, а на границе либо России и Украины, либо, если поставлять через Турецкий поток, в Румынии. Как ни крути, все равно придется качать через Украину. Но Украина не против качать газ российский по происхождению, она просто не хочет с российским компаниями подписывать новый договор о транзите газа.



Для этого Молдавии нужно договориться с Газпромом, чтобы подписать это самое допсоглашение и перенести точку сдачи приемки, а дальше пойти договориться с Украиной, чтобы она либо проводила аукционы по закупке, либо согласилась на краткосрочные контракты на перекачку с Молдавией. Чтобы этим занимался уже не Газпром, а молдавская сторона".



- А на неоплаченный долг в итоге закроют глаза или Газпром может поставить выплаты как условие для заключения этого допсоглашения?



С одной стороны, Газпрому хотелось бы поставить так вопрос: если хотите подписать допсоглашения, то давайте сначала вы начнете исполнять то, о чем мы договаривались в 21-ом году, когда исполняли нынешний контракт. Но тут мы оказываемся заложниками политической ситуации. России как государству важно, чтобы газ в Приднестровье продолжал поступать. Если в Приднестровье не будет поступать газ, тогда начнется и социальная напряженность, которая на руку Украине. Российское руководство будет настаивать на том, чтобы найти решение этой проблемы.



Но есть особенность, которую при переговорах с Газпромом Молдавии нужно учитывать. Компания будет настаивать: если он передает право собственности на российско-украинской границе или в Румынии, то молдавская сторона должна гарантировать прежде всего поставку для Приднестровской ГРЭС, и чтобы потом уже какие-то доли оставались Молдавии.



Елизавета Калашникова