 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDARSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Среда, 11.12.2024
15:30  Ждет ли Сирию ливийский сценарий? - Николай Сурков
14:31  Джеффри Сакс: события в Сирии могут привести к мировой войне (видео)
14:23  Сирия все. Остальным приготовиться, - Виктория Никифорова
14:13  Интернет в Таджикистане: от лидера до аутсайдера
13:37  Шакалы рвут труп Сирии на части, - Asharq Al-Awsat
13:36  Русские ушли, Абхазия погрузилась во мрак. Что будет дальше?
13:26  Кого из аль-Асадов и за что казнили сирийские оппозиционеры, - Павел Густерин

13:18  Как в Таджикистане дискриминируют мам детей с синдромом Дауна
13:16  Семья Назарбаева исчезла из базы налогоплательщиков Казахстана. Уехали из страны?
13:13  Среди главных проигравших в Сирии будет народ этой страны, - Антун Роша
13:12  В Приднестровье готовятся к энергокризису: власти Молдавии не готовы договариваться
13:10  Миграционный тезис: что ждет сирийских беженцев в ЕС после ухода Асада
13:06  Можно ли починить сознание украинцев, - "Регнум"
07:56  Экс-министр обороны Южной Кореи Ким Ен Хен попытался покончить с собой в СИЗО
05:33  Почему Вашингтон хочет, чтобы русские убивали украинцев, - Ростислав Ищенко
05:22  Моногорода в Казахстане - хроническая головная боль. Излечима ли она? - Виктор Долгов
05:19  Нью-Казахстан. Модернизация и депутаты, - Петр Своик
05:05  "Трамп может разменять Украину", - политолог Баширов
04:59  Сирийские джихадисты выбили курдов из Дейр-эз-Зора
04:50  РосГосдума проламывает закон о защите школ от детей мигрантов, - НГ
02:24  ПравительствуKZ придется принимать необычные меры, чтобы иностранцы "не пылесосили" валюту из Казахстана, - Расул Рысмамбетов
01:48  Сирии не хотят рисовать новые границы. Совбез ООН и Израиль адаптируются к новым реалиям, - Къ
01:47  Израиль и переворот в Сирии – торжество и тревога одновременно, - Дм.Минин
01:40  CABAR.asia: Как незаконный сбор и переработка мусора в Душанбе угрожает здоровью людей и окружающей среде
01:27  Ножи за спину. Фальшивая улыбка Трампа, - Алексей Муратов
01:25  Многоходовка в Сирии: выиграли все, кроме Башара Асада, - Эмиль Боев
01:11  ВС РФ вошли в Сумскую область Украины – итоговая сводка Readovka за 10 декабря
00:55  Нетаньяху зачищает "старую Сирию". Израиль хозяйничает в буферной зоне и бомбит арсеналы соседа, - НГ
00:54  Кто и что стоит за оглушительным успехом боевиков в Сирии? - Ю.Кузнецов
00:50  После Асада: кто победил и проиграл в Сирии, - Петр Акопов
00:41  Открытие Нотр-Дама после реставрации обернулось политическими "поминками" Макрона, - Вл. Малышев
00:39  Имамы в Киргизии легализовали проституцию, - депутат Айсулуу Мамашова
00:36  Игорь Левитас: Кто заказал смену власти в Сирии и почему режим Асада не спасли?
00:31  Бои в Часов Яре и Торецке затухают. На очереди - Константиново, - Радомир Маркуш
00:30  Кувейтец Хайсам Аль-Гайс переизбран генсеком ОПЕК еще на три года
00:28  Эрдоган примеряет на себя статус султана и халифа, - Данияр Ашимбаев
00:26  Крах режима Асада грозит Южному Кавказу новой войной, - Игорь Селезнев
00:21  Страну не жалко. Пашинян превращает Армению в антироссийский плацдарм, - Г.Мирзаян
00:19  Урановый гигант из Канады: Транскаспийский маршрут в обход России оказался ненадежным
00:09  Бишкек. Мятежный олигарх Матраимов получил "детский" штраф в $1152
00:02  Джихадисты, под радостное улюлюканье, публично казнили Сулеймана Асада (кузена Башара)
00:01  Мантуров: в Узбекистане запустят два индустриальных парка при участии России
Вторник, 10.12.2024
17:37  Джихадисты затрофеили в Сирии массу российского оружия
16:28  Казахстанка Виктория Графеева впервые стала чемпионкой Азии по боксу
15:41  Депутат Иванов: ВСУ развернули концлагеря в Суджанском районе
15:31  Джихадисты назначили премьер-министром Сирии своего сподвижника, относительно вменяемого и адекватного - инженера Башира
13:44  На Александрию! РосАрмия начала освобождать Сумскую область
13:41  Антипутинская "Новая газета" теперь печатается в Армении
13:30  Комбинированным ударом Израиль уничтожил военно-морской флот Сирии
12:47  Армия России взяла под контроль уникальные литиевые месторождения и стратегически важный поселок Шевченко
12:23  Страна советов. В России появился Совет по демографической и семейной политике.. Во главе с нестареющей Матвиенко
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    ЦентрАзия   | 
Среди главных проигравших в Сирии будет народ этой страны, - Антун Роша
13:13 11.12.2024

Advance
Хорватия

Борьба за новую Сирию и дипломатическое влияние. Все хотят хороших отношений со вчерашними террористами
Advance: среди главных проигравших в Сирии будет народ этой страны

После переворота в Сирии многие страны стали проявлять лихорадочную активность, надеясь что-то выиграть от сотрудничества с новыми властями, пишет Advance. Перечень возможных победителей может удивить. Но уже ясно, что сирийский народ точно окажется среди проигравших.

Антун Роша

Драматичный переворот в Сирии шокировал мир, но реакция, вероятно, лучше всего характеризует, в каких международных условиях сегодня все это происходит. Переворот в Сирии произошел быстрее, чем кто-то мог себе представить, и, похоже, последствия наступят так же быстро. Как будто ни у кого нет времени глубоко задуматься, что означает свержение Асада и как это все случилось, поскольку сейчас все лихорадочно занимают новые позиции прежде, чем их занял кто-нибудь другой.

Спокойно смотреть на перемены с Сирии никто не может, в отличие, например, от возвращения талибов* к власти в Афганистане, где только намного позже после случившегося сначала Китай, а потом Россия начали осторожно прощупывать почву и искать пути сотрудничества с новым/старым исламистским режимом. С Сирией все иначе, и дипломатия уже работает вовсю. Россияне еще в конце прошлой недели выбирали, по какой колонне боевиков нанести удар с воздуха и хвалились, что уничтожают их "сотнями", а уже сегодня новый сирийский флаг развевается в Москве, звонят телефоны, ведутся переговоры с новыми властями, пока российские СМИ поспешно меняют терминологию и уже не чураются словосочетаний вроде "вооруженная оппозиция".

И такое происходит не только в России, а буквально везде. Наиболее яркий пример - бейрутский канал Al-Mayadeen, который до самого конца твердо поддерживал Асада и передавал новости о том, что вокруг Дамаска возвели "непробиваемую оборону" и что джихадисты неизбежно проиграют. А всего через несколько часов вещания риторика изменилась на 180 градусов. Новая власть признана, и под "вооруженными силами" уже имеют в виду боевиков, которые только что вошли в Дамаск!

Иран тоже ничем не удивил. На сайтах вроде Press TV где-то в самом углу освещалась тема, которую характеризует заголовок "Запад приступил к свержению Асада". В основном же там преобладали новости о том, что Иран выражает волю к продолжению диалога, сохранению отношений и всеобщему сотрудничеству в области безопасности в регионе.

На Западе картина та же. Его желание свергнуть Асада было настолько сильным, что СМИ на Западе буквально не сдерживали ликования, когда боевики "Хайят Тахрир аш-Шам"* выдвинулись из Идлиба и с неимоверной скоростью заняли Алеппо. Весьма щекотливая ситуация, если учесть, что официально "Хайят Тахрир аш-Шам"* все еще числится у них террористической организацией, а что касается ее лидера аль-Джулани, то за "информацию, которая поможет его поимке", по-прежнему обещаны десять миллионов долларов.

Возможно в ФБР трезвонят телефоны, и бдительные граждане сообщают, что Джулани сейчас в Дамаске, выступает с речью и заявляет, что "будущее Сирии" в руках его бойцов? Конечно, все это полный абсурд, но вскоре будут внесены "коррективы". До конца недели розыск могут прекратить, а неудобные формулировки забыть.

Никуда не денешься, раз "Хайят Тахрир аш-Шам"* за ночь превратилась в общепризнанную сирийскую власть, а в данный момент никто не возьмется заявить обратное. Может, кто-то осмелится позднее со злости, когда "Хайят Тахрир аш-Шам"* неизбежно кого-нибудь разочарует.

Хотя все это, возможно, звучит забавно, ситуация крайне серьезная. Подобный кульбит означает, что вчерашние террористы могут проводить операции отмщения мирным гражданам, в чьей лояльности сомневаются, и никто им и слова поперек не скажет, так как не намерен ссориться с новыми властями Сирии.

Сам факт того, что такие игроки, как Россия и Иран, стараются быстро переориентироваться, доказывает нам, что в определенной мере боевики, вошедшие в Дамаск, все еще не определились. Чего они хотят? К кому тяготеют? Будут ли они максимально лояльны к Турции, которая их, в общем-то, и породила, а потом "перевоспитала", чтобы они мало-мальски сгодились для управления страной? А может сейчас, когда Дамаск в их руках, как и почти все в Сирии, их опьянит власть и они захотят самостоятельности?

Нужно помнить, что до недавнего времени еще действовали правила, которые теперь совершенно не актуальны. Всем врагам Асада на самом деле было безразлично, кто его свергнет (пусть даже самая темная сила). Пока они горели этим желанием, они не задавались вопросом, кто и насколько радикален. Точно так же сегодня на Западе никто не спрашивает, насколько коррумпирована Украина?

Однако теперь, когда Асад исчез из Дамаска, как призрак, который понял, что все это больше просто не имеет смысла, региональные и международные поклонники и спонсоры сил, боровшихся с Асадом, задумаются, кто на самом деле правит Сирией.

Пока об этом еще рано говорить, но кое-что имеет значение уже сегодня. Давайте взглянем на нынешнюю "военную карту" Сирии. Все, кроме курдских областей на востоке и некоторых пустынных оазисов ИГИЛ*, контролирует "реформированная "Аль-Каида"*. Все, за исключением российской военной базы на берегу Средиземного моря. Как же так? Результат проворной московской дипломатии. Но это неприятно признавать тем, кто более десяти лет вкладывался в боевиков, которые наконец одержали победу.

В них вложили очень много, но не похоже, чтобы их держали под контролем.

Ясно, что кто-то пользуется большим влиянием, а кто-то меньшим. Тем не менее, судя по всему, что мы до сих пор видели, Турция получит самое большое влияние. Она получила Сирию такой, какой хотела ее видеть, и теперь будет относиться к ней как к своеобразной полуколонии. Те, кто так ликует из-за свержения Асада, возражать не станут, и, более того, они еще долго будут благодарны Турции.

Царит ликование, но вряд ли оно продлится долго. Главная новость для СМИ - освобождение заключенных из сирийских тюрем. Там сидело немало, но сколько сидит в соседней Турции? Еще больше, но это табуированная тема, которая "омрачает праздник"!

Израиль не погрузился в ликование. По данным некоторых источников, израильские войска буквально расширяют свою оккупацию территорий Сирии, но этого как будто никто не замечает, даже вооруженные до зубов победители в Дамаске и других городах. Нетаньяху утверждает, что занимается ликвидацией больших сирийских арсеналов, чтобы те случайно не были использованы против Израиля. А что на это отвечает "Хайят Тахрир аш-Шам"*? Им это оружие не нужно? Или на этот счет заранее заключили секретный договор?

Ясно одно: с победой боевиков распалась не только светская Сирия, но и ключевой участок так называемой Оси сопротивления, иранского проекта, целью которого было по сути остановить Израиль, а быть может, устранить его и тем самым предотвратить поражение Палестины, хотя с этим поражением уже смирился весь мир.

Ось сопротивления выглядела так: Иран - Ирак - Сирия - Ливан - сектор Газа. Сколько звеньев уже устранили? Почти все и за короткий срок. Израильский премьер Биньямин Нетаньяху крепко увяз в коррупционных аферах и военных преступлениях, но в конце концов израильские националисты будут ставить ему памятники.

Иран оказался в крайне невыгодном положении. Ситуация уже давно складывается не в его пользу: убийство генерала Касема Сулеймани, трагическая смерть президента Ибрахима Раиси, ликвидация почти всего руководства ХАМАСа, убийство Хасана Насраллы, внутренние протесты, экономические проблемы, победа Трампа, а теперь свержение Асада…

Иран - большое и сильное государство, но даже там сегодня не могут не бояться за свое выживание.

Где тут место Китая? Есть мнение, что события в Сирии нанесли ему болезненный удар, поскольку перечеркнут его амбициозный план Шелкового пути, который немыслим без выхода к Средиземному морю. Но так ли это? Если Китай смог договориться с талибами*, он подстроится и под боевиков в Сирии. Более того, если в Сирии воцарится мир, для Китая так будет даже лучше.

Получается, главный проигравший - Россия? Вопрос. Благодаря завершению сирийской истории она может полностью сосредоточиться на Украине.

Нам еще только предстоит узнать, кто главные геополитические победители и проигравшие, и их список нас, возможно, удивит.

Хотя уже ясно, что среди проигравших точно будет сирийский народ, хотя многие сегодня наивно полагают, что обрели свободу и лучшее будущее. Ликование после свержения Асада, конечно, многое говорит о том, в каком состоянии пребывала страна. Однако полностью ситуация еще не прояснилась, и трезво оценить ее можно будет потом.

*запрещенная в России террористическая организация.

Источник - ИноСМИ
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1733911980


Новости Казахстана
- Рабочий график главы государства
- О реализации III Указа Президента РК в области прав человека и верховенства закона
- В 2024 году в Казахстане введено 16 млн кв. м жилья: в Правительстве рассмотрели вопросы контроля качества строительства и защиты прав дольщиков
- Олжас Бектенов поручил усилить работу над созданием трансграничных хабов и привлечением инвестиций. Правительство готовит к запуску 5 крупных проектов
- Министр иностранных дел Казахстана принял послов арабских стран
- Семейная и гендерная политика Казахстана: ключевые моменты 2024 года
- В ожидании кризисов 2025-го: как Казахстану смягчить их удары?
- Кадровые перестановки
- О состоянии банковского сектора Казахстана на 1 ноября 2024 года
- Рабочий график главы государства
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  