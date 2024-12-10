Среди главных проигравших в Сирии будет народ этой страны, - Антун Роша

13:13 11.12.2024

Advance

Хорватия



Борьба за новую Сирию и дипломатическое влияние. Все хотят хороших отношений со вчерашними террористами

Advance: среди главных проигравших в Сирии будет народ этой страны



После переворота в Сирии многие страны стали проявлять лихорадочную активность, надеясь что-то выиграть от сотрудничества с новыми властями, пишет Advance. Перечень возможных победителей может удивить. Но уже ясно, что сирийский народ точно окажется среди проигравших.



Антун Роша



Драматичный переворот в Сирии шокировал мир, но реакция, вероятно, лучше всего характеризует, в каких международных условиях сегодня все это происходит. Переворот в Сирии произошел быстрее, чем кто-то мог себе представить, и, похоже, последствия наступят так же быстро. Как будто ни у кого нет времени глубоко задуматься, что означает свержение Асада и как это все случилось, поскольку сейчас все лихорадочно занимают новые позиции прежде, чем их занял кто-нибудь другой.



Спокойно смотреть на перемены с Сирии никто не может, в отличие, например, от возвращения талибов* к власти в Афганистане, где только намного позже после случившегося сначала Китай, а потом Россия начали осторожно прощупывать почву и искать пути сотрудничества с новым/старым исламистским режимом. С Сирией все иначе, и дипломатия уже работает вовсю. Россияне еще в конце прошлой недели выбирали, по какой колонне боевиков нанести удар с воздуха и хвалились, что уничтожают их "сотнями", а уже сегодня новый сирийский флаг развевается в Москве, звонят телефоны, ведутся переговоры с новыми властями, пока российские СМИ поспешно меняют терминологию и уже не чураются словосочетаний вроде "вооруженная оппозиция".



И такое происходит не только в России, а буквально везде. Наиболее яркий пример - бейрутский канал Al-Mayadeen, который до самого конца твердо поддерживал Асада и передавал новости о том, что вокруг Дамаска возвели "непробиваемую оборону" и что джихадисты неизбежно проиграют. А всего через несколько часов вещания риторика изменилась на 180 градусов. Новая власть признана, и под "вооруженными силами" уже имеют в виду боевиков, которые только что вошли в Дамаск!



Иран тоже ничем не удивил. На сайтах вроде Press TV где-то в самом углу освещалась тема, которую характеризует заголовок "Запад приступил к свержению Асада". В основном же там преобладали новости о том, что Иран выражает волю к продолжению диалога, сохранению отношений и всеобщему сотрудничеству в области безопасности в регионе.



На Западе картина та же. Его желание свергнуть Асада было настолько сильным, что СМИ на Западе буквально не сдерживали ликования, когда боевики "Хайят Тахрир аш-Шам"* выдвинулись из Идлиба и с неимоверной скоростью заняли Алеппо. Весьма щекотливая ситуация, если учесть, что официально "Хайят Тахрир аш-Шам"* все еще числится у них террористической организацией, а что касается ее лидера аль-Джулани, то за "информацию, которая поможет его поимке", по-прежнему обещаны десять миллионов долларов.



Возможно в ФБР трезвонят телефоны, и бдительные граждане сообщают, что Джулани сейчас в Дамаске, выступает с речью и заявляет, что "будущее Сирии" в руках его бойцов? Конечно, все это полный абсурд, но вскоре будут внесены "коррективы". До конца недели розыск могут прекратить, а неудобные формулировки забыть.



Никуда не денешься, раз "Хайят Тахрир аш-Шам"* за ночь превратилась в общепризнанную сирийскую власть, а в данный момент никто не возьмется заявить обратное. Может, кто-то осмелится позднее со злости, когда "Хайят Тахрир аш-Шам"* неизбежно кого-нибудь разочарует.



Хотя все это, возможно, звучит забавно, ситуация крайне серьезная. Подобный кульбит означает, что вчерашние террористы могут проводить операции отмщения мирным гражданам, в чьей лояльности сомневаются, и никто им и слова поперек не скажет, так как не намерен ссориться с новыми властями Сирии.



Сам факт того, что такие игроки, как Россия и Иран, стараются быстро переориентироваться, доказывает нам, что в определенной мере боевики, вошедшие в Дамаск, все еще не определились. Чего они хотят? К кому тяготеют? Будут ли они максимально лояльны к Турции, которая их, в общем-то, и породила, а потом "перевоспитала", чтобы они мало-мальски сгодились для управления страной? А может сейчас, когда Дамаск в их руках, как и почти все в Сирии, их опьянит власть и они захотят самостоятельности?



Нужно помнить, что до недавнего времени еще действовали правила, которые теперь совершенно не актуальны. Всем врагам Асада на самом деле было безразлично, кто его свергнет (пусть даже самая темная сила). Пока они горели этим желанием, они не задавались вопросом, кто и насколько радикален. Точно так же сегодня на Западе никто не спрашивает, насколько коррумпирована Украина?



Однако теперь, когда Асад исчез из Дамаска, как призрак, который понял, что все это больше просто не имеет смысла, региональные и международные поклонники и спонсоры сил, боровшихся с Асадом, задумаются, кто на самом деле правит Сирией.



Пока об этом еще рано говорить, но кое-что имеет значение уже сегодня. Давайте взглянем на нынешнюю "военную карту" Сирии. Все, кроме курдских областей на востоке и некоторых пустынных оазисов ИГИЛ*, контролирует "реформированная "Аль-Каида"*. Все, за исключением российской военной базы на берегу Средиземного моря. Как же так? Результат проворной московской дипломатии. Но это неприятно признавать тем, кто более десяти лет вкладывался в боевиков, которые наконец одержали победу.



В них вложили очень много, но не похоже, чтобы их держали под контролем.



Ясно, что кто-то пользуется большим влиянием, а кто-то меньшим. Тем не менее, судя по всему, что мы до сих пор видели, Турция получит самое большое влияние. Она получила Сирию такой, какой хотела ее видеть, и теперь будет относиться к ней как к своеобразной полуколонии. Те, кто так ликует из-за свержения Асада, возражать не станут, и, более того, они еще долго будут благодарны Турции.



Царит ликование, но вряд ли оно продлится долго. Главная новость для СМИ - освобождение заключенных из сирийских тюрем. Там сидело немало, но сколько сидит в соседней Турции? Еще больше, но это табуированная тема, которая "омрачает праздник"!



Израиль не погрузился в ликование. По данным некоторых источников, израильские войска буквально расширяют свою оккупацию территорий Сирии, но этого как будто никто не замечает, даже вооруженные до зубов победители в Дамаске и других городах. Нетаньяху утверждает, что занимается ликвидацией больших сирийских арсеналов, чтобы те случайно не были использованы против Израиля. А что на это отвечает "Хайят Тахрир аш-Шам"*? Им это оружие не нужно? Или на этот счет заранее заключили секретный договор?



Ясно одно: с победой боевиков распалась не только светская Сирия, но и ключевой участок так называемой Оси сопротивления, иранского проекта, целью которого было по сути остановить Израиль, а быть может, устранить его и тем самым предотвратить поражение Палестины, хотя с этим поражением уже смирился весь мир.



Ось сопротивления выглядела так: Иран - Ирак - Сирия - Ливан - сектор Газа. Сколько звеньев уже устранили? Почти все и за короткий срок. Израильский премьер Биньямин Нетаньяху крепко увяз в коррупционных аферах и военных преступлениях, но в конце концов израильские националисты будут ставить ему памятники.



Иран оказался в крайне невыгодном положении. Ситуация уже давно складывается не в его пользу: убийство генерала Касема Сулеймани, трагическая смерть президента Ибрахима Раиси, ликвидация почти всего руководства ХАМАСа, убийство Хасана Насраллы, внутренние протесты, экономические проблемы, победа Трампа, а теперь свержение Асада…



Иран - большое и сильное государство, но даже там сегодня не могут не бояться за свое выживание.



Где тут место Китая? Есть мнение, что события в Сирии нанесли ему болезненный удар, поскольку перечеркнут его амбициозный план Шелкового пути, который немыслим без выхода к Средиземному морю. Но так ли это? Если Китай смог договориться с талибами*, он подстроится и под боевиков в Сирии. Более того, если в Сирии воцарится мир, для Китая так будет даже лучше.



Получается, главный проигравший - Россия? Вопрос. Благодаря завершению сирийской истории она может полностью сосредоточиться на Украине.



Нам еще только предстоит узнать, кто главные геополитические победители и проигравшие, и их список нас, возможно, удивит.



Хотя уже ясно, что среди проигравших точно будет сирийский народ, хотя многие сегодня наивно полагают, что обрели свободу и лучшее будущее. Ликование после свержения Асада, конечно, многое говорит о том, в каком состоянии пребывала страна. Однако полностью ситуация еще не прояснилась, и трезво оценить ее можно будет потом.



*запрещенная в России террористическая организация.