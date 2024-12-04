Семья Назарбаева исчезла из базы налогоплательщиков Казахстана. Уехали из страны?

13:16 11.12.2024

Уехали из страны?



Динара Бекболаева

04 декабря 2024



У каждого гражданина Казахстана есть ИИН - индивидуальный идентификационный номер, который остается неизменным на протяжении всей его жизни. По нему казахстанцы получают госуслуги и числятся в государственных базах. Orda.kz c удивлением обнаружила, что из базы данных Комитета государственных доходов исчезли номера первого президента, его дочерей и зятя.



На сайте КГД работает поисковик, по которому можно выяснить, имеются ли у гражданина долги по налогам, а также есть ли вообще такой человек в налоговой базе. Для этого нужно лишь знать ИИН того, кого ищешь.



В распоряжении редакции Orda.kz оказался список аффилированных лиц одной из крупных страховых компаний. Туда пять лет назад были, в частности, включены Тимур и Динара Кулибаевы как крупные акционеры АО "Холдинговая группа „АЛМЭКС"". Соответственно, в документ автоматически попали их близкие родственники, к которым относятся не только дети и родители, но и братья и сестры.



Соответственно, в этом списке указана большая часть официальной семьи экс-президента Казахстана Нурсултана Назарбаева, вместе с ИИНами. К нашему удивлению, база КГД показала далеко не всех членов семьи бывшего главы государства.



К примеру, сайт Комитета госдоходов не нашел индивидуальных номеров налогоплательщиков самого Нурсултана Абишевича, его дочерей Дариги и Динары, а также зятя Тимура Кулибаева.



С чем связана пропажа, мы можем лишь предполагать. Один из вероятных сценариев: все перечисленные граждане живут не в Казахстане. Ведь одной из причин приостановки действия ИИН по закону является как раз отъезд гражданина на постоянное место жительства в другое государство.



Предположение о том, что первого президента и его родственников по какой-то причине освободили от уплаты налогов, мы отметаем. Во-первых, такая ситуация в законодательстве Казахстана не предусмотрена. Во-вторых, база Комитета госдоходов с легкостью выдает данные по другим членам семьи первого президента.



В частности, здесь мы нашли бывшую первую леди страны Сару Алпысовну. Правда, теперь она не Назарбаева, а Конакай. Это ее сокращенная девичья фамилия - до замужества она была Конакаевой. Зачем она сменила фамилию, мы не знаем. Ко всему прочему, сайт КГД показал, что у Сары Алпысовны есть долг - 2102 тенге по налогу на имущество физических лиц.



Также в налоговой базе есть и младшая дочь экс-президента Казахстана. Алия Нурсултановна Назарбаева долгов не имеет, но налогоплательщиком числится.



Система смогла найти и детей Тимура и Динары Кулибаевых: 34-летнего Алтая Тимуровича Кулибаева, 20-летнюю Денизу Тимуровну Кулибаеву и 14-летнюю Алишу Тимуровну Кулибаеву. Про дочерей Кулибаева практически ничего не известно, а вот про сына Алтая в СМИ сообщалось, что он окончил лондонский Cass Business School при City University, который входит в десятку лучших финансовых вузов мира.



На сайте КГД можно обнаружить и родителей Тимура Кулибаева, хотя его мама - Раиса Алдабергеновна Кулибаева - скончалась в 2020 году. Несмотря на это, налоговая система начислила ей долговые обязательства. На почившей женщине сейчас числится задолженность в 60 190 тенге по налогам за транспорт и имущество физических лиц.



А вот у отца, Аскара Алтынбековича Кулибаева, долгов нет.



Чист по налогам и старший брат Тимура Кулибаева - Талгат Аскарович Кулибаев. Из открытых данных о нем известно, что почти всю жизнь он проработал в правоохранительных органах и на пенсию ушел с поста начальника алматинской академии МВД. Является академиком, членом Национальной академии наук РК, писал диссертацию на тему "Раскрытие заказных убийств".



В бизнесе Талгат Кулибаев не был замечен, но зато в 2024 году международный консорциум журналистов OCCRP обнаружил у него элитную недвижимость в Дубае. Впрочем, квартиру на острове Palm Jumeirah обнаружили и у сына Тимура Кулибаева Алтая. Однако это уже другая история.



Мы отправили в КГД запрос с просьбой прокомментировать исчезновение из базы налогоплательщиков ИИН некоторых членов семьи Нурсултана Назарбаева. Ждем ответа.