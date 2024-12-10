Русские ушли, Абхазия погрузилась во мрак. Что будет дальше?

13:36 11.12.2024

Отношения России и Абхазии оказались в самой низкой точке за последние 16 лет. От "вечной дружбы" и тотального финансирования республики со стороны Москвы не осталось и следа. Что ждет маленькую, но гордую республику дальше?



Отношения России и Абхазии рухнули не в один миг. Проблемы были всегда, но на них особо никто не обращал внимания. Модель, по которой жила Абхазия долгие годы, была простой и понятной: Москва платит деньги за красивые слова о "вечной дружбе", "братстве" и "непоколебимости союза", а абхазы уже сами у себя решают, что и как делать. К лету 2024 года такой формат стал давать трещину: абхазам недвусмысленно намекнули, что пора и честь знать. Не помогло.



Вместо того чтобы ответить на финансирование взаимностью, абхазы занялись излюбленными делами малых республик на постсоветском пространстве. Они устроили свой вариант майдана, свергли президента и решили строить новое государство. Желательно без русских. Парламент республики с ходу отверг инвестиционное соглашение с Россией, которое предусматривало защиту активов наших бизнесменов. Документ был отвергнут под личиной борьбы за национальные интересы.



Были и другие проекты с Абхазией. Например, соглашение о сотрудничестве между местными правоохранителями и Росгвардией. И от него республика тоже отказалась. Министр внутренних дел Абхазии Роберт Киут заявил, что страна не может жертвовать национальными интересами ради таких сделок. В абхазской оппозиции при этом заподозрили, что после подписания документа Росгвардия будет принимать "прямое участие во внутренних делах республики".



В довершение всего абхазские власти стали подавать России крайне недвусмысленные сигналы. В частности, они устроили в государственном историческом музее выставку-экспозицию в честь террориста Шамиля Басаева. Этого персонажа назвали чуть ли не героем республики. Сухум решил явно показать, с кем он и куда идет.



На фоне всех этих событий Россия решила вылечить Абхазию от паразитизма. Финансирование страны резко и без объявлений было прекращено. По словам министра финансов страны Владимира Делбы, до конца года республика не получит 1,8 миллиарда рублей. Тут же в стране начались проблемы.



В первую очередь Абхазия перестала выплачивать зарплаты силовикам. Врио премьер-министра республики Валерий Рамшухович Бганба тут же запросил Москву вернуть все обратно. Но пока слова чиновника не нашли отклика в Москве.



Еще одной проблемой Абхазии стало обеспечение электроэнергией. С 9 декабря в республике начал действовать новый режим потребления электроэнергии. Свет отключают на шесть часов. Ночью отключения электроэнергии не запланировано, но днем ток дают два раза по 2 часа 20 минут. Власти объясняют это тем, что собственных мощностей для выработки электроэнергии у страны не хватает. На Ингурской ГЭС критически низкий уровень воды.



Тяжелая ситуация сложилась в социальной сфере. Из-за снижения потребления электроэнергии закрываются школы и детские сады. В больницах жалуются на проблемы с использованием рентгеновских аппаратов, оборудования проведения УЗИ и другой медицинской техники.



Что ждет Абхазию дальше? Страна быстро погружается во мрак. Все то, от чего республика хотела раз и навсегда уйти, в одночасье стало новой реальностью. Что самое интересное, надеяться Абхазии особо не на кого. Кроме России финансировать страну некому. Даже турки, которые давно приглядываются к Абхазии, не пойдут на прямой конфликт с Тбилиси и не станут спонсорами частично признанной республики.



Придет ли к чиновникам в Сухуме осознание происходящего? Какие действия они предпримут для решения проблем? Как отнесется к этим событиям народ страны? Ответить на эти вопросы несложно. Самые интересные с политической точки зрения вещи в Абхазии еще впереди.