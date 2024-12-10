 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Шакалы рвут труп Сирии на части, - Asharq Al-Awsat
13:37 11.12.2024

Asharq Al-Awsat
Саудовская Аравия

Кто будет править Сирией?
Asharq Al-Awsat: Сирию могут разделить на зоны влияния соседних стран

Даже если боевики, захватившие Дамаск, будут и дальше действовать сообща, битва за Сирию на этом не закончится, пишет Asharq Al-Awsat. По мнению автора, Иран, Турция, Ирак и Израиль не откажутся от борьбы за влияние в этой стране.

Абдаррахман Ар-Рашид

После того, как завершатся празднования и последние памятники Асаду будут снесены, сирийцев ждет новое и неопределенное будущее. Кто будет ими управлять? Человек или комитеты? Один, три, четыре или больше?

Все будет не так просто. Асад оставил после себя раздробленную страну, за которую борются множество различных фракций. Тем, кто захватил Алеппо и принес перемены, была протурецкая группировка "Хайят Тахрир аш-Шам"* во главе с Ахмедом аш-Шараа (он же Абу Мухаммед аль-Джулани). Силы, вошедшие в Дамаск ("Штаб операций на юге" под командованием Ахмеда аль-Ауда), выступили из провинции Дераа, - это остатки "Свободной сирийской армии". А безопасность сирийско-иракской границы обеспечивают курдские отряды "Сирийских демократических сил" (СДС), поддерживаемые США.

Дамаск был похож на Берлин в апреле 1945 года, когда в него вошли союзные армии - Великобритания и Америка с запада и СССР с востока. Они объединились против Гитлера, который покончил жизнь самоубийством еще до их прибытия, и разошлись во мнениях относительно управления Берлином. Русские осели в восточной части Берлина, а западная часть столицы отошла союзникам.

В Дамаск вошли сирийцы, прибывшие из разных зон влияния, поскольку без их поддержки невозможно было бы свергнуть режим Асада. Согласно договоренностям, предшествовавшим уходу Башара [Асада], который, как сообщается, бесследно исчез к 22:00 в четверг, власть в Сирии должна быть передана мирным путем в соответствии с резолюцией №2254 СБ ООН. Согласно единственному международному документу, одобренному "пятеркой", должно быть создано переходное правительство, пересмотрена конституция, а затем проведены выборы. Более вероятно, что "Хайат Тахрир аш-Шам"* возглавит Сирию, учитывая, что это именно она свергла режим Асада менее, чем за две недели. СДС продолжат удерживать контроль над восточной Сирией, а Евфрат будет аналогом Берлинской стены, разделяющей страну на две части, если только мы не увидим консенсус между группировками, как ранее обещал сам Ахмед аш-Шараа, или нечто подобное.

Даже если они добьются консенсуса, Сирия не будет принадлежать только сирийцам, как это было на протяжении всей истории. Региональные и мировые державы не останутся в стороне. Я недавно прочитал книгу Джеймса Барра "Линия на песке", посвященную соперничеству Великобритании и Франции, и значительная ее часть посвящена борьбе за Левант в период между двумя мировыми войнами. Мы увидим, что Иран, Турция, Ирак и Израиль не откажутся от геополитической борьбы в Сирии.

Отношения с этими государствами будут основываться на их интересах и геополитике. Страны, которые будут представлять угрозу стабильности новой Сирии, опасаются, что та станет их врагом. Страны, которые будут стремиться поддерживать новое правительство Леванта, чтобы изменить баланс сил, смещенный в пользу Ирана, считают, что переворот в Дамаске отвечает интересам стабильности региона.

Это означает, что перед Дамаском стоит выбор: "перепрыгивать через мины" или упредить их установку и сделать все возможное, чтобы успокоить встревоженные страны, включая соседний Ирак, а также Иран и даже Израиль, которые обеспокоены падением режима Асада.

В интересах Сирии и всего региона сформировать новый региональный порядок, который снизит градус напряженности и положит конец резкой поляризации, созданной экс-режимом Асада. Стратегия примирения может обеспечить стабильность нового режима. Ахмед аш-Шараа в своем телеобращении к премьер-министру Ирака заявил, что Дамаск не будет врагом Багдада и что он протягивает "руку дружбы" его стране.

Сирия, только что завершившая более чем 60-летний период правления клана Асада, сталкивается с различными внешними и внутренними проблемами. Новому государству потребуются деньги, советы и терпение. Ему потребуется не только политическая, но и гуманитарная поддержка со стороны своих "арабских братьев и сестер", а также союзников.

Окажите моральную поддержку, не бросайте новое руководство на растерзание тем, кто имеет дурные намерения, или авантюристам, которые стали причиной разрушения своих и чужих стран. Регион полыхает ужасным огнем уже тринадцать лет. Оглянитесь вокруг: произошло так много неудачных перемен, и это само по себе является достаточным уроком для новых революционеров.

* террористическая организация, запрещенная в РФ

Источник - ИноСМИ
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