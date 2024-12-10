Интернет в Таджикистане: от лидера до аутсайдера

14:13 11.12.2024 В последние 8 лет Таджикистан все более отстает от соседей в развитии Интернета. Фраза "чуть лучше, чем в Туркменистане" лучше всего описывает достижения страны в этой сфере, утверждает Рустам Гулов, таджикский эксперт по новым медиа.



2004 год стал важным этапом - Таджикистан одной из первых в СНГ запустил 3G. И на этом все завершилось. Сейчас в стране с более 10 млн. населения лишь около 40% имеют доступ к интернету. По численности населения Таджикистан находится прямо посередине центральноазиатских стран с чуть более 10 миллионами человек. Население растет, динамика стабильная, чего не скажешь про интернет в стране – постоянные сбои, высокая цена, плохое качество. Это стало "визитной карточкой" Таджикистана, хотя 20 лет назад мы могли гордиться своими достижениями в этой сфере, о чем до сих пор любим вспоминать.



Пользователи интернета



В абсолютных показателях число интернет-пользователей в Таджикистане, Кыргызстане и Туркменистане сопоставимо. В нашей стране немного больше интернет-пользователей, чем в Туркменистане и немного меньше, чем в Кыргызстане. В Казахстане и Узбекистане их в несколько раз больше.



Для своего успокоения мы могли бы объяснить это численностью населения в этих странах, мол, больше населения – больше интернет-пользователей. Все звучит логично, пока не вспомним, что в соседнем Кыргызстане населения меньше, чем в Таджикистане, но по числу интернет-пользователей они обгоняют нас. Видимо, дело в чем-то другом?



Чтобы приблизится к ответу, нужно посмотреть на ситуацию под другим ракурсом – соотношением числа интернет-пользователей к населению страны. Этот показатель еще называют "Уровнем проникновения интернета". В этом случае мы видим совсем иную картину.



Доля интернет-пользователей в Таджикистане составляет менее 42%. По уровню проникновения интернета Таджикистан отстает даже от Туркменистана – у них почти 46%. Соседний Кыргызстан обошел РТ не только по числу интернет-пользователей, но и по уровню проникновения – почти в два раза. Узбекистан немногим отстает от Кыргызстана, а лидером в Центральной Азии оказался Казахстан.



В разрезе последних 8 лет видна и динамика. Рост доли интернет-пользователей в Таджикистане есть – почти двухкраткая. Однако видно, что скорость распространения интернет в Таджикистане снижается. Если в 2018 году рост составил более 14% по сравнению с предыдущим годом, то потом пошло небольшое снижение. За последние 2 года прирост не доходит и до 1%. В это же время, Кыргызстан показывает колоссальный рост, хотя еще в 2018 году наши с ними показатели были практически одинаковыми. Заметно растет и доля интернет-пользователей в Туркменистане, хотя еще год назад они отставали по этому показателю от всех стран Центральной Азии, в том числе и от Таджикистана.



Не более двух сим-карт



Несколько лет назад в Таджикистане запретили гражданам иметь более 2 симкарт. В итоге, количество мобильных подключений практически равно числу населения страны. В процентном соотношении этот показатель продолжает уменьшаться все 8 лет. Таджикистан по этому показателю находится посередине – в Узбекистане и Туркменистане еще меньше мобильных подключений. В то же время в Казахстане и Кыргызстане почти 1.5 раза больше доли мобильных подключений к населению, чем в Таджикистане.



С одной стороны, такое снижение доли мобильных подключений приводят к тому, что при расчете доли интернет-пользователей к числу людей, имеющих симкарты, последний показатель показывает некоторый рост. Обычная школьная математика – чем меньше знаменатель, тем больше результат деления. С другой стороны, даже эти фокусы с цифрами не позволяют Таджикистану избавиться от "статуса" аутсaйдера.



Этот показатель свидетельствует о том, что лишь около 40% владельцев мобильной связи, пользуются интернетом. Это худший показатель в Центральной Азии. Во всех остальных странах данный показатель выше, чем у нас. В этом плане лидирует соседний Узбекистан – там этот показатель превышает 87%.



Осторожнее на поворотах



Средняя скорость скачивания по миру, по данным сайта Cable.co.uk, составляет более 55 Мегабит в секунду. Это как скачать фильм объемом 1.5 гигабайт примерно за 3-4 минуты. В Таджикистане на это потребуется в 20 раз больше времени – более 1 часа. Хуже только в Туркменистане, да и так эта страна отстает от нас незначительно. Если в Таджикистане средняя скорость скачивания равна 3.1 мегабит в секунду, то в Туркменистане она составляет 2.72 мегабит в секунду. Разница, как видите, не принципиальная.



Чего не скажешь о разнице с другими странами ЦА, где данный показатель выше. Скорость скачивания в Кыргызстане почти в 4 раза больше, чем в Таджикистане. Казахстан опережает нам более чем в 4.5 раза, а Узбекистан – почти в 7 раз.



Окажись вы на рынке, где продают скаковых лошадей, по их скорости можно бы догадаться и об их стоимости. Чем быстрее бегает лошадь, тем она дороже. За медленную лошадь будут просить меньше. Однако с интернетом все наоборот.



"Дорогой" не значит "качественный"



По данным того же сайта Cable.co.uk, средняя стоимость пакета интернета у провайдеров широколосной сети в Таджикистане стоит около $17. За 1 гигабайт трафика мобильные операторы просят чуть больше $1.6 (цена за 2023 год). К сожалению, не удалось найти полноценные данные по стоимости мобильного интернета за весь период с 2017 по 2024 годы для всех стран ЦА.



Но и найденные данные за чуть более короткий срок, все также показывают не самую лучшую картинку – мобильный интернет в Таджикистане продолжает оставаться дорогим.



И не только мобильный интернет - данные о стоимости пакетов за широкополосную интернет-связь доступны и также показывают важную часть картины.



По этим данным дороже Таджикистана интернет только в Туркменистане – наши $17 протих их $58. Самый дешевый интернет можно найти в Казахстане. Стоимость пакета там стоит в два раза дешевле, чем в Таджикистане и почти в 6.5 раз дешевле, чем в Туркменистане.



Однако стоимость в абсолютных выражениях не всегда может быть хорошим показателем. Лучше сравнить ее с уровнем доходов населения. В связи с этим нам еще лучше становится понятен смысл слова "дорогой".



Данные о заработках населения по Туркменистану недоступны, но по другим странам ЦА их удалось собрать. Из них видно, что на равне с дорогим и медленным интернетом в Таджикистане самый низкий уровень доходов населения. Средний доход таджикистанца в 2024 году составляет чуть больше 200 долларов США. В других странах ЦА (кроме Туркменистана) люди зарабатывают больше.



Таким образом, получается, что для приобретения одного интернет-пакета в текущем году среднестатистический казахстанец отдает лишь около 1% своего дохода; кыгызстанец – почти 2.5%; узбекистанец – около 4.3%, а таджикистанец – почти 8.5%.



При этом, в начале изучаемого нами периода ситуация была немного иной и узбекистанцам интернет обходился дороже, чем таджикистанцам. Но начиная с 2018 года мы снова возглавили этот антирейтинг и даже несмотря на снижение доли расходов жителей страны на интернет, продолжаем держаться на этом месте. Вполне возможно, что при наличии данных по Туркменистану мы увидели бы, что у них интернет обходится дороже, однако иметь статус "чуть лучше, чем в Туркменистане" – не самое больше достижение.



Новый рейтинг



Основываясь на собранных и проанализированных данных, можно составить новый рейтинг стран Центральной Азии по уровню развития и доступности интернета. При подсчете баллов каждой страны будем принимать во внимание основные критерии, по которым можем расчитать место страны в рейтинге:



Средняя стоимости тарифа подключения (за широкополосный интернет)

Уровень доходов населения

Число интернет-пользователей

Средняя скорость скачивания

Общее число мобильных подключений

Соотношение стоимости интернета к уровню заработка населения

Соотношение числа интернет-пользователей к мобильным подключениям

Соотношение числа интернет-пользователей к числу населения



Пройдемся по каждому критерию и определим место нашей страны в рейтинге стран Центральной Азии. Итак, по стоимости пакетов широкополосного интернета, который в Таджикистане обходится в более 17 долларов США, мы займем 4 место. Дороже только в Туркменистане. На таком же месте мы находимся по уровню средних доходов граждан в месяц, числу интернет-пользователей в стране, средней скорости скачивания, общему числу мобильных подключений и соотношению стоимости интернета к средним доходам. По двум оставшимся показателям - соотношению числа интернет-пользователей к мобильным поключениям, а также уровню проникновения интернета мы и вовсе на последнем пятом месте. Чтобы на основе этих данных выявить место страны в обобщенном рейтинге, достаточно просто рассчитать средний показатель места в рейтинге.



Таким образом, по этим 8 критериям, вычислив средний показатель, мы получим такой рейтинг:



Казахстан

Узбекистан

Кыргызстан

Таджикистан

Туркменистан



Даже в этом случае нашим главным "достижением" в развитии интернета в стране за все годы его существования оказывается статус "чуть лучше, чем в Туркменистане". Да и то не по всем показателям. По некоторым из них Туркменистан делает более уверенные шаги и выходит вперед.



Несмотря на все концепции, программы, стратегии и проекты, направленные на развитие сферы телекоммуникаций, Таджикистан продолжает топтаться на месте, а иногда и делает шаг назад. В таких условиях уже не приходится говорить о цифровизации экономики и создании электронного правительства. Все эти проекты либо изначально обречены на провал, либо будут действовать локально лишь в нескольких городах, где население имеет доступ к относительно стабильному интернету. В масштабах всей страны, больше половины населения которого физически не подключено к сети – будь то по техническим причинам, либо финансовым, - говорить о развитии интернета и связанных с ним проектов не имеет никакого смысла. Источник - cabar.asia

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