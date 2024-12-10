 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Сирия все. Остальным приготовиться, - Виктория Никифорова
14:23 11.12.2024

Самое сюрреалистическое в падении Сирии - это веселье местных жителей, которые сбиваются в толпы, радостно валят памятники своим бывшим лидерам, машут руками на камеры и что-то празднуют. Просто "Титаник" на максималках: айсберг уже рядом, но оркестр играет, все танцуют и далеко несется чад кутежа.
Однако пока население веселится на площадях, их страна исчезает - безо всяких метафор, в прямом смысле слова стирается с карты мира. В этот самый момент израильская армия бомбит сирийские заводы и инфраструктуру, уничтожает ПВО, технику и склады с оружием. Танки ЦАХАЛ были замечены недалеко от Дамаска.

Не успела еще сирийская вооруженная оппозиция зайти в Дамаск, как израильская армия сняла с себя ограничения "в соответствии с оценкой ситуации, проведенной Северным командованием". На практике это привело к тому, что израильская армия захватила Голанские высоты, а премьер-министр страны Биньямин Нетаньяху заявил, что эта территория "навсегда останется частью Израиля". На этом ЦАХАЛ не остановилась и двинулась дальше по земле, которая, вообще-то, является сирийской.

Исторически Голанские высоты - тоже территория Сирии, однако в ходе нескольких войн Израиль сумел оккупировать часть этих земель. Взаимное истребление остановилось только в 1974 году, когда многострадальная территория была признана нейтральной, демилитаризованной зоной. Жители ее покинули, контроль на местах взяли на себя миротворцы ООН.

Несмотря ни на какие провокации и обострения, соглашение о Голанских высотах работало и обеспечивало относительный мир в регионе. Сейчас, как видим, израильская сторона его откровенно нарушила. Незамедлительно последовала реакция арабских стран, в частности Катара ("неприемлемо, что Израиль использует ситуацию в Сирии и нарушает ее суверенитет"), и Турции (Анкара указала на недопустимость нарушения соглашения 1974 года).

Нетаньяху с этим не согласен. Он заявлял, что "этого соглашения больше нет, потому что сирийские военные оставили свои позиции".
Практически сразу прилетела поддержка из США: в Госдепартаменте с пониманием отнеслись к занятию израильской армией сирийских территорий. "Сирийская армия покинула свои позиции, […] что создало потенциальный вакуум, а он мог бы быть заполнен террористическими группировками, которые угрожали бы Израилю", - заявил сотрудник ведомства Мэттью Миллер.

Красивые формулировки, но ведь за ними кроются банальная интервенция и аннексия сирийских территорий. Позиция России в данном вопросе кристально ясна. Это сохранение территориальной целостности и единства Сирии, обеспечение безопасности гражданского населения и поставки гуманитарной помощи нуждающимся. Наш представитель в Совбезе ООН Василий Небензя полагает, что члены Совета Безопасности едины в этом стремлении.

Сирийский кейс преподает любопытные уроки всем странам региона, в том числе самым благополучным. Планомерная политика американцев по удушению Сирии санкциями и поддержке местной вооруженной оппозиции дала свои плоды. Стоит посмотреть на восторженные заголовки в американских СМИ - видно, что там все происходящее считают своей победой.

Это понятно: Соединенные Штаты - единственная страна, для которой хаос в регионе как бальзам на душу. Все воюют друг с другом, капитал убегает в доллар, американская гегемония держится еще некоторое время.
Однако по этой логике дальше американцы начнут кидать в топку конфликта другие страны. Хаос требует новых жертв, словно Молох, сжигающий детей. Поэтому странам региона стоит приготовиться к новому раунду "арабской весны".

Причем под раздачу могут попасть и самые процветающие страны, особенно если Трамп, как и обещал, добьется падения цен на нефть. Снижение цен на углеводороды, санкции - и от былого благополучия тех же стран Залива в считаные годы не останется ничего, а тут откуда ни возьмись и вооруженная оппозиция подтянется, причем вооружать ее будут ЦРУ и МИ-6.

Сейчас это выглядит немыслимым, но вспомним, сколько раз Вашингтон предавал своих союзников. А можно ли было 20 лет назад в цветущем, веселом Дамаске предсказать его сегодняшнюю судьбу?
Страны Залива и другие арабские государства осознают эту проблему, поэтому в противовес отношениям с США пытаются создавать новые союзы и входить в альянсы типа БРИКС. Все понимают, что американская гегемония невечна и уже сегодня надо выстраивать отношения с соседями по региону и по планете так, чтобы не оказаться в одиночестве в мире "после Америки".

И только руководство Израиля ведет себя в стиле "после нас хоть потоп". Однако ведь и этого ближайшего союзника Штаты в один прекрасный момент сдадут - точно так же как они предавали всех своих вассалов. И что тогда будет с маленькой страной, сумевшей настроить против себя весь огромный мусульманский мир?
Поэтому решение Совета Безопасности ООН по Сирии с нетерпением ждут все. Не дать превратить ее в Ливию - первейшая задача, ведь иначе хаос оттуда расползется по всему региону и пожрет Ближний Восток, а за ним и весь мир.

Источник - РИАН
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