Джеффри Сакс: события в Сирии могут привести к мировой войне (видео)

14:31 11.12.2024

ИноСМИ

Россия

10 декабря 2024



Джеффри Сакс: события в Сирии могут привести к мировой войне

Джеффри Сакс: США целенаправленно свергают правительства



Главными последствиями падения режима Асада стали политическая неопределенность и вероятность новой мировой войны, заявил американский экономист Джеффри Сакс в эфире YouTube-канала Judging Freedom. Он добавил, что США и Израиль целенаправленно свергают правительства и создают зоны нестабильности в регионе.



Эндрю Наполитано: Каковы геополитические последствия падения режима Асада?







Джеффри Сакс: Главными следствиями стали еще больший хаос, политическая неопределенность и вероятность новой мировой войны.



С падением правительства Асада разногласия внутри страны не закончатся. Вполне вероятно, что в Сирии продолжится внутренняя борьба. И впереди нас ждет еще много нестабильности, это основной момент.



Полнейший хаос уже творится в Газе, на Западном берегу, в Ливане, Сирии и других соседних странах: Ливии, Сомали, Судане. В регионе наблюдается рост нестабильности.



Это, по моему мнению, является следствием политики США и Израиля, стремящихся к целенаправленному свержению правительств. В результате там останется лишь пустота и зоны политической нестабильности, и это единственное, что на данный момент можно сказать наверняка.