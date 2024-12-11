Все по сценарию Украины: Грузия получит свою "Небесную сотню", - Айнур Курманов

16:43 11.12.2024

Все по сценарию Украины: Грузия получит свою "Небесную сотню"



Айнур Курманов. 11.12.2024



Кровавая спираль провокаций западной агентуры в Грузии будет идти по нарастающей. В ближайшее время будут задействованы наемники, воюющие в составе ВСУ. Их цель – совершить акты насилия под видом представителей действующей власти.



Все по лекалам украинского Евромайдана.



В прессе пошли сообщения, что грузинские наемники возвращаются обратно с Украины, и это – фактор, заслуживающий особого внимания.



Опыт боевых действий, навыки войны и связи с зарубежными спонсорами могут быть использованы для организации новых беспорядков с применением огнестрельного оружия. В свое время наемники Саакашвили участвовали в качестве снайперов на майдане в Киеве, создав легенду о "небесной сотне", и почему их снова не смогут задействовать в качестве инструмента давления на правительство в целях создания хаоса в стране?



А то, что таких сакральных жертв уже готовят на убой, чтобы всколыхнуть Грузию, говорит тот же призыв просроченного президента Саломе Зурабишвили, которая позвала школьников присоединиться к протестам, где уже массово участвуют студенты. Очевидно, что организованное прибывающими из "незалежной" наемниками убийство детей и подростков – это тот самый способ мобилизации и расширения масштабов беспорядков.







С конца ноября на митингах в Тбилиси вообще практически исчезла тема "сфальсифицированных выборов" в повестке требований. Лозунги в итоге свелись к свержению власти якобы "пророссийской" "Грузинской мечты".



Более чем десять дней постоянных столкновений возле здания парламента пока не дали нужного результата. Еще нет той самой критической массы, чтобы парализовать страну и полностью переломить ситуацию. Но очевидно, что западные спецслужбы через свою агентуру предпримут все действия для наращивания масштабов беспорядков.



Зурабишвили повторяет во многом за Владимиром Зеленским, отказавшись покидать свой пост, несмотря на истечение ее президентского срока. Она точно так же пыталась общаться с Дональдом Трампом на открытии восстановленного собора Парижской Богоматери, что было представлено в оппозиционной грузинской прессе как свидетельство поддержки со стороны Вашингтона.



Зурабишвили и ее западные кураторы все еще надеются сформировать на базе института президента двоевластие в стране, силовым удержанием президентского дворца сорвать процесс избрания и инаугурации нового преемника.



Видимо, именно в момент "защиты" президентской резиденции и должны погибнуть на баррикадах призванные Зурабишвили школьники – якобы от рук "полицейских снайперов". Их тела по закону жанра будут обязательно предоставлены прозападным СМИ как доказательство "бесчеловечных преступлений" режима "Грузинской мечты".



