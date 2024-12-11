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Тимур Ишметов назначен председателем Центробанка Узбекистана
00:01 12.12.2024

По представлению президента Сенат назначил Тимура Ишметова, экс-министра финансов и первого замглавы Центробанка, новым председателем Центрального банка Узбекистана. Что о нем известно:

По представлению президента Узбекистана Сенат Олий Мажлиса назначил Тимура Аминджановича Ишметова на пост председателя Центрального банка Узбекистана. Об этом сообщила пресс-служба верхней палаты парламента.

Он занял пост Мамаризо Нурмуратова, который возглавлял ЦБ с июня 2017 года и был освобожден от должности в среду.

Тимур Ишметов родился в 1979 году в Ташкенте. Окончил факультет "Финансы и кредит" Ташкентского финансового института (2000), магистратуру Бирмингемского университета по направлению International Money and Banking (2005) и факультет правоведения Ташкентского юридического университета (2007).

Трудовую деятельность начал в 2000 году с должности экономиста Центрального банка, где работал на различных должностях, в том числе руководил департаментами монетарных операций, управления международных резервов, операций на внутреннем валютном рынке и валютного регулирования и контроля ЦБ.

В 2017-2019 годах Тимур Ишметов работал первым заместителем председателя Центрального банка. В 2019-2020 годы занимал должность первого замминистра финансов (под руководством Мамаризо Нурмуратова), а в 2020-2022 годы - министра финансов.

С декабря 2022 года работает первым заместителем советника президента по вопросам развития отраслей экономики, инвестиций и реализации внешнеторговой политики (позже по вопросам экономического развития) Равшана Гулямова.

Тимур Ишметов активно выступал за приватизацию банков и других неэффективных объектов госимущества, а также за снижение роли государства в экономике.

"Как Министерство финансов мы избавимся от иждивенцев, потому что они постоянно просят деньги, ресурсы для капитала - это только расходы", - отмечал он, указывая, что их содержание дорого обходятся государству.

Бывший министр финансов также критиковал нарушение хокимиятами финансовой дисциплины. При нем также был запущен портал "Открытый бюджет" с разделом "Инициативный бюджет".

Ишметов также ранее отметил, что экономический рост прошлых лет "делал счастливыми очень малую часть населения", поскольку он не был инклюзивным. По его словам, правительство должно работать над продуктивностью, эффективностью, создавать конкурентную среду и инвестировать в человеческий капитал, чтобы молодые люди получили базовые навыки, которые будут соответствовать требованиям бизнеса.

В ноябре 2022 года экс-глава Минфина обратил внимание, что привлекать внешний долг стало дорого, поэтому Узбекистан должен сосредоточиться на структурных реформах, которые приведут к переориентации общей экономической политики на использование частных денег, а не возможностей госбюджета и заимствований.

По его мнению, Узбекистан должен сконцентрироваться на сокращении дефицита госбюджета ради обеспечения фискальной дисциплины. "Наша политика должна быть скоординирована для борьбы с инфляцией…, даже если нам придется сократить все наши расходы. Но это во благо", - сказал он тогда.

См. раздел - Персоны ЦентрАзии, Кто есть кто в Казахстане
Источник - Газета.uz
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1733950860


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