"Зеленые" портят воздух. В Германских верхах полный раздрай, - Олег Никифоров

00:11 12.12.2024

10.12.2024



Немецким консерваторам грозит развод



В отношения между давними союзниками вмешались "Зеленые"

Олег Никифоров

Ответственный редактор приложения "НГ-Энергия"



В преддверии голосования в Бундестаге по вотуму доверия канцлеру Олафу Шольцу, которое должно состояться 11 декабря, резко обострились отношения между лидерами консервативного блока, состоящего из Христианско-демократического союза (ХДС) и действующего в Баварии Христианско-социального союза (ХСС). Выход Маркуса Зедера из коалиции с ХДС ставит крест на канцлерских амбициях Фридриха Мерца.



Все дело в спорах между Зедером, лидером ХСС и премьер-министром Баварии, и главой ХДС Мерцем. Набирая, если судить по опросам, 32% голосов избирателей, блок ХДС/ХСС нуждается в партнере, чтобы сформировать правительственную коалицию. С учетом того, что консерваторы отвергают какое бы то ни было сотрудничество с занимающими второе место правыми популистами из "Альтернативы для Германии", выбор практически сводится к двум партиям – Социал-демократической (СДПГ) и "Зеленым".



Однако ставка канцлера Шольца на "миротворчество" в российско-украинском конфликте и его категорический отказ от поставок Киеву немецких крылатых ракет Taurus идет вразрез с позицией Мерца, который на днях вернулся из Киева, где как раз и пообещал эти ракеты президенту Украины Владимиру Зеленскому. Это делает Мерца заложником "Зеленых", которые следуют во внешней политике жестким антироссийским курсом и намерены наращивать военную поддержку Киева.



Зедер же пока активно по внешней политике не высказывается, но опасается взглядов "Зеленых" и их кандидата в канцлеры – действующего министра экономики и климата Роберта Хабека в отношении народного хозяйства Германии. Не случайно он называет именно Хабека "лицом нынешнего немецкого кризиса". В то же время Мерц уже публично высказывался о возможности назначения Хабека министром экономики в своем будущем правительстве. Как указывает журнал Focus, дело дошло до того, что Зедер заявил о своем вето на будущую коалицию с "Зелеными".



Второй проблемой Зедера и "Зеленых" стали сирийские беженцы. После падения режима Башара Асада ХСС требует высылки в Сирию всех беженцев из этой страны, которых в Германии насчитывается порядка 1 млн человек. "Зеленые" выступают категорически против этого шага и предлагают отправлять их в Сирию на добровольной, а не на принудительной основе. К тому же добровольно покидающие Германию сирийцы должны получать подъемные в размере не менее 1 тыс. евро. Но таких денег в бюджете страны нет.



В случае коалиции с СДПГ Мерцу придется отказаться от идеи тотального перевооружения Украины. Но вопрос в том, готов ли он пойти на это и кто из проатлантических политиков стоит за его спиной. В случае развала союза двух консервативных партий ХДС и ХСС каждая из них на предстоящих выборах вынуждена будет выступать самостоятельно. Доля ХСС в общем балансе голосов избирателей, поданных за консервативный блок, обычно составляет 20%. Значит, без баварских партнеров Мерц сможет набрать только 12% голосов. Видимо, на это и делает ставку Шольц, когда заверяет избирателей, что СДПГ способна завоевать относительное большинство в Бундестаге.