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|Кардаха. Джихадисты сожгли фамильную усыпальницу семьи экс-президента Сирии Башара Асада
00:21 12.12.2024
Там были похоронены ближайшие родственники бывшего главы республики
Исламисты сожгли фамильную усыпальницу семьи экс-президента Сирии Башара Асада, которая находилась в городе Кардаха. Видео осквернения боевики выложили в социальные сети.
Перед поджогом террористы уничтожили надгробие Хафеза Асада, который возглавлял САР 30 лет. Они забрались на могилу и начали ее давить. Исламисты специально приехали в провинцию Латакия, чтобы разрушить усыпальницу. Пока пламя уничтожало место захоронения, боевики снимали происходящее на камеру, показывали средние пальцы в сторону могил, и кричали от радости.
В усыпальнице похоронили отца последнего президента САР, его бабушку На'са и брата Басиля, который должен был стать главой государства. При этом во время наступления на Дамаск исламисты уничтожали статуи Хафеза Асада, а затем проезжали на них по улицам.
Ранее оппозиционеры публично казнили
двоюродного брата Асада Сулеймана. Они повесили его на городской площади и оставили тело на всеобщее обозрение.