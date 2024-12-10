Кардаха. Джихадисты сожгли фамильную усыпальницу семьи экс-президента Сирии Башара Асада

00:21 12.12.2024

Там были похоронены ближайшие родственники бывшего главы республики

Исламисты сожгли фамильную усыпальницу семьи экс-президента Сирии Башара Асада, которая находилась в городе Кардаха. Видео осквернения боевики выложили в социальные сети.



Перед поджогом террористы уничтожили надгробие Хафеза Асада, который возглавлял САР 30 лет. Они забрались на могилу и начали ее давить. Исламисты специально приехали в провинцию Латакия, чтобы разрушить усыпальницу. Пока пламя уничтожало место захоронения, боевики снимали происходящее на камеру, показывали средние пальцы в сторону могил, и кричали от радости.



В усыпальнице похоронили отца последнего президента САР, его бабушку На'са и брата Басиля, который должен был стать главой государства. При этом во время наступления на Дамаск исламисты уничтожали статуи Хафеза Асада, а затем проезжали на них по улицам.



Ранее оппозиционеры публично казнили

двоюродного брата Асада Сулеймана. Они повесили его на городской площади и оставили тело на всеобщее обозрение.