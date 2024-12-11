Кто претендует на власть в Дамаске после бегства Асада, - Андрей Соколов

00:27 12.12.2024

Сирия: смотрите, кто пришел

О тех, кто претендует на власть в Дамаске после бегства Асада

Андрей Соколов

11.12.2024



Как считает хорошо информированный британский еженедельник Economist, главным претендентом на власть в Сирии после падения власти Башара Асада является Мухаммад Аль-Джулани, глава прежде оппозиционной Асаду сирийской группировки "Хайят Тахрир аш-Шам" (ХТШ)**.



"Уроженец Сирии, аль-Джулани*, - пишет издание, - ранее был активным участником "Аль-Каиды"**, что долгое время определяло его имидж как радикального исламиста. Однако в последние годы он изменил тактику: отказался от псевдонима, выступил под своим настоящим именем Ахмед аль-Шараа и пообещал защищать права меньшинств, избегая радикальных исламских кодексов. Несмотря на смену имиджа, его прошлое продолжает вызывать недоверие".



Внутри сирийской оппозиции многие опасаются его авторитарного подхода и жестокого подавления соперников. Его связи с "Аль-Каидой" в прошлом, а также тесное сотрудничество с Турцией и Катаром усложняют его признание международным сообществом, отметил Еconomist.



Настоящее имя Абу Мухаммеда аль-Джулани действительно - Ахмад аш-Шараа. Он родился в 1982 году в Эр-Рияде в Саудовской Аравии в семье инженера-нефтяника и учительницы географии. Родители мальчика родом с Голанских высот, однако, были вынуждены переехать оттуда, когда этот район в 1967 году занял Израиль. Псевдоним "аль-Джулани", который носит Ахмад аш-Шараа, и переводится с арабского, как "уроженец Голанских высот".



Когда нынешнему претенденту на власть в Сирии было семь лет, его семья переехала в Дамаск. Ахмад аш-Шараа окончил школу, где был прилежным учеником, а затем поступил в университет, чтобы изучать влияние СМИ на общество. Там он оказался в числе слушателей проповедей имама из Алеппо Махмуда Гул Агасси, который призывал начать джихад против США. Как считают, на формирование мировоззрение аль-Джулани также оказали влияние палестинская интифада 2000 года и теракт 11 сентября 2001 года в США.



Позднее Аль-Джулани* вступил в салафитскую террористическую группировку "Аль-Каида** в Ираке" и участвовал в военных действиях против американской армии. В итоге его арестовали и бросили в тюрьму, где он просидел три года. Выйдя из-за решетки, Аль-Джулани наладил сотрудничество с заместителем лидера "Исламского государства в Ираке"** Абу Бакра аль-Багдади Абу Муслимом ат-Туркмани*. Их связывала дружба, которая возникла еще во время отбывания тюремного срока.



По заданию "Аль-Каиды"** аль- Джулани основал в Сирии ее филиал "Джебхат ан-Нусра"**. Оружием и финансами его снабжали сторонники аль-Багдади. В 2013-м году аль-Багдади намеревался встроить "Джебхат ан-Нусру"** в реорганизованное "Исламское государство в Ираке и Леванте (ИГИЛ)"**. Такое преобразование грозило потерей автономии для группировки, поэтому аль-Джулани предпочел присоединиться к лидеру "Аль-Каиды"** Айману аль-Завахири. ИГИЛ** пытался вернуть "Ан-Нусру"** под свое крыло, что в итоге обернулось вооруженными столкновениями между представителями группировок. В 2016 году аль-Джулани переименовал "Нусру"** в "Джабхат Фатх аш-Шам"**.



Объявившие аль-Джулани террористом США активно вело его поиски. Его внесли в перечень "особо опасных преступников". В 2017 году Белый дом объявил, что готов заплатить $10 млн любому, кто поможет его задержать. И вот теперь этот деятель может оказаться во главе Сирии и вместе со своими сторонниками начать управлять страной.



И тогда им предстоит стать чиновниками, а не бегать по горам с автоматами. "Аль-Джулани, - считает Econоmist, - действительно предстоит непростая задача: убедить разрозненные группировки, включая курдов, суннитских повстанцев и алавитов, объединиться под его руководством. Как известно, курды контролируют северо-восток Сирии и опираются на поддержку США, а алавиты, оставшиеся верными Асаду, сосредоточены на побережье и могут рассчитывать, как считает британское издание, на защиту России. В этой сложной политической и военной конфигурации консолидация власти под руководством аль-Джулани остается неопределенной задачей", - отмечает Economist.



К тому же такой претендент на власть в Сирии не один, поскольку силы победившей вооруженной оппозиции состоят из нескольких, не во всем друг с другом согласных, исламистских группировок. Редакция интернет-журнала Karar выложила 9 видных имен сирийской оппозиции, которые в будущем могут найти себе высокое место в политике Сирии.



Первым в списке значится, уже упомянутый, глава признанной в России террористической организацией "Хайят тахрир аш-Шам" аль-Джулани. Второе место занимает Рияд Хиджаб, бывший премьер-министр Сирии, перешедший на сторону оппозиции. В 2015 году был избран генеральным координатором Высшего комитета по ведению переговоров. Его считают наиболее авторитетным представителем умеренной оппозиции. Третья позиция отведена Мухаммеду Гази аль-Джалали, действующему премьер-министру Сирии, оставшемуся в Дамаске для формирования переходного правительства. Четвертая - Хади аль-Бахру, бывшему председателю Национальной коалиции сирийской оппозиции и революционных сил. Издание пишет, что хотя Бахра ушел в отставку с поста председателя в январе 2015 года, он сохранил свою политическую должность и работал в политбюро коалиции. На пятом месте расположился Джордж Сабра, христианский педагог и политик. В 2011 году он был избран председателем Сирийского национального совета и представлял оппозицию на переговорах в Женеве. Шестая строчка принадлежит Бурхану Гальюну, ученому и чиновнику, который двенадцать лет назад был избран председателем Сирийского национального переходного совета. Под седьмым номером Ахмед Муаз аль-Хатиб, сын известного богослова. Возглавлял оппозицию в 2013 году. Замыкают список Эсад Мустафа, бывший министр в правительстве Хафеза Асада, и Абдульбасит Сейда - курдский политик, бывший глава Сирийского национального совета. На данный момент формируется правительство переходного периода, которое, возможно, и передаст власть кому-то из вышеуказанных деятелей.



Группировка Хайят Тахрир аш-Шам"** (ХТШ), или "Организация освобождения Леванта"**, которая свергла правительство Башира Асада в Сирии, признана в России, США, Турции и ряде других стран террористической организацией. Под Левантом подразумевается общее название территорий стран восточной части Средиземного моря (Сирия, Ливан, часть Палестины, Израиль, Иордания, Египет, Турция, Кипр и другие).



Это формирование возникло в 2011 году и поначалу называлось "Джебхат ан-Нусра"** ("Фронт помощи людям Леванта"**). Оно действовало под покровительством другой международной исламистской террористической организации - "Аль-Каида"**, которая имеет самую мрачную репутацию, отметившись многочисленными актами кровавого террора. Ее идеология была направлена на свержение правительства Башара Асада и создание на территории республики халифата, в котором все будут жить по законам шариата.



В 2016 году, будучи одним из лидеров "Джебхат ан-Нусры", аль-Джулани, решил создать новую группировку и заявил о разрыве с "Аль-Каидой". Новое формирование получило название "Хайят Тахрир аш-Шам" (ХТШ). Численность группировки насчитывала тогда порядка 12-15 тысяч человек.



После разгрома в Сирии экстремистских формирований в провинции Идлиб под опекой Турции сложилось то, что называли "заповедником гоблинов", состоявшим из членов разномастных оппозиционных группировок, где верх одержали люди аль-Джулани. Ему удалось договориться с Турцией о поддержке, а наиболее радикальных конкурентов из ИГИЛ8* и "Аль-Каиды"**, которые в разное время выступали его работодателями, практически уничтожил.



Но самое главное, что аль-Джулани организовал жизнь в Идлибе так, что сравнение оказалось не в пользу Асада. Уровень жизни там был выше, чем на контролируемой Асадом территории. Недовольство прежними властями в Дамаске росло и в сирийской армии, где солдатам платили гроши и люди говорили о коррупции.



В результате от Асада отвернулись прежние его сторонники, после чего союзникам внешним уже нечего было спасать. 6 декабря 2024 года в интервью американскому каналу CNN аль-Джулани заявил, что их цель - создать правительство, основанное на институтах и "совете, избранном народом".



Как обратили внимание обозреватели, в последние дни аль-Джулани, резко "сменил имидж", хотя и не "переобулся", но уже переоделся в самом буквальном смысле этого слова. "Форменную" одежду радикального исламиста он сменил на темно-зеленую "военную" рубашку в западном стиле. Таким образом, как считают, выходец из "Аль-Каиды"** надеется превратиться в "умеренного революционного лидера" в глазах Европы и США. А это значит, что он понимает, что для того, чтобы править уже захваченной им и его соратниками страной, необходимо отказаться от радикального противостояния с остальным миром.



Как сообщил во вторник телеканал Al Hadath со ссылкой на источники в Департаменте военных операций, сформированном бывшей оппозицией, руководство пришедших к власти в Сирии группировок приказало своим боевикам покинуть города. По их данным, скоро в гражданских районах будут развернуты новые подразделения, связанные с группировкой "Хайат Тахрир аш-Шам"**, включая полицию и силы внутренней безопасности.



Что в итоге получится, пока неизвестно. Но главный интерес России - сохранение баз в Тартусе и Хмеймиме, что должно стать предметом переговоров с властью нового сирийского государства, которая прямо сейчас возникает на обломках старого.



Источник ТАСС в Кремле сообщил СМИ, что российская сторона получила от лидеров вооруженной сирийской оппозиции гарантии безопасности российских военных баз и дипломатических учреждений на территории республики. По его словам, российские представители контактируют с сирийской оппозицией.



В то же время оппозиционер Анас аль-Абда, входящий в сирийский национальный совет, базирующийся в Стамбуле, отметил, что для новых властей страны крайне важно поддерживать хорошие отношения с Россией. Он подчеркнул, что Россия является "очень важным игроком в мире", сотрудничество с ней поможет Сирии справиться с многочисленными вызовами.



А член исполнительного аппарата и глава отдела внешних связей Сирийского национального координационного комитета Ахмед Аль-Асрави в это же время выразил уверенность в том, что Сирии не следует отказываться от соглашений с Россией, которые отвечают ее интересам. "Мы должны связать их с интересами Сирии и ее связью с арабским делом", - цитирует его РИА Новости.