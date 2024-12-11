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Южнокорейский президент Юн ради удержания власти был готов развязать войну с КНДР, - А.Кошкин
00:34 12.12.2024

11.12.2024 | АНАТОЛИЙ КОШКИН

Сохранится ли при новом руководстве США и Республики Корея детище Байдена – азиатский "мини-НАТО"?

Безрассудное введение президентом Юн Сок Елем военного положения в Южной Корее дало повод на законных основаниях отстранить от власти этого деятеля, политика которого за два года правления ухудшила не только экономическое положение страны, но и осложнило ее внешнеполитические позиции. При этом можно сказать, что главным раздражителем антипрезидентских настроений стало его подобострастие перед США и Японией, проявившееся не только в согласии, но и готовности официально пристегнуть Сеул к японо-американскому военному блоку, нацеленному на вооруженную конфронтацию с КНДР, Китаем и Россией.

Следует особо отметить, что сколачивание в прошлом году по требованию президента США Джо Байдена "тройственного пакта" как прообраза и основы проектируемого "азиатского НАТО" было в штыки воспринято оппозиционными силами Республики Корея, политический вес и значение которых неизмеримо возросли после победы Демократической партии "Тобуро" на всеобщих выборах весной нынешнего года.

После сделки в резиденции американского президента в Кэмп-Дэвиде по созданию для начала "мини-НАТО" глава партии "Тобуро" Ли Чжэ Мен выступил с заявлением о том, что для противодействия "угрозе КНДР" страна не нуждается в трехстороннем военном альянсе с США и Японией. По его мнению, для этого Сеулу достаточно собственного, шестого в мире стратегического оборонного потенциала и расширенного сдерживания со стороны США. Участие же Японии может вызвать только укрепление военного сотрудничества Китая, КНДР и России. "Военный альянс США – Южная Корея – Япония, скорее всего, стал бы причиной дилеммы в сфере безопасности, потому что он, естественно, стимулировал бы усиление альянса Северной Кореи, Китая и России", – заявил Ли Чжэ Мен. Возникающие при неблагоприятном сценарии геополитические риски, предупреждал этот политик, могут стать "губительными" для Южной Кореи, которая в значительной степени зависит от внешней торговли. Одновременно он тогда выступил против обладания Сеулом собственным ядерным оружием или его совместного использования с США.

Существенно, что противники азиатского "мини-НАТО" имеются и в самих США. Авторитетное издание The National Interest поместило на страницах журнала статью своего автора Теда Карпентера под заголовком "Бездарная политика Америки лишь сближает Россию и Северную Корею. США сами подтолкнули Москву и Пхеньян к сотрудничеству".

Подход администрации Байдена в отношении Северной Кореи и России олицетворяет собой провал внешней политики США. Москва и Пхеньян объединились, потому что Вашингтон стал их общим врагом. Теперь их военное сотрудничество будет только укрепляться, констатирует The National Interest.

"Объединяющим фактором для большинства альянсов служит наличие общего врага. В данном случае общим врагом для России и Северной Кореи стали США и их военные союзники (Япония и Южная Корея. – А. К.). Лидеры США проводили неуклюжую, топорную политику в отношении как Москвы, так и Пхеньяна и оказались глухи к их запросам, тем самым создав для них мощный стимул активизировать двустороннее сотрудничество в области безопасности", – утверждает автор статьи.

Надо отдать должное Теду Карпентеру и редакции журнала, которые объективно оценивают создавшуюся в результате непрофессиональной и, следует сказать, неразумной политики ситуацию, когда (Вашингтон, Токио и Сеул. – А. К.) фактически подтолкнули Москву к всестороннему сотрудничеству с Пхеньяном, включая углубление военно-технических связей. Автор пишет: "США ведут опосредованную войну против российских войск на Украине и прилагают всесторонние усилия, чтобы сделать Россию дипломатическим и экономическим изгоем во всем мире. Президент Владимир Путин и остальная российская элита теперь считают Америку непримиримым врагом, вознамерившимся уничтожить их страну как важного и независимого международного игрока. В таких обстоятельствах неудивительно, что Кремль ищет экономических и военных союзников везде, вплоть до Северной Кореи. В сложившейся атмосфере острой вражды между США и Россией правительство в Кремле видит в КНДР ценного партнера".

Однако, как говорится, что сделано, то сделано. В статье, которая предупреждает от дальнейших серьезных геополитических ошибок Вашингтона, высказывается надежда на то, что избранный президент США Дональд Трамп будет проводить менее конфронтационную политику в отношении как Северной Кореи, так и России. "Прошлая попытка (Трампа) сближения с Пхеньяном несколько обнадеживает. Однако обвинения в том, что Трамп якобы был слишком "мягок" с Россией (или вовсе был ее прямым ставленником), - не более чем абсурдная клевета".

Такой же злонамеренной клеветой является и разнузданная пропаганда в странах "тройственного пакта" о якобы возрастающей опасности начала Китаем, КНДР и Россией чуть ли не нападения на Южную Корею и Японию или вовлечения их в войну за Тайвань в случае "китайской агрессии".

В Южной Корее не прекращаются протесты. Фото Reuters

В действительности же именно руководители Южной Кореи вынашивают планы военных провокаций на границе с КНДР. По сообщениям агентства Ренхап из Сеула, незадолго до отстранения от власти президента и военного министра они обсуждали вариант, когда для обоснования введения военного положения южнокорейские войска должны были нанести "упреждающий удар через военно-демаркационную линию". Если это соответствует действительности, получается, что ради удержания власти Юн и его окружение готовы были развязать войну на Корейском полуострове. Так это или нет, должна выяснить южнокорейская прокуратура.

Как уже отмечалось, Токио будет делать все возможное для сохранения Сеула в "тройственном пакте" и продолжения совместного нагнетания напряженности в регионе. Однако неизбежные после отстранения Юн Сок Еля от власти выборы нового президента, а также следующие парламентские выборы, по всей вероятности, позволят настолько укрепить позиции южнокорейской оппозиции, в первую очередь Демократической партии, что может быть поставлен под сомнение вопрос о дальнейшем пребывании Республики Корея в сколоченном Байденом воинствующем военном блоке.

В случае выдвижения в кандидаты в президенты главы Демократической партии Ли Чжэ Мена и его весьма вероятной победы он может изменить вектор непопулярной в стране политики военного сближения с Японией, к которой у южнокорейцев сохраняется немало претензий, в том числе по историческим мотивам, связанным с периодом колониального владычества и угнетения народа Страной восходящего солнца, за которую официальный Токио так и не принес извинений на уровне государства. Да и среди политических и экономических кругов Южной Кореи немало тех, кто считает, что для обеспечения безопасности достаточно военного союза с США.

Не исключено, что и новый президент США может иметь свои представления о дальнейшей политике в отношении Японии и Южной Кореи. В случае новых попыток найти какой-то компромисс с КНДР этому явно будет мешать агрессивный "тройственный пакт", созданный поджигателем войны Байденом и его клевретами. Как не будет этот "мини-НАТО" способствовать и снижению конфронтации с Китаем и Россией. Трамп и его советники не могут не понимать, что существование этого блока не только не на пользу их политике ослабления уз дружбы и сотрудничества между Россией, Китаем и КНДР, но, напротив, неизбежно будет укреплять их, объединять военные и иные усилия для эффективного противостояния враждебным государствам, срыва их агрессивных замыслов.

Как бы то ни было, неустойчивая политическая ситуация в Южной Корее, да и в Японии, где правительство премьер-министра Сигэру Исибы в любой момент может получить от имеющей большинство в парламенте оппозиции вотум недоверия, вносит серьезные коррективы в планы по созданию в регионе пресловутой "азиатской НАТО".

P.S. Министерство юстиции Южной Кореи ввело запрет на зарубежные поездки президента Юн Сок Еля.

Основная оппозиционная сила – Демократическая партия – заявила, что снова внесет в парламент предложение об импичменте Юна, намереваясь провести голосование по этому предложению в субботу.

Прокуроры задержали бывшего министра обороны Ким Ен Хена, который, как сообщается, предложил Юну объявить военное положение. Кима допрашивали по обвинению в измене и по другим обвинениям. Ожидается, что прокуроры попросят суд выдать ордер на его официальный арест, сообщило информационное агентство Yonhap.

P.P.S. Бывший министр обороны Южной Кореи Ким Ен Хен пытался покончить с собой в следственном изоляторе, сейчас его состояние не вызывает опасений, передает агентство Ренхап со ссылкой на исправительные службы.

Источник - fondsk.ru
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