 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Матч за титул чемпиона мира по шахматам, проходящий в Сингапуре, вплотную приблизился к тай-брейку
00:37 12.12.2024

Китайский чемпион вышел из партии
Перед концовкой матча за титул чемпиона мира счет в нем остался равным
Матч за титул чемпиона мира по шахматам, проходящий в Сингапуре, вплотную приблизился к тай-брейку после 13-й, предпоследней партии с классическим контролем. В ней игравший белыми индийский претендент Гукеш Доммараджу многое сделал для того, чтобы все-таки снова выйти вперед, а китайский обладатель звания Дин Лижэнь сделал все, чтобы непростое положение не превратить в катастрофическое. В итоге получилась ничья, сохранившая равенство в поединке.

Гукеш Доммараджу и Дин Лижэнь во время партии

Когда после сделанного Гукешем Доммараджу 69-го хода соперники наконец заключили мир и обменялись рукопожатиями, в зале, где проходит матч за звание чемпиона мира, раздались довольно бурные по меркам шахмат, вида, любящего тишину, аплодисменты. Вроде и формальность, завершающая каждую партию, но на этот раз хотя бы точно честно заслуженные - за боевое выступление.

В нем, конечно, чувствовалась некая особая острота. Чувствовалось, во всяком случае, что Гукеш Доммараджу жутко хочет победить, что ему не по нраву ставка на надежность, которую предполагают концовки таких матчей, если в них счет равный, а шансов исправить рожденную риском осечку уже почти не будет. Индиец в своей последней в поединке партии белым цветом с удовольствием подобрал брошенную Дин Лижэнем перчатку. Играли французскую защиту. Все комментаторы, конечно, вспомнили, что с нее матч и начался. На самом деле французская защита была и в пятой партии, но она не запомнилась - чересчур пресная. А первая-то пресной не была. И в ней Дин Лижэнь черными жестоко своего 18-летнего оппонента за неточности наказал. А оппонента, как выяснилось, тот срыв не смутил - все равно, нарываясь, и в решающий момент сходил королевской пешкой.

Пресно в среду не было. Гукеш Доммараджу отчитался о кропотливой домашней работе над одним из любимых дебютов Дин Лижэня, когда в хорошо известном варианте Стейница на восьмом ходу перевел слона на e3, фактически применив новинку.

Позитивный для индийца результат стал виден сразу: китаец надолго задумался - судя по всему, понимая, что все более или менее очевидные разветвления ведут туда, где будет удобнее индийцу.

Но делать нечего - пришлось соглашаться на такой расклад.

В конце концов на доске возникла картина, которая в действительности тем, кто внимательно следил за этим матчем, должна была показаться вполне обычной, соответствующей его духу, что ли. У Гукеша Доммараджу нет материального преимущества и, строго говоря, атаки никакой не намечается. Но никуда не денешься от того, что, как ни крути, его фигуры активнее, ферзь с ладьей взаимодействуют классно и в целом позиция гораздо приятнее, чем у китайца. Компьютер, разумеется, считает, что преимущество чисто символическое, но за столом - не два ноутбука, а два человека, которые смотрят на вещи немножко иначе. И на месте Дин Лижэня мало кому хотелось бы оказаться, тем более если учесть оставшийся у него, когда Гукеш Доммараджу принялся сжимать тиски, запас времени.

А он был не то что ограниченный - мизерный: десять ходов до 40-го, до контроля нужно сделать менее чем за четыре минуты. А это жесткие условия, хождение по тонкой проволоке, которое, растеряв многие из талантов, принесших ему в прошлом году титул, Дин Лижэнь, впрочем, освоил идеально. В сингапурском матче оно требовалось ему неоднократно, потребовалось и сейчас. И опять не подвело.

Дин Лижэня потом спрашивали, как ему удается так точно защищаться, даже если решения надо принимать за секунды. Он словно виновато отвечал: "Просто ищу те ходы, которые помогают удержаться. Счастлив, например, что нашел ход ладьей на f8".

Он говорил про свой 31-й ход. С виду неброский, не отмеченный сразу в нотации восклицательным знаком, но изумивший и матерых гроссмейстеров, наблюдавших за матчем, потому что мало кто способен передвинуть ладью в сторону на одну клеточку с активной позиции, да к тому же запирая собственного короля, провоцируя угрозы ему. Ведь есть же продолжения с виду посимпатичнее. А компьютерный движок уверенно зафиксировал - да, чуть ли не единственный способ не дать намечающейся атаке Гукеша Доммараджу налиться соками.

Гукеш Доммараджу недолго вел в чемпионском матче
Индиец старался разрушить эту возведенную китайцем стену, бился в нее всем, чем только можно. Но в итоге все закончилось рукопожатием под аплодисменты, которые наверняка не грели душу индийца. В четверг участники чемпионского матча проведут заключительную партию с классическим контролем, и в ней белый цвет будет уже у Дин Лижэня. А за этой партией маячит, если равенство в поединке сохранится, тай-брейк в рапид и блиц - в таком формате китаец на порядок искушеннее претендента.

Алексей Доспехов
Газета "Коммерсантъ" №230 от 12.12.2024, стр. 12

Источник - Коммерсантъ
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