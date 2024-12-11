Мировой либерализм полностью отменил приличия, - Игорь Мальцев

01:05 12.12.2024

Когда у либерально-демократических сил по всему миру шатается кресло под задницей, тут же начинается вой про угрозу демократии по всем мегафонам, а в реальности отменяются или извращаются все демократические принципы и процедуры. Что и произошло в Румынии.



Игорь Мальцев

писатель, журналист, публицист

11.12.24



В какое удивительное время мы живем: буквально за несколько лет полностью аннулированы все базовые принципы капиталистического устройства западного общества, а точнее – пропагандистские мифы об этом устройстве.



Рухнули мифы об основных правах человека – буквально за пару лет ковида. Рухнули мифы о "невидимой руке рынка" и свободном перемещении капиталов – с заморозкой российских денег и санкциями, количество которых уже перестали считать.



Теперь дело дошло до священной коровы – "самой демократической демократии на свете, а вы все совки поганые".



Самый последний пример – удивительные выборы президента Румынии. Когда вперед вышел несистемный кандидат (хотя вполне встроенный в систему, причем в еэсовские структуры) К. Джорджеску, но у Брюсселя на это место были совсем другие планы. В президенты должна была попасть некто Е. Ласкони.



Но Джорджеску слишком топил за Румынию как таковую, критиковал Америку и не очень хотел становиться военным полигоном между Европой и Россией по украинскому типу. А Румыния – в НАТО с 2004 года. За это его теперь юные дебилы из "Википедии" шельмуют "ультраправым политиком". Конечно, мужичок из Института глобального индекса ООН, как правило, и есть самый ультраправый. Не считая того, что его уже трижды предлагали на пост премьер-министра Румынии аж с 2011 года.



Так что Верховный суд Румынии знал, что делал, когда признал итоги первого тура голосования и был назначен второй. Это для нас Джорджеску – непонятно кто и откуда. А там прекрасно знали, что политик он вполне системный. Просто как-то за интересы румын слишком топит.



А потом, когда румынам объяснили из Брюсселя и из американского посольства, что это не их дело, кого выбирать, тот же Верховный суд отменил и итоги выборов, и второй тур. Потому что было понятно, что чрезвычайно тупая и слишком проамериканская кандидатка все равно не победит. Никого, даже собственную парикмахершу.



И румыны такие: "А что – так можно было?".



Да, можно. Еще как можно. Это теперь называется "прямые демократические выборы в независимой стране под присмотром посла США".



Это уже было на Украине – даже ходить далеко не надо. Это происходит практически везде в "сферах интересов США". А сфер интересов у них, как у дурака махорки.



Более того, когда у либерально-демократических сил по всему миру шатается кресло под задницей, тут же начинается вой про угрозу демократии по всем мегафонам, а в реальности отменяются или извращаются все демократические принципы и процедуры.



В уверенности, что теперь власть в США навеки останется в правильных демократических руках, европейские "либералы" пустились во все тяжкие. Как только в Европе люди начали голосовать против либерально-зеленого безумия, включилась гигантская машина пропаганды, шельмующая оппонентов (технология была отработана в годы "пандемии" и диктатуры Pfizer) – все, кто не с ними, вдруг оказались Гитлер-Гитлер и на закуску Геринг.



Но не сработало.



Люди перестали говорить и начали голосовать. И во Франции после победы на выборах партии Марин Ле Пен была внедрена технология, которая отменяла прежние правила ("мы живем в мире, основанном на правилах") участия партий-победителей в коалиционных правительствах. Их просто не пускают к власти – "правила" сменились.



В немецких земельных выборах была применена аналогичная технология – просто точка в точку. И партию, которая собирает до трети голосов избирателей – "Альтернативу для Германии" – просто не допустили в коалиционные правительства, и нынче "зеленые" в Бундестаге требуют просто АдГ запретить.



А до того мы наблюдали, как кандидат в президенты в самих США стал Гитлером и фашистом на всех обложках американских демократических изданий – буквально на полном серьезе с требованием "остановить любой ценой". И грядущую цену мы тоже увидели – в прямом эфире из городка Батлер, штат Пенсильвания (там, как вы помните, в Трампа стреляли в первый раз). А затем в Уэст-Палм-Бич – там стреляли во второй.



То есть теперь в так называемом демократическом процессе полностью отменен даже намек на стыд и приличия. Оказывается, для того, чтобы остаться у власти, либеральная (то есть от слова "свобода") концепция готова попрать буквально все свободы, а иногда и саму жизнь других людей. Потрясающе.



Самый свежий взбрык разудалой демократии в стиле Гуляйполя и батьки Махно – события в Грузии. Где заранее был внедрен абсолютно проамериканский, пробрюссельский президент (-ка), как это обычно принято для такой концепции – с французским гражданством, то есть заведомо висящий на крючке. Отстаивающий только иностранные интересы. И когда выиграла партия, которую интересуют только интересы собственного народа – тут же началась та же тупая, но вполне рабочая схема. Для начала – непризнание результатов голосования.



При этом, как мы слышали, "международные наблюдатели" не стали публиковать результаты наблюдений – так как зацепиться не за что, а подтверждение факта отсутствия фальсификаций льет воду на мельницу "неправильных" победителей. Прекрасно. Мы что-то такое подозревали за этими конторами типа "Голос". Но теперь они в рамках "новой наглости" даже не скрывают своих интересов и истинных целей.



Гениально вскрылся Евросоюз. Формула "мы вводим санкции за отказ от желания вступить в ЕС" – это нечто новенькое. Именно это они сказали Грузии. Мы вас накажем за то, что вы не хотите хотеть. Значит ли это, что "вхождение в ЕС" – это концепция, скорее, аннексии, нежели благодеяние? Да, значит. И младшие члены ЕС уже почуяли это на своей шкуре. Даже Португалия, которая получила запреты ЕС на свою сельскохозяйственную продукцию, на промышленный вылов рыбы и так далее. А уж про бывшие страны Варшавского договора просто никто не спрашивает.



Да, но раньше это подавалось, как победное шествие демократии и свободы. Теперь никто не скрывает, что из них сооружают borderlands – ветхий забор на пути кошмарных "путинских танков", не более того. А кто не хочет в ЕС, тому обломаем рожки.



Вот Виктор Орбан давно понял, что происходит. Он, как и словацкий Фицо и тот же несостоявшийся Джорджеску, как патриотические политики Грузии, более-менее сопротивляется бесстыдному давлению демократизаторов. Тех самых, которые вручают в руки грузинской молодежи транспаранты и отправляют жечь парламент.



Никто не напомнит, сколько лет тюрьмы дали веселым ряженым туристам, зашедшим в Капитолий? А у них в руках не было "коктейлей Молотова".



Уже сорваны все покровы. Уже понятны устремления. Но этих людей может остановить только одно – удар лопатой по лицу. Как на нынешних выборах в США.