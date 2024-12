Геополитическое землетрясение в Сирии. "Все воюют против всех", - В.Овчинский

01:16 12.12.2024 Геополитическое землетрясение в Сирии

"Все воюют против всех", а по замыслу противника "все должны были воевать против России"

Владимир Овчинский



"Победители" и "проигравшие"



Николас Кристоф в статье в The New York Times "Победители и проигравшие после падения режима Асада" (08.12.2024) пишет, что крах режима Асада в Сирии является "геополитическим землетрясением, создающим победителей и проигравших по всему миру".



Сначала Кристоф называет проигравших:



Иран - большой неудачник. Сирия была близким союзником и жизненно важным сухопутным транспортным звеном Ливана и Хезболлы. Иран поддерживал Сирию, когда президент Башар Асад боролся за сохранение власти во время гражданской войны в стране, и он использовал Сирию для проецирования власти в регионе. Иран и так был сильно ослаблен в последние месяцы, и это усиливает ощущение того, что режим Ирана, возможно, уязвим и, безусловно, слабее.



Вопрос в том, усиливает ли все это аргументы руководства Ирана в пользу разработки ядерного оружия в качестве сдерживающего фактора.



Россия также теряет важного союзника. В 2015 году Москва вмешалась военным путем, чтобы поддержать режим Асада в гражданской войне.



Россия особенно ценит свою военно-морскую базу в Тартусе, которая позволяет ей держать военные корабли в Средиземном море.



"Хезболла" поддерживала Асада в гражданской войне в Сирии и зависела от поставок оружия из Ирана через Сирию в Ливан. Режим Асада на протяжении десятилетий жестоко вмешивался в ливанскую политику. Тем не менее, "Хезболла" остается значительной силой в Ливане, даже если она ослаблена.



Секта алавитов в Сирии, ответвление шиитского ислама, составляющее, возможно, 10 или более процентов сирийцев, теперь будет под угрозой. Аль-Асады были алавитами, и алавитов ненавидели за привилегии, которыми они пользовались.



Сирийские христиане, которые в какой-то степени были защищены аль-Асадами, также могут стать объектом преследований и притеснений, и что женщины потеряют права.



Победившие силы - это не Талибан*, но они - шаг в этом направлении. Тем не менее, гражданская война в Сирии нанесла вред всем, включая женщин и христиан.



Так кто же, по мнению Кристофа, окажется в выигрыше при смене владельца Сирии?



Суннитские мусульмане-исламисты жестоко подавлялись в Сирии десятилетиями, и вот они у власти. Новое руководство включает силы, которые были вовлечены в Исламское государство* и Аль-Каиду*, хотя они и отреклись от этого экстремизма ("отречься" террористу от терроризма можно только в тактических целях – В.О.).



Израиль выигрывает, по крайней мере на время, за счет ослабления врагов вроде Ирана и "Хезболлы", не говоря уже о самом режиме Асада. Но иметь по соседству жесткий исламистский режим, если Сирия пойдет в этом направлении, может быть не очень хорошо в долгосрочной перспективе.



Турция приобретает влияние по соседству. Она может использовать это влияние, чтобы попытаться обуздать курдов по всему региону.



Соединенные Штаты также могут выиграть в том смысле, что Россия и Иран - явные проигравшие, но многое зависит от того, что будет дальше.



II. В статье Дэвида Игнатиуса в The Washington Post "После Асада много обещаний - но есть и риск, и неопределенность" (08.12.2024) отмечается, "с внезапным крахом режима президента Сирии Башара Асада, империя Ирана на Ближнем Востоке была опустошена - в Газе, Ливане, а теперь и в Сирии. Но заполнение образовавшегося вакуума власти на Ближнем Востоке стабильным управлением станет сложной задачей".



"Наконец-то режим Асада пал", - заявил 8 декабря президент США Джо Байден. Для Соединенных Штатов свержение деспота, поддерживаемого Москвой и Тегераном, - это "огромный стратегический шаг в правильном направлении", как выразился один из официальных представителей администрации. Соединенные Штаты ищут замену Асаду, используя открытые и скрытые средства, с 2011 года. Тем не менее, как предупредил Байден, это приносит "момент риска и неопределенности" для региона.



Хаос в Дамаске 8 декабря был смягчен решением Хайат Тахрир аш – Шам (HTS)* разрешить нынешнему премьер-министру Сирии управлять временным правительством под защитой HTS. Группировка заявила, что намерена сохранить нынешние административные институты правительства, включая армию. Это, безусловно, облегчит переход.



Катар, который долгое время был тайным сторонником HTS, по-видимому, возглавил арабские усилия по созданию переходного правительства под эгидой ООН. В заявлении Катара 8 декабря подчеркивалась "необходимость сохранения национальных институтов и единства государства, чтобы не допустить его погружения в хаос".



Катарцы призвали к выполнению многолетних резолюций Совета Безопасности ООН, призывающих к созданию нового сирийского правительства, включающего членов режима и оппозиции.



Но, пишет Игнатиус, "на данный момент Сирия представляет собой жестокую мозаику, в которой поддерживаемые Турцией группировки контролируют западную Сирию вплоть до Дамаска, поддерживаемое США курдское ополчение контролирует северо-восток, а поддерживаемые Иорданией ополчения доминируют на юге".



США и Россия, несомненно, сыграют дипломатическую роль в формировании будущего Сирии, но решающую роль будут играть региональные игроки. "Было время, когда великие державы разбирались, что будет дальше. Больше нет. К лучшему или к худшему, теперь это зависит от Израиля, Турции, саудовцев, ОАЭ и Иордании", - сказал Игнатиусу бывший сотрудник ЦРУ.



Игнатиус считает, что "10-дневная трансформация в Сирии перекликается с тремя другими событиями, каждое из которых несет свой собственный урок. Во-первых, скорость падения Асада напоминает крах поддерживаемого США правительства в Афганистане. Падение Кабула произошло всего через девять дней после потери первой провинциальной столицы талибами*. Когда армия чувствует себя брошенной и деморализованной - Соединенными Штатами в Афганистане и Россией и Ираном в Сирии - она скатывается в свободное падение.



Вторая аналогия - быстрый рывок ХАМАС через забор Газы и его успешный штурм близлежащих израильских кибуцев и военных баз 7 октября 2023 года. Как и ХАМАС, HTS был хорошо обучен и хорошо оснащен, с возможностями быстрого нападения, которые обороняющиеся никогда не могли себе представить. Турция, очевидно, сыграла большую роль в Сирии, как и Катар с его давними связями с руководством ХТS.



Комментарий В.О.:



Аналогия важнейшая для понимания произошедшего и 7 октября 2023 года при нападении якобы "подземного" ХАМАСа на Израиль, и нынешнего высоко скоординированного нападения HTS на Сирию Асада.



И там, и там чувствуется "указующий перст" не оппозиции Асаду, а мощных спецслужб, каковыми могут быть британская МИ–6 и турецкая разведка, действующие по совместно разработанному сценарию. И при полном взаимопонимании, учитывая "братские" отношения главы МИ–6 Ричарда Мура и президента Турции Реджепа Эрдогана.



Третья параллель - Ирак, который показывает хаос, который может последовать за сменой режима. Когда Соединенные Штаты свергли Саддама Хусейна в Багдаде в 2003 году, это вызвало грохот этнического и регионального конфликта, который продолжается и по сей день. Аналогичным образом Израиль сокрушил военную мощь ХАМАС в Газе. Но этот анклав теперь является регионом беззакония бандитов и банд без намека на стабильное управление".



Как сказал Игнатиусу 8 декабря высокопоставленный чиновник администрации Байдена, "наряду с ликованием Белого дома по поводу краха Асада, есть признание того, что "у нас есть проблема с контртерроризмом".



"Конфликт интересов"



Эксперты The Economist в статье "Кто будет править Сирией после свержения режима Асада?" (08.12.2024) задаются вопросом: какой новый старт получит Сирия? "Многое зависит от того, объединится ли разносторонняя оппозиция Сирии, внезапно лишившись общего врага, чтобы сформировать плюралистическое федеральное гражданское правительство по всей Сирии, или скатится к внутренним распрям, которые ввергнут страну в новую гражданскую войну".



"Повстанцы, прежде всего Хаят Тахрир аш-Шам, бывший филиал Аль-Каиды, который правил частью северо-западной Сирии в течение последних нескольких лет, говорят, что они усвоили уроки прошлых смен режимов в арабском мире. В отличие от Ирака и Ливии, переход управляется локально, а не иностранными державами и возвращающимися изгнанниками. Россия и Иран, ранее главные сторонники Асада, отошли в тень.



Повстанцы обратились к полиции и гражданским властям с просьбой оставаться на своих постах до объявления правительства единства. Они ввели комендантский час, который к вечеру 8 декабря, по всей видимости, в основном остановил грабежи в столице (кроме кражи посуды из президентского дворца). И хотя большинство повстанцев представляют суннитское большинство, которое особенно терроризировали алавиты Асады, они умерили свой сектантский триумфализм и пообещали защищать многочисленные меньшинства Сирии.



Но в Сирии все имеет привычку усложняться. Фактический раздел Сирии, который произошел при Асаде, усилился после его падения. Повстанцы с севера, востока и юга страны координировали свой захват с замечательной дисциплиной в последние дни. Однако, поскольку режим Асада рухнул гораздо быстрее, чем они ожидали, у них не было времени спланировать действия на следующий день.



Каждая из четырех основных фракций - поддерживаемые Турцией суннитские повстанцы на северо-западе, курды на севере и востоке, поддерживаемые Иорданией повстанцы на юге и оставшиеся лоялисты из алавитской секты Асада на западе - имеет свою собственную армию. Все они были подкреплены оружием, землей и экономическими активами, захваченными у Асадов в последние дни. Каждая группа захочет получить свою долю добычи и кусок любого пакета, который будет организован для восстановления опустошенной страны, потребности которой оцениваются примерно в 200 миллиардов долларов.



В течение нескольких часов после падения Асада хрупкое перемирие между различными группировками начало рушиться, когда бои вспыхнули в Манбидже, на линии, разделяющей поддерживаемых турками арабов на северо-западе от курдов на северо-востоке. Сирийцы не забыли, что свержение иракских и ливийских лидеров спровоцировало десятилетие гражданской войны между их потенциальными преемниками. Они также не забывают, насколько сложно будет наладить отношения с соседями.



В пятизвездочном отеле в Дамаске вечером 8 декабря мягкий джаз, сопровождающий ужин, время от времени прерывался звуками израильских авиаударов по близлежащей военной базе.



Самым сильным претендентом на управление Сирией является Абу Мухаммад аль-Джолани, 42-летний глава HTS , который начал наступление повстанцев из своего штаба в Идлибе на северо-западе Сирии всего 11 дней назад, 27 ноября.



Джолани отказался от своего исламского псевдонима (его каналы в Telegram теперь называют его "президент Ахмед аль-Шара") и заверил христиан и женщин, что у него нет планов навязывать строгие исламские кодексы. Вечером 8 декабря он выступил с проповедью в мечети Омейядов в Дамаске. Сирийское государственное телевидение транслировало заявление, в котором он утверждал, что "будущее за нами". Говорят, что ему нравятся сравнения с Мухаммадом бин Салманом из Саудовской Аравии, другим молодым суннитским лидером.



Но прошлое Джолани как лидера "Аль-Каиды" в Сирии и его жестокое подавление соперников заставляет других быть осторожными. Заставить других повстанцев признать его лидерство будет его самой сложной задачей. Годами он боролся с ними больше, чем с Асадом. Несколько сотен бывших повстанцев на юге опередили Джолани в Дамаске. Они двинулись на президентский дворец и задержали премьер-министра Мохаммада Гази аль-Джалали не только для того, чтобы преследовать сторонников Асада, но и для того, чтобы помешать Джолани добраться туда первым.



То, что Америка, Россия и ООН считают Джолани террористом, а ХТS - террористической организацией, также может усложнить ситуацию, если он действительно возьмет на себя управление.



Его тесные связи с Турцией и Катаром раздражают арабские державы, которые хотят ограничить свою зону влияния.



Некоторые оппозиционеры зловеще говорят о том, насколько удобным было бы его убийство. "Мы боимся, что он может превратиться в нового Асада", - говорит аналитик, имеющий тесные связи с его соперниками. Многие сирийцы беспокоятся, что в конечном итоге они могут заменить одного диктатора другим, на этот раз исламистским".



"Тот, кто возьмет на себя управление в Дамаске, столкнется с трудностями при контроле всей Сирии.



На северо-востоке курды будут рассчитывать на несколько сотен американских солдат, размещенных там, чтобы помешать попыткам вернуть прибыльные нефтяные месторождения, житницу Сирии и арабские города, которыми они управляют, под центральный контроль.



В Манбидже и Ракке они уже сражаются с поддерживаемыми Турцией силами, чтобы сохранить автономию, которую они выкроили при Асаде.



Сгрудившись в горных деревнях над побережьем Средиземного моря, секта Асада, алавиты, также должна будет решить, сражаться или принять правление суннитского большинства. В дополнение к тяжелому вооружению, спасенному после разгрома режима, они также могут рассчитывать на защиту со стороны России, которая все еще держит там военно-морскую и авиабазу, которую она может сохранить, при условии переговоров с Турцией и новыми правителями Сирии.



Гражданские лица из изгнанной политической оппозиции, похоже, пока отошли в сторону. Согласно дорожной карте ООН, согласованной в 2015 году, Сирийская переговорная комиссия должна контролировать роль оппозиции в переходном периоде в Сирии. Ей поручено помочь разработать новую конституцию, подготовиться к выборам через 18 месяцев и интегрировать многочисленные ополчения Сирии в армию, отражающую этнические и религиозные группы страны. Но силы на местах, похоже, не спешат отходить в сторону.



Некоторые надеются, что иностранные державы смогут помочь повстанцам сколотить политические и военные советы или даже правительство единства и проложить путь к переходу власти с разделением.



Однако Америка, вероятно, мало что сделает, чтобы помочь. "ЭТО НЕ НАША БОРЬБА", - написал Дональд Трамп заглавными буквами в своем аккаунте в социальных сетях. "ПУСТЬ ИДЕТ. НЕ ВМЕШИВАЙТЕСЬ!".



"После 13 лет гражданской войны и нищеты измученное население молится о мирной передаче власти, что оказалось исчезающе редким явлением в арабском мире. При таком большом разделении внутри и за пределами Сирии будет трудно найти консенсус".



CNN сообщает (08.12.2024), что Ирак призвал к "невмешательству во внутренние дела Сирии" и заявил, что не допустит иностранного вмешательства в дела страны.



Багдад "подтверждает необходимость уважения свободного волеизъявления всех сирийцев и подчеркивает, что безопасность Сирии, территориальная целостность и ее независимость имеют первостепенное значение - не только для Ирака, но и для стабильности и безопасности всего региона", - заявил в воскресенье представитель правительства Бассем Аль-Авади.



Иракское правительство поддерживает усилия по инициированию "всеобъемлющего диалога, охватывающего все фракции и направления на сирийской арене, в соответствии с интересами сирийского народа", продолжил он, включая принятие конституции, которая защищает права сирийцев и "поддерживает богатое культурное, этническое и религиозное многообразие Сирии".



Однако если внешние источники попытаются вмешаться в сирийские дела, это "только углубит конфликт и разногласия в Сирии", предупредил Аль-Авади.



Министерство иностранных дел Талибана поздравило сирийских повстанцев и призвало к созданию исламского правительства (!! –В.О.).



Министерство иностранных дел Талибана 8 декабря поздравило сирийский народ и повстанческие силы, в частности, "Хайят Тахрир аш-Шам" , которые возглавили масштабное наступление повстанцев после свержения режима президента Башара Асада.



Афганистан "поздравляет руководство движения и народ Сирии с недавними событиями, которые привели к устранению ключевых факторов, способствующих конфликту и нестабильности", - говорится в заявлении министерства иностранных дел Талибана.



"Мы выражаем надежду, что процесс передачи власти будет осуществляться в соответствии с чаяниями сирийского народа, прокладывая путь к созданию независимого исламского правительства, которое отдает приоритет национальному примирению, избегает разногласий и возмездия и проводит политику всеобщей амнистии для укрепления единства всех сирийцев", - говорится в заявлении.



Турция – главный "выгодоприобретатель"?



Джонатан Спайсер и Майя Гебейли в статье в REUTERS "Как звезды сошлись для сирийских повстанцев, чтобы свергнуть Асада" (09.12.2024) пишут:



"После 13 лет гражданской войны сирийские оппозиционные ополченцы почувствовали возможность ослабить власть президента Башара Асада, когда около шести месяцев назад они сообщили Турции о планах крупного наступления и почувствовали, что получили ее молчаливое одобрение, сообщили два источника, осведомленные о планировании.



Операция, начатая всего две недели назад, быстро достигла своей первоначальной цели - захвата второго города Сирии, Алеппо - и застала врасплох почти всех. Оттуда, чуть больше чем за неделю, альянс повстанцев добрался до Дамаска и в воскресенье положил конец пятидесятилетнему правлению семьи Асада.



Молниеносное наступление стало возможным благодаря почти идеальному расположению звезд для сил, противостоящих Асаду: его армия была деморализована и истощена; его главные союзники, Иран и ливанская "Хезболла", были серьезно ослаблены конфликтом с Израилем; а его другой ключевой военный сторонник, Россия, отвлекся на другую войну.



"Повстанцы не могли действовать, не уведомив об этом Турцию, которая была главным спонсором сирийской оппозиции с самых первых дней войны, сообщили источники, дипломат в регионе и член сирийской оппозиции".



Турция разместила свои войска на северо-западе Сирии и оказывает поддержку некоторым повстанцам, которые намеревались принять участие, включая Сирийскую национальную армию, хотя она считает основную фракцию альянса, "Хайят Тахрир аш-Шам", террористической группировкой.



Однако за последнее десятилетие группировка "Хайят Тахрир аш-Шам", ранее известная как "Фронт ан-Нусра"*, попыталась смягчить свой имидж , одновременно управляя квазигосударством с центром в Идлибе, где, по словам экспертов, она взимала налоги с коммерческой деятельности и населения.



Правительство президента Турции Тайипа Эрдогана, заключившее в 2020 году соглашение с Россией о деэскалации боевых действий на северо-западе Сирии, долгое время выступало против столь масштабного наступления повстанцев, опасаясь, что это приведет к новой волне беженцев, пересекающих границу.



Однако, по словам источников, в начале 2024 года повстанцы почувствовали ужесточение позиции Анкары в отношении Асада после того, как он отверг неоднократные попытки Эрдогана найти политическое решение военного тупика, из-за которого Сирия оказалась разделенной на режим и разрозненные повстанческие группировки, пользующиеся поддержкой множества иностранных государств.



Источник в сирийской оппозиции сообщил, что повстанцы показали Турции детали своего плана после того, как попытки Анкары вступить в контакт с Асадом провалились.



Послание было таким: "Этот другой путь не работал годами - так что попробуйте наш. Вам не нужно ничего делать, просто не вмешивайтесь".



Reuters не удалось определить точный характер сообщений. Хади Аль-Бахра, глава международно признанной сирийской оппозиции за рубежом, сообщил Reuters, что HTS и SNA провели "ограниченное" совместное планирование перед операцией и договорились "достичь сотрудничества и не конфликтовать друг с другом". Он добавил, что турецкие военные видели, что делают и обсуждают вооруженные группировки.



Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан, выступая в Дохе 8 декабря, заявил, что попытки Эрдогана в последние месяцы наладить отношения с Асадом провалились, и Турция "знала, что что-то должно произойти".



Однако заместитель министра иностранных дел Турции Нух Йылмаз заявил на конференции по делам Ближнего Востока в Бахрейне также 8 декабря, что Анкара не стояла за наступлением и не давала на него своего согласия, заявив, что обеспокоена нестабильностью.



Министерство иностранных дел и министерство обороны Турции не ответили напрямую на вопросы Reuters о договоренности между HTS и Анкарой относительно операции в Алеппо. В ответ на вопросы об осведомленности Турции о подготовке к бою турецкий чиновник сказал Reuters, что HTS "не получает от нас приказов или указаний и не координирует свои операции с нами".



Чиновник заявил, что "в этом смысле" было бы неправильно говорить, что операция в Алеппо проводилась с одобрения или зеленого света Турции. Турецкое разведывательное агентство MIT не сразу ответило на запрос о комментарии.



Повстанцы нанесли удар, когда Асад был наиболее уязвим



"Отвлеченные войнами в других местах, его военные союзники Россия, Иран и ливанская "Хезболла" не смогли мобилизовать ту решающую огневую мощь, которая поддерживала его на протяжении многих лет".



Слабые вооруженные силы Сирии не смогли оказать сопротивление. Источник в правительстве сообщил агентству Reuters, что танки и самолеты остались без топлива из-за коррупции и мародерства - иллюстрация того, насколько опустошенным стало сирийское государство.



По словам источника, пожелавшего остаться неназванным из-за страха возмездия, за последние два года моральный дух в армии серьезно упал.



Арон Лунд, научный сотрудник Century International, аналитического центра, специализирующегося на Ближнем Востоке, сказал, что коалиция под руководством HTS была сильнее и сплоченнее, чем любая предыдущая повстанческая сила во время войны, "и во многом это заслуга Абу Мохаммеда аль-Джулани". Но, по его словам, решающим фактором стала слабость режима.



"После того, как они потеряли Алеппо, силы режима так и не смогли восстановиться, и чем дальше продвигались повстанцы, тем слабее становилась армия Асада", - сказал он.



Темпы наступления повстанцев, в ходе которых Хама была захвачена 5 декабря, а Хомс пал примерно 8 декабря, в то же время, когда правительственные войска потеряли Дамаск, превзошли ожидания.



"Было окно возможностей, но никто не ожидал, что режим рухнет так быстро. Все ожидали борьбы", - сказал Бассам Аль-Куватли, президент Сирийской либеральной партии, небольшой оппозиционной группы, базирующейся за пределами Сирии.



Американский чиновник заявил на условиях анонимности, что, хотя Вашингтон знал о всеобщей поддержке Турцией повстанцев, ему не сообщили о каком-либо молчаливом одобрении Турцией наступления в Алеппо. Совет национальной безопасности Белого дома не сразу отреагировал на просьбу прокомментировать роль Турции.



Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху 8 декабря отметил роль своей страны в ослаблении "Хезболлы", которая, как сообщили источники Reuters, вывела в субботу свои оставшиеся войска из Сирии.



Источники, знакомые с действиями "Хезболлы", сообщили, что поддерживаемая Ираном группировка, которая поддерживала Асада в начале войны, за последний год уже вывела многих своих элитных бойцов из Сирии, чтобы поддержать группировку, ведущую военные действия с Израилем - конфликт, возникший после войны в Газе.



Израиль нанес "Хезболле" тяжелые удары, особенно после начала наступления в сентябре, в результате которого были убиты лидер группировки Хасан Насралла и многие ее командиры и бойцы.



Наступление повстанцев в Сирии началось в тот же день, когда 27 ноября вступило в силу прекращение огня в ливанском конфликте. Источники, знакомые с "Хезболлой", заявили, что группировка не хочет участвовать в крупных сражениях в Сирии, поскольку сосредоточилась на начале долгого пути к восстановлению после тяжелых ударов.



Для повстанческого альянса уход "Хезболлы" предоставил ценную возможность. "Мы просто хотели честной борьбы между нами и режимом", - сказал источник в сирийской оппозиции.



Падение Асада нанесло серьезный удар по влиянию Ирана на Ближнем Востоке, поскольку произошло оно вскоре после убийства Насраллы и ущерба, нанесенного Израилем "Хезболле".



С другой стороны, Турция теперь, по-видимому, является самым влиятельным внешним игроком в Сирии, имея войска на местах и ​​доступ к лидерам повстанцев.



Помимо обеспечения возвращения сирийских беженцев, цели Турции включают в себя ограничение власти сирийских курдских группировок, которые контролируют обширные районы северо-восточной Сирии и поддерживаются Соединенными Штатами. Анкара считает их террористами.



В рамках первоначального наступления поддерживаемая Турцией оппозиция захватила участки территории, включая город Тель-Рефаат, у поддерживаемых США курдских сил. 8 декабря источник в турецких силах безопасности сообщил, что повстанцы вошли в северный город Манбидж, снова отбросив курдов.



"Турция здесь является главным внешним победителем. Эрдоган оказался на правильной - или, по крайней мере, на выигрышной - стороне истории, потому что его доверенные лица в Сирии одержали победу", - сказал Бирол Баскан, политолог из Турци.



Ева Сэмпсон в статье в The New York Times "Пока Сирия находится в состоянии нестабильности, Турция атакует силы, поддерживаемые США" (08.12.2024) пишет о том, что "повстанцы при поддержке турецкой авиации обстреляли контролируемый курдами город на севере Сирии, натравливая друг на друга доверенных лиц США и Турции - союзников по НАТО".



7–8 декабря турецкие военные обстреляли поддерживаемые США курдские силы на севере Сирии, заявили 8 декабря группа военных наблюдателей и представитель курдской группировки, что проливает свет на переплетение конкурирующих интересов и альянсов в Сирии после краха правительства.



7 декабря в Манбидже, контролируемом курдами городе недалеко от границы Сирии с Турцией, начались бои между повстанческими группировками, одна из которых поддерживается Соединенными Штатами, а другая - Турцией. По данным курдской группировки, в Манбидже и его окрестностях погибло не менее 22 членов поддерживаемых США Сирийских демократических сил, а еще 40 получили ранения.



Столкновения предшествовали телефонному разговору 8 декабря между министром обороны США Ллойдом Дж. Остином III и его турецким коллегой, министром обороны Яшаром Гюлером.



Другие бойцы, Сирийской национальной армии, были поддержаны в своем наступлении на Манбидж турецкой авиацией, включая военные самолеты, согласно представителю Сирийских демократических сил. А турецкий "дрон-камикадзе" взорвался на курдской военной базе 7 декабря, согласно Сирийскому центру мониторинга за соблюдением прав человека (управляемой из Лондона агентурой МИ–6 – В.О.).



"Турция и США - союзники, поклявшиеся защищать друг друга как члены альянса НАТО. Хотя обе страны праздновали 8 декабря свержение Башара Асада, их интересы расходятся в поддержке курдов на севере Сирии, вдали от Дамаска, столицы".



В своем звонке 8 декабря Остин и Гюлер согласились, что координация необходима "для предотвращения дальнейшей эскалации и без того нестабильной ситуации, а также для избежания любого риска для сил США и партнеров", согласно расшифровке разговора, опубликованной Пентагоном. Соединенные Штаты также признали "законные опасения Турции в отношении безопасности".



Курды были важными партнерами Соединенных Штатов в борьбе с "Исламским государством" - исламистской террористической группировкой, пришедшей к власти в начале гражданской войны в Сирии, более десяти лет назад.



Курды теперь контролируют большую часть северо-востока Сирии под управлением автономной гражданской администрации. Около 900 американских солдат размещены в Сирии для поддержки курдских сил. Американские войска патрулировали вокруг Манбиджа совместно с Турцией в прошлом, но не было сразу ясно, были ли американские войска в городе в эти выходные во время турецкой бомбардировки.



8 декабря Соединенные Штаты объявили о проведении одного из крупнейших за последние месяцы ударов по объектам "Исламского государства".



Турция рассматривает вооруженных курдов, находящихся так близко к ее границе, как угрозу. Десятилетиями Турция боролась с курдскими сепаратистами, которые стремятся создать независимую страну.



"Турция поддержала несколько повстанческих группировок в Сирии, включая "Хайят Тахрир аш-Шам", группу реформированных членов "Аль-Каиды", чье молниеносное наступление на Дамаск свергло правительство Асада 8 декабря. Турция также поддержала Сирийскую национальную армию, разношерстную силу, состоящую из наемников и преступников, чтобы помочь сохранить буферную зону вдоль своей границы с Сирией для защиты от действий курдских боевиков".



Турция и ее доверенные лица "пытаются использовать нынешний хаос, чтобы переписать карту в пользу Турции", - сказала Девора Марголин, старший научный сотрудник Вашингтонского института ближневосточной политики. "Они используют отвлечение Дамаска, чтобы продолжать захватывать власть в это время хаоса и подрывать "Сирийские демократические силы" (SDF), гарантируя ослабление ее переговорной силы".



Вакуум власти, образовавшийся в результате падения Дамаска, дает Турции возможность усилить свою мощь и влияние в Сирии в целом, но особенно вдоль ее границы, считает Наташа Холл, старший научный сотрудник программы по Ближнему Востоку в Центре стратегических и международных исследований.



Откровения бывшего главы МИ-6 о том, что ждет Сирию и Ближний Восток после падения Асада



Сэр Джон Сойерс, бывший глава МИ-6 (с 2009 по 2014 г.г.) объяснил ситуацию в Сирии (08.12.2024) британскому изданию Sky News (безусловно, по согласованию с нынешним директором, своим бывшим подчиненным, Ричардом Муром – В.О).



Произойдет ли мирная передача власти?



Сэр Джон: "Я думаю, обнадеживает то, что уходящий премьер-министр остался, чтобы обеспечить некую форму упорядоченной передачи власти".



Повстанцы не собираются "мстить" каким-либо группам, добавил он, хотя "какой-то отчет" за "ужасную жестокость" режима Асада будет. "В какой-то момент произойдет сведение счетов".



По его словам, режим Асада представляет собой лишь "секту меньшинства, составляющую всего 15%" нации.



"Теперь предстоит сложная задача - попытаться объединить страну".



По его словам, нет никаких традиций демократии, а есть только вооруженные формирования вместо политических групп и подразделений.



"Я думаю, что турки сыграют решающую роль в попытке объединить эти различные группировки для формирования единого, целостного нового режима".



Оказался ли крах неожиданностью для Великобритании и ее разведывательных служб?



Сэр Джон: "Я думаю, мы все удивлены тем, как силы режима полностью развалились - даже те, кто наиболее предан режиму и наиболее близок к нему".



"Так что да, это сюрприз. Это не провал разведки. Это сюрприз для всех".



Стоит ли нам опасаться захвата власти филиалом "Аль-Каиды"?



Сэр Джон: "Когда я был главой МИ-6, мы рассматривали все эти сирийские оппозиционные группы и классифицировали их на те, которые мы могли поддержать, и те, которые были за гранью дозволенного и слишком близки к "Аль-Каиде". И Хайят Тахрир аш-Шам определенно относился к последней категории".



"Но я думаю, что лидер Абу Мохаммед аль-Джолани за последние 10 лет приложил большие усилия, чтобы дистанцироваться от этих террористических группировок (по рекомендации той же МИ–6 - В.О.).



Должен ли HТS оставаться в списке запрещенных веществ?



Сэр Джон: "Я думаю, министр внутренних дел обратится в МИ - 5 и Объединенный центр по оценке терроризма с просьбой рассмотреть ситуацию вокруг Хайят Тахрир аш-Шам и решить, следует ли ее оставлять в списке запрещенных организаций".



"На самом деле было бы довольно нелепо, если бы мы не смогли взаимодействовать с новым руководством Сирии из-за запрета, действующего уже 12 лет".



Он добавил, что сейчас в Сирии "новая реальность".



Приложила ли к этому руку Турция?



Cэр Джон: "Турция, безусловно, в этом заинтересована".



"Я думаю, что события развиваются в очень благоприятном для Турции направлении", - добавил он.



"И я думаю, что они станут самой интересной и влиятельной страной в регионе сейчас, когда различные оппозиционные группы объединятся, чтобы попытаться достичь консенсуса относительно того, как новый режим вступит в игру".



А как насчет русских?



Сэр Джон считает, что русские "могут сыграть здесь определенную роль".



"У них есть крупная военно-морская база и база сбора разведданных в Тартусе на средиземноморском побережье Сирии.



"И они захотят сохранить эти объекты, а это значит, что им придется смириться с новой группой, новыми силами в Сирии".



А Иран?



Сэр Джон: "Я думаю, Иран будет наблюдать за этим с большой нервозностью, с большой тревогой. События последней недели или около того в Сирии - это именно то, чего, как опасается иранский режим, может произойти в Иране в какой-то момент".



Бывший глава разведки заявил, что Иран "кажется, отступает" из Сирии, поскольку его оборона была ослаблена израильскими авиаударами по иранским ядерным объектам.



"Поэтому я думаю, что они чувствуют себя уязвимыми, Иран. Я думаю, что маловероятно, что они будут играть напористую роль, и меня весьма воодушевляет тот факт, что иранцы, похоже, готовы возобновить взаимодействие с европейцами и американцами".



О чем думает Израиль?



Сэр Джон: "Мы внимательно следим за Израилем".



По его словам, регион Голанских высот, расположенный между Сирией и Израилем, был "на самом деле довольно спокойным" в течение последних 50 лет, то есть у них не возникало проблем на этой границе.



Однако Израиль "будет нервничать" из-за конфликта.



Сэр Джон добавил, что между Израилем и Россией существует "негласное понимание", согласно которому Россия гарантирует, что Сирия не будет атаковать Израиль через Голанские высоты.



В ответ "израильтяне не сделали ничего, чтобы подорвать сирийский режим".



Бывший руководитель разведки заявил, что это была "своего рода негласная сделка" между Израилем и Россией.



Он сказал, что в Израиле сейчас ведется планирование на случай потенциального "худшего сценария", когда Сирия "распадется на более мелкие подразделения, а вооруженные группы в какой-то момент вполне могут переключить огонь на Израиль".



По его словам, это "менее вероятно", хотя "конечно, не невозможно".



"Я думаю, что израильтянам придется договориться с Турцией по этому вопросу, потому что Турция будет главным влиятельным игроком".



Комментарий В.О.:



Сэр Джон буквально "дышит ядом" на Израиль, на его премьера и его договоренности с президентом России. В своем ответе он фактически угрожает Израилю.



В его словах буквально "уши торчат" о той роли , которую сыграло МИ -6 в событиях 7 октября при нападении ХАМАСа на Израиль.



Не могут британцы простить Израилю договоренности с Россией по Сирии.



И не случайно сейчас Израиль укрепляет "буферную зону" на границе с Сирией.



Представитель израильских военных Авичай Адраи на арабском языке 8 декабря обратился с "срочным предупреждением" к жителям юга Сирии.



В посте в X он вынес предупреждения для пяти районов. Это произошло после того, как премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху приказал военным страны захватить буферную зону на границе Израиля с Сирией 8 декабря.



Обращаясь к гражданам Сирии, Адраи сказал, что "боевые действия в вашем районе вынуждают ЦАХАЛ (Армию обороны Израиля) принять меры, и мы не намерены причинять вам вред".



"В целях вашей безопасности, пожалуйста, оставайтесь дома и не выходите на улицу до дальнейшего уведомления", - сказал он.



Похожа ли ситуация на Афганистан, Ирак или Ливию?



Сэр Джон сказал, что Ливия - "самое подходящее" сравнение, но все равно "плохое".



Это связано с тем, что страна "разделена на разные группы" - большинство сирийцев - сунниты, которые подвергаются притеснениям.



"Я думаю, что у них есть хорошая возможность объединиться и создать новое правительство, новую конституцию, новое устройство", - добавил бывший глава МИ-6.



"Да, нас ждут очень трудные времена, и вполне могут остаться элементы старого режима, как мы видели в Ираке в 2000-х годах, элементы старого режима, бойцы, которые обеспечивают тыл повстанческому движению в алавитском сердце северо-запада Сирии, - я надеюсь, что этого не произойдет".



***



Все смешалось в "Сирийском доме".



"Конфликт интересов" между группами внутри оппозиции, между странами – соседями, внутри исламского мира, между США, Британией, Израилем нарастает с каждым днем.



Уже одни бомбят и стреляют в других.



А теперь представим, что Россия бросилась бы "грудью защищать" Башара Асада.



Нетрудно понять, что все , кто сейчас воюет друг с другом, объединились и бросились бы все вместе воевать с Россией.



На это и делали расчее британские кукловоды из МИ–6.



Может быть, действительно операция нападения на Дамаск готовилась полгода.



Но решение ее осуществить именно сейчас, после испытания Россией "Орешника", после наступления на Украинском фронте, после успехов на политической площадке БРИКС - закономерно.



Ввязать Россию в новую большую войну на Ближнем Востоке, разорвать силы России на два больших фронта, сделать Россию врагом среди тех, кто сейчас им не является – это главная задача "кашеваров" нападения на Сирию.



Но эта провокация не удалась, а остальное требует от России максимальной концентрации политических и военных усилий.



*террористические организации, запрещенные в РФ Источник - завтра

Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1733955360





Новости Казахстана

- Рабочий график главы государства

- О реализации III Указа Президента РК в области прав человека и верховенства закона

- В 2024 году в Казахстане введено 16 млн кв. м жилья: в Правительстве рассмотрели вопросы контроля качества строительства и защиты прав дольщиков

- Олжас Бектенов поручил усилить работу над созданием трансграничных хабов и привлечением инвестиций. Правительство готовит к запуску 5 крупных проектов

- Министр иностранных дел Казахстана принял послов арабских стран

- Семейная и гендерная политика Казахстана: ключевые моменты 2024 года

- В ожидании кризисов 2025-го: как Казахстану смягчить их удары?

- Кадровые перестановки

- О состоянии банковского сектора Казахстана на 1 ноября 2024 года

- Рабочий график главы государства