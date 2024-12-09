 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDARSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Четверг, 12.12.2024
01:59  Рокфеллеры берут власть... "альянс демократий" трансформируется, - "Завтра"
01:53  Падение режима Асада: Новый Ближний Восток? - Кадыр Маликов
01:16  Геополитическое землетрясение в Сирии. "Все воюют против всех", - В.Овчинский
01:05  Мировой либерализм полностью отменил приличия, - Игорь Мальцев
00:56  Байден остановит миротворчество Трампа с помощью нефти, - "Взгляд"
00:40  Объявлены лауреаты "Русской премии" по литературе
00:37  Матч за титул чемпиона мира по шахматам, проходящий в Сингапуре, вплотную приблизился к тай-брейку

00:34  Южнокорейский президент Юн ради удержания власти был готов развязать войну с КНДР, - А.Кошкин
00:27  Кто претендует на власть в Дамаске после бегства Асада, - Андрей Соколов
00:21  Кардаха. Джихадисты сожгли фамильную усыпальницу семьи экс-президента Сирии Башара Асада
00:11  "Зеленые" портят воздух. В Германских верхах полный раздрай, - Олег Никифоров
00:01  Тимур Ишметов назначен председателем Центробанка Узбекистана
Среда, 11.12.2024
16:43  Все по сценарию Украины: Грузия получит свою "Небесную сотню", - Айнур Курманов
15:30  Ждет ли Сирию ливийский сценарий? - Николай Сурков
14:31  Джеффри Сакс: события в Сирии могут привести к мировой войне (видео)
14:23  Сирия все. Остальным приготовиться, - Виктория Никифорова
14:13  Интернет в Таджикистане: от лидера до аутсайдера
13:37  Шакалы рвут труп Сирии на части, - Asharq Al-Awsat
13:36  Русские ушли, Абхазия погрузилась во мрак. Что будет дальше?
13:26  Кого из аль-Асадов и за что казнили сирийские оппозиционеры, - Павел Густерин
13:18  Как в Таджикистане дискриминируют мам детей с синдромом Дауна
13:16  Семья Назарбаева исчезла из базы налогоплательщиков Казахстана. Уехали из страны?
13:13  Среди главных проигравших в Сирии будет народ этой страны, - Антун Роша
13:12  В Приднестровье готовятся к энергокризису: власти Молдавии не готовы договариваться
13:10  Миграционный тезис: что ждет сирийских беженцев в ЕС после ухода Асада
13:06  Можно ли починить сознание украинцев, - "Регнум"
07:56  Экс-министр обороны Южной Кореи Ким Ен Хен попытался покончить с собой в СИЗО
05:33  Почему Вашингтон хочет, чтобы русские убивали украинцев, - Ростислав Ищенко
05:22  Моногорода в Казахстане - хроническая головная боль. Излечима ли она? - Виктор Долгов
05:19  Нью-Казахстан. Модернизация и депутаты, - Петр Своик
05:05  "Трамп может разменять Украину", - политолог Баширов
04:59  Сирийские джихадисты выбили курдов из Дейр-эз-Зора
04:50  РосГосдума проламывает закон о защите школ от детей мигрантов, - НГ
02:24  ПравительствуKZ придется принимать необычные меры, чтобы иностранцы "не пылесосили" валюту из Казахстана, - Расул Рысмамбетов
01:48  Сирии не хотят рисовать новые границы. Совбез ООН и Израиль адаптируются к новым реалиям, - Къ
01:47  Израиль и переворот в Сирии – торжество и тревога одновременно, - Дм.Минин
01:40  CABAR.asia: Как незаконный сбор и переработка мусора в Душанбе угрожает здоровью людей и окружающей среде
01:27  Ножи за спину. Фальшивая улыбка Трампа, - Алексей Муратов
01:25  Многоходовка в Сирии: выиграли все, кроме Башара Асада, - Эмиль Боев
01:11  ВС РФ вошли в Сумскую область Украины – итоговая сводка Readovka за 10 декабря
00:55  Нетаньяху зачищает "старую Сирию". Израиль хозяйничает в буферной зоне и бомбит арсеналы соседа, - НГ
00:54  Кто и что стоит за оглушительным успехом боевиков в Сирии? - Ю.Кузнецов
00:50  После Асада: кто победил и проиграл в Сирии, - Петр Акопов
00:41  Открытие Нотр-Дама после реставрации обернулось политическими "поминками" Макрона, - Вл. Малышев
00:39  Имамы в Киргизии легализовали проституцию, - депутат Айсулуу Мамашова
00:36  Игорь Левитас: Кто заказал смену власти в Сирии и почему режим Асада не спасли?
00:31  Бои в Часов Яре и Торецке затухают. На очереди - Константиново, - Радомир Маркуш
00:30  Кувейтец Хайсам Аль-Гайс переизбран генсеком ОПЕК еще на три года
00:28  Эрдоган примеряет на себя статус султана и халифа, - Данияр Ашимбаев
00:26  Крах режима Асада грозит Южному Кавказу новой войной, - Игорь Селезнев
00:21  Страну не жалко. Пашинян превращает Армению в антироссийский плацдарм, - Г.Мирзаян
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    ЦентрАзия   |   Кыргызстан   | 
Падение режима Асада: Новый Ближний Восток? - Кадыр Маликов
01:53 12.12.2024

Падение режима Башара Асада в Сирии в ночь на 8 декабря 2024 года стало неожиданным и судьбоносным событием для всего Ближнего Востока. Это не просто крах одной из самых устойчивых диктатур региона, но и момент, который может стать поворотным для расстановки сил на политической карте. Ослабление так называемой "оси сопротивления", возглавляемой Ираном, уже становится очевидным. Эта коалиция, включающая ХАМАС в Палестине, "Хезбаллу" в Ливане и хуситов в Йемене, была ключевым элементом противостояния Западу и Израилю.

Сирия долгое время играла роль стратегического партнера Ирана. Через ее территорию шли потоки оружия и финансирования для поддержания "Хезбаллы" и ХАМАС. Однако с падением режима Асада иранская политика в регионе сталкивается с серьезным вызовом.

Почему пал режим Башара Асада?

Башар Асад удерживал власть с 2000 года, сменив своего отца Хафеза Асада. Но в 2011 году, под влиянием "арабской весны", Сирия, как и другие страны региона, оказалась охвачена массовыми протестами. Народ требовал справедливости, прекращения коррупции и ухода диктатуры. В ответ Асад развязал жестокие репрессии, что привело к затяжной гражданской войне.

На протяжении 14 лет режим Асада выживал благодаря поддержке двух ключевых союзников - России и Ирана. Россия предоставила военную мощь и авиаудары, а Иран - финансирование, солдат и поддержку со стороны "Хезбаллы". Однако последние годы стали критическими.

• Военные удары Израиля. В 2023-2024 годах Израиль утроил количество своих атак по иранской военной инфраструктуре в Сирии. Это ослабило как силы Ирана, так и возможности самого режима.

• Проблемы союзников. "Хезбалла", в свое время спасавшая режим Асада, оказалась ослаблена войной с Израилем. Россия, чьи силы были необходимы на Украине, не могла больше оказывать прежний уровень помощи.

• Народная ненависть. После десятилетий репрессий и коррупции режим Асада окончательно утратил поддержку народа.

Эти факторы создали подходящий момент для решительных действий повстанцев, которые, вероятно, воспользовались разведданными и помощью извне.

Победители и проигравшие

Падение Асада стало серьезным ударом по Ирану, который теряет ключевого союзника в регионе. В то же время Израиль и Турция могут извлечь из этой ситуации значительные выгоды:

• Израиль. Крах сирийского режима предоставляет возможность пересмотреть соглашение о разделении сил от 1974 года. Это может привести к территориальной экспансии и усилению влияния Израиля в регионе.

• Турция. Анкара получает шанс укрепить свои позиции на севере Сирии и решать курдский вопрос в соответствии со своими национальными интересами.

Что ждет Сирию?

Сейчас Сирия оказалась в состоянии вакуума власти. Различные оппозиционные группировки, включая радикальные организации, борются за контроль над территорией. Среди них доминирующую роль играет "Хайят Тахрир аш-Шам" (ХТШ), возглавляемая Абу Мухаммадом аль-Джулани. Однако даже внутри оппозиции нет единства.

Например, ИГИЛ остается идеологическим врагом ХТШ, несмотря на общее неприятие диктатуры. Это может привести к новому витку гражданской войны. Вмешательство внешних игроков - США, Турции, Израиля и Ирана - способно еще больше усугубить ситуацию, распространяя нестабильность на соседние Иорданию и Ирак.

Лидер нового типа: Абу Мухаммад аль-Джулани

Абу Мухаммад аль-Джулани, лидер ХТШ, выделяется на фоне других радикальных лидеров своей стратегической гибкостью. Разорвав связи с "Аль-Каидой", он переориентировал свою организацию на локальные и прагматичные цели.

1. Гибридный подход. Аль-Джулани умело балансирует между радикальной риторикой и адаптацией к современным реалиям. Он подчеркивает важность стабильности, защиты прав меньшинств и справедливости.

2. Активное использование медиа. Лидер ХТШ дает интервью международным каналам (например, PBS и Al Jazeera), формируя образ своей организации как силы, способной управлять и развивать территории.

3. Административная структура. Под его руководством ХТШ создает школы, больницы, судебные органы, завоевывая доверие местного населения.

В отличие от ИГИЛ, который использовал насилие как главный инструмент власти, ХТШ при аль-Джулани делает акцент на управлении и социальной поддержке. Это может привлечь к нему молодежь, уставшую от старых диктатур, и создать устойчивую базу поддержки.

Однако остаются вопросы. Кто стоит за аль-Джулани? Какова будет его позиция по ключевым региональным вопросам, включая отношения с Палестиной и соседями?

Падение Асада - это не только конец эпохи, но и начало новой главы на Ближнем Востоке. Каким будет этот новый порядок, зависит от того, смогут ли оппозиционные силы в Сирии найти общий язык и построить стабильное государство. В противном случае регион ждут годы нестабильности и конфликтов.

Кадыр Маликов
9.12.24

Источник - mnenie.akipress.org
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1733957580


Новости Казахстана
- Рабочий график главы государства
- О реализации III Указа Президента РК в области прав человека и верховенства закона
- В 2024 году в Казахстане введено 16 млн кв. м жилья: в Правительстве рассмотрели вопросы контроля качества строительства и защиты прав дольщиков
- Олжас Бектенов поручил усилить работу над созданием трансграничных хабов и привлечением инвестиций. Правительство готовит к запуску 5 крупных проектов
- Министр иностранных дел Казахстана принял послов арабских стран
- Семейная и гендерная политика Казахстана: ключевые моменты 2024 года
- В ожидании кризисов 2025-го: как Казахстану смягчить их удары?
- Кадровые перестановки
- О состоянии банковского сектора Казахстана на 1 ноября 2024 года
- Рабочий график главы государства
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  