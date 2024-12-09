Падение режима Асада: Новый Ближний Восток? - Кадыр Маликов

01:53 12.12.2024

Падение режима Башара Асада в Сирии в ночь на 8 декабря 2024 года стало неожиданным и судьбоносным событием для всего Ближнего Востока. Это не просто крах одной из самых устойчивых диктатур региона, но и момент, который может стать поворотным для расстановки сил на политической карте. Ослабление так называемой "оси сопротивления", возглавляемой Ираном, уже становится очевидным. Эта коалиция, включающая ХАМАС в Палестине, "Хезбаллу" в Ливане и хуситов в Йемене, была ключевым элементом противостояния Западу и Израилю.



Сирия долгое время играла роль стратегического партнера Ирана. Через ее территорию шли потоки оружия и финансирования для поддержания "Хезбаллы" и ХАМАС. Однако с падением режима Асада иранская политика в регионе сталкивается с серьезным вызовом.



Почему пал режим Башара Асада?



Башар Асад удерживал власть с 2000 года, сменив своего отца Хафеза Асада. Но в 2011 году, под влиянием "арабской весны", Сирия, как и другие страны региона, оказалась охвачена массовыми протестами. Народ требовал справедливости, прекращения коррупции и ухода диктатуры. В ответ Асад развязал жестокие репрессии, что привело к затяжной гражданской войне.



На протяжении 14 лет режим Асада выживал благодаря поддержке двух ключевых союзников - России и Ирана. Россия предоставила военную мощь и авиаудары, а Иран - финансирование, солдат и поддержку со стороны "Хезбаллы". Однако последние годы стали критическими.



• Военные удары Израиля. В 2023-2024 годах Израиль утроил количество своих атак по иранской военной инфраструктуре в Сирии. Это ослабило как силы Ирана, так и возможности самого режима.



• Проблемы союзников. "Хезбалла", в свое время спасавшая режим Асада, оказалась ослаблена войной с Израилем. Россия, чьи силы были необходимы на Украине, не могла больше оказывать прежний уровень помощи.



• Народная ненависть. После десятилетий репрессий и коррупции режим Асада окончательно утратил поддержку народа.



Эти факторы создали подходящий момент для решительных действий повстанцев, которые, вероятно, воспользовались разведданными и помощью извне.



Победители и проигравшие



Падение Асада стало серьезным ударом по Ирану, который теряет ключевого союзника в регионе. В то же время Израиль и Турция могут извлечь из этой ситуации значительные выгоды:



• Израиль. Крах сирийского режима предоставляет возможность пересмотреть соглашение о разделении сил от 1974 года. Это может привести к территориальной экспансии и усилению влияния Израиля в регионе.



• Турция. Анкара получает шанс укрепить свои позиции на севере Сирии и решать курдский вопрос в соответствии со своими национальными интересами.



Что ждет Сирию?



Сейчас Сирия оказалась в состоянии вакуума власти. Различные оппозиционные группировки, включая радикальные организации, борются за контроль над территорией. Среди них доминирующую роль играет "Хайят Тахрир аш-Шам" (ХТШ), возглавляемая Абу Мухаммадом аль-Джулани. Однако даже внутри оппозиции нет единства.



Например, ИГИЛ остается идеологическим врагом ХТШ, несмотря на общее неприятие диктатуры. Это может привести к новому витку гражданской войны. Вмешательство внешних игроков - США, Турции, Израиля и Ирана - способно еще больше усугубить ситуацию, распространяя нестабильность на соседние Иорданию и Ирак.



Лидер нового типа: Абу Мухаммад аль-Джулани



Абу Мухаммад аль-Джулани, лидер ХТШ, выделяется на фоне других радикальных лидеров своей стратегической гибкостью. Разорвав связи с "Аль-Каидой", он переориентировал свою организацию на локальные и прагматичные цели.



1. Гибридный подход. Аль-Джулани умело балансирует между радикальной риторикой и адаптацией к современным реалиям. Он подчеркивает важность стабильности, защиты прав меньшинств и справедливости.



2. Активное использование медиа. Лидер ХТШ дает интервью международным каналам (например, PBS и Al Jazeera), формируя образ своей организации как силы, способной управлять и развивать территории.



3. Административная структура. Под его руководством ХТШ создает школы, больницы, судебные органы, завоевывая доверие местного населения.



В отличие от ИГИЛ, который использовал насилие как главный инструмент власти, ХТШ при аль-Джулани делает акцент на управлении и социальной поддержке. Это может привлечь к нему молодежь, уставшую от старых диктатур, и создать устойчивую базу поддержки.



Однако остаются вопросы. Кто стоит за аль-Джулани? Какова будет его позиция по ключевым региональным вопросам, включая отношения с Палестиной и соседями?



Падение Асада - это не только конец эпохи, но и начало новой главы на Ближнем Востоке. Каким будет этот новый порядок, зависит от того, смогут ли оппозиционные силы в Сирии найти общий язык и построить стабильное государство. В противном случае регион ждут годы нестабильности и конфликтов.



Кадыр Маликов

9.12.24