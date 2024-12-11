 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Четверг, 12.12.2024
01:59  Рокфеллеры берут власть... "альянс демократий" трансформируется, - "Завтра"
01:53  Падение режима Асада: Новый Ближний Восток? - Кадыр Маликов
01:16  Геополитическое землетрясение в Сирии. "Все воюют против всех", - В.Овчинский
01:05  Мировой либерализм полностью отменил приличия, - Игорь Мальцев
00:56  Байден остановит миротворчество Трампа с помощью нефти, - "Взгляд"
00:40  Объявлены лауреаты "Русской премии" по литературе
00:37  Матч за титул чемпиона мира по шахматам, проходящий в Сингапуре, вплотную приблизился к тай-брейку

00:34  Южнокорейский президент Юн ради удержания власти был готов развязать войну с КНДР, - А.Кошкин
00:27  Кто претендует на власть в Дамаске после бегства Асада, - Андрей Соколов
00:21  Кардаха. Джихадисты сожгли фамильную усыпальницу семьи экс-президента Сирии Башара Асада
00:11  "Зеленые" портят воздух. В Германских верхах полный раздрай, - Олег Никифоров
00:01  Тимур Ишметов назначен председателем Центробанка Узбекистана
Среда, 11.12.2024
16:43  Все по сценарию Украины: Грузия получит свою "Небесную сотню", - Айнур Курманов
15:30  Ждет ли Сирию ливийский сценарий? - Николай Сурков
14:31  Джеффри Сакс: события в Сирии могут привести к мировой войне (видео)
14:23  Сирия все. Остальным приготовиться, - Виктория Никифорова
14:13  Интернет в Таджикистане: от лидера до аутсайдера
13:37  Шакалы рвут труп Сирии на части, - Asharq Al-Awsat
13:36  Русские ушли, Абхазия погрузилась во мрак. Что будет дальше?
13:26  Кого из аль-Асадов и за что казнили сирийские оппозиционеры, - Павел Густерин
13:18  Как в Таджикистане дискриминируют мам детей с синдромом Дауна
13:16  Семья Назарбаева исчезла из базы налогоплательщиков Казахстана. Уехали из страны?
13:13  Среди главных проигравших в Сирии будет народ этой страны, - Антун Роша
13:12  В Приднестровье готовятся к энергокризису: власти Молдавии не готовы договариваться
13:10  Миграционный тезис: что ждет сирийских беженцев в ЕС после ухода Асада
13:06  Можно ли починить сознание украинцев, - "Регнум"
07:56  Экс-министр обороны Южной Кореи Ким Ен Хен попытался покончить с собой в СИЗО
05:33  Почему Вашингтон хочет, чтобы русские убивали украинцев, - Ростислав Ищенко
05:22  Моногорода в Казахстане - хроническая головная боль. Излечима ли она? - Виктор Долгов
05:19  Нью-Казахстан. Модернизация и депутаты, - Петр Своик
05:05  "Трамп может разменять Украину", - политолог Баширов
04:59  Сирийские джихадисты выбили курдов из Дейр-эз-Зора
04:50  РосГосдума проламывает закон о защите школ от детей мигрантов, - НГ
02:24  ПравительствуKZ придется принимать необычные меры, чтобы иностранцы "не пылесосили" валюту из Казахстана, - Расул Рысмамбетов
01:48  Сирии не хотят рисовать новые границы. Совбез ООН и Израиль адаптируются к новым реалиям, - Къ
01:47  Израиль и переворот в Сирии – торжество и тревога одновременно, - Дм.Минин
01:40  CABAR.asia: Как незаконный сбор и переработка мусора в Душанбе угрожает здоровью людей и окружающей среде
01:27  Ножи за спину. Фальшивая улыбка Трампа, - Алексей Муратов
01:25  Многоходовка в Сирии: выиграли все, кроме Башара Асада, - Эмиль Боев
01:11  ВС РФ вошли в Сумскую область Украины – итоговая сводка Readovka за 10 декабря
00:55  Нетаньяху зачищает "старую Сирию". Израиль хозяйничает в буферной зоне и бомбит арсеналы соседа, - НГ
00:54  Кто и что стоит за оглушительным успехом боевиков в Сирии? - Ю.Кузнецов
00:50  После Асада: кто победил и проиграл в Сирии, - Петр Акопов
00:41  Открытие Нотр-Дама после реставрации обернулось политическими "поминками" Макрона, - Вл. Малышев
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00:36  Игорь Левитас: Кто заказал смену власти в Сирии и почему режим Асада не спасли?
00:31  Бои в Часов Яре и Торецке затухают. На очереди - Константиново, - Радомир Маркуш
00:30  Кувейтец Хайсам Аль-Гайс переизбран генсеком ОПЕК еще на три года
00:28  Эрдоган примеряет на себя статус султана и халифа, - Данияр Ашимбаев
00:26  Крах режима Асада грозит Южному Кавказу новой войной, - Игорь Селезнев
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Рокфеллеры берут власть... "альянс демократий" трансформируется, - "Завтра"
01:59 12.12.2024

Служба безопасности День

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Источник - завтра
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