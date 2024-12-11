Рокфеллеры берут власть... "альянс демократий" трансформируется, - "Завтра"

01:59 12.12.2024

Служба безопасности День



Как отмечают эксперты СБД, совпадение по времени выступления "прогрессивных джихадистов" в Сирии против власти Башара Асада со встречей лидеров "альянса демократий" на прошедшей 7 декабря церемонии открытия восстановленного после пожара 2019 года Собора Парижской Богоматери не является случайным, и связку этих событий следует рассматривать как ключевой политический момент в трансформации созданного в 2021 году американо-британскими договоренностями о Новой Атлантической Хартии "альянса" по лекалам стоящей за Трампом группы крупнейших транснациональных корпораций (условный "клан Рокфеллеров"). Также обращает на себя внимание тот момент, что на встрече практически не было немецкого представительства…



По оценкам, циркулирующим в дипломатических кругах российской столицы, визит американского журналиста Такера Карлсона в Москву и его интервью с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым являются взаимной, но ни к чему конкретно не обязывающей демонстрацией доброй воли как со стороны Кремля, так и со стороны готовящейся занять Белый дом команды избранного 47-го президента США Дональда Трампа…



Аннуляцию Конституционным судом Румынии итогов первого тура президентских выборов за два дня до второго тура источники в Бухаресте объясняют тем, что "традиционный" вариант консолидированного голосования за пришедшую второй в первом туре Елену Ласкони, чья прозападная партия "Союз спасения Румынии" потерпела поражение на парламентских выборах 1 декабря, с целью воспрепятствовать избранию называемого пророссийским Кэлина Джорджеску, в первом туре показавшего лучший результат, оказался нереализуемым на практике из-за обструкции со стороны действующего премьер-министра страны социал-демократа Марчела Чолаку, занявшего третье место в первом туре. Отмечается, что такой "румынский сценарий" в случае успеха может быть повторен в других странах коллективного Запада…



Согласно информации от наших цюрихских корреспондентов, активное сотрудничество Лондона и Анкары в сфере геополитики предусматривает в том числе создание Кавказской Федерации в составе нынешних Азербайджана, Армении и Грузии как одной из зон влияния Великой Турции, контролируемой Великобританией…



Решение Окружного суда в Иерусалиме о том, что премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху будет обязан давать показания по возбужденному против него делу о коррупции, на фоне успешного для еврейского государства развития ближневосточного конфликта и прихода Трампа к власти в Вашингтоне выглядит необходимым этапом для полного оправдания данного политического деятеля, такая информация поступила из Бейрута…



Наши цюрихские корреспонденты называют оформление американского кредита в 20 млрд долл. через Всемирный банк киевскому режиму под обеспечение доходами от замороженных на Западе российских активов "золотым парашютом" для оставляющей Белый дом команды Джо Байдена, обеспечившей снятие его кандидатуры с выборов 2024 года и быстрое признание поражения на них сменившей 46-го президента США Камалы Харрис, поскольку Зеленский и К° обеспечат крупный "откат" по этому кредиту…



Провальная попытка президента Южной Кореи Юк Сон Еля ввести в стране военное положение под предлогом нейтрализации действий "северокорейской агентуры" на деле открывает путь к новому раунду смягчения отношений между Сеулом и Пхеньяном, что было одним из внешнеполитических приоритетов первого срока президентских полномочий Дональда Трампа, утверждают источники из Филадельфии…



Технологические решения, успешно использованные при монтаже нового зимовочного комплекса российской станции "Восток" в Антарктиде, будут использоваться для дальнейшего расширения и усиления присутствия России в арктическом регионе, тем самым ограничивая возможности США и их союзников как за Южным, так и за Северным полярным кругом, такие выводы содержатся в аналитической записке, переданной из Стокгольма…