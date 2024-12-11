 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Битва за Покровск: вражескую твердыню начали "разбирать" артиллерией, ФАБами и РСЗО, - Радомир Маркуш
06:35 12.12.2024

Битва за Покровск: вражескую твердыню начали "разбирать" артиллерией, ФАБами и РСЗО
Бандеровцы не скрывают, что драпать им придется до самого Днепропетровска

Настоящий украинский нацист, комбат "Волков Да Винчи" Сергій Філімонов с надрывом в голосе рассказал на жовто-блакитном телеканале "ТСН новини" о катастрофе ВСУ под Покровском. Он традиционно обвинил Генштаб ВСУ и пана Сырского, которые не видят реального состояния подразделений и кидают их на заведомо невыполнимые задачи.

"Сейчас бои идут на юге Даченского - к востоку от Шевченко, а следующей целью ВС РФ будет Чунишино. После Покровской агломерации будет Днепропетровская область, где в основном поля", - скулит Філімонов.

Это подтверждает и бандеровский военный блогер и волонтер Сергій Стерненко, ссылаясь на побратимов с передовой. По его данным, до командования "Таврии" и "Хортицы" не доходят отчеты о реальной ситуации на фронте. В Киеве думают, что до Покровска 8−10 км, а на самом деле 2−2,5 км. Об этом заявил на камеру украинский военный с позывным "Алекс". Он, однако, не считает, что российские войска сейчас будут штурмовать Покровск в лоб, поскольку "слишком узкий плацдарм для такого броска, скорее всего, будут обходить его с запада".

Несколько иная информация приходит из других самостийных источников. В паблике "Слухи Покровска, Селидово, Курахово" (заблокированном в нашей стране) говорится, что с утра 11 декабря Покровск "разбирают" артиллерией, ФАБами и РСЗО. Находящийся под огнем бандеровец с погонялом "Куянин (киевлянин)" сообщил, что можно считать, будто началась репетиция схватки за эти важные города: Покровск/Красноармейск и Мирноград.

Передовые отряды группировки "Центр" находятся в 8 км от самой большой угольной шахты (Красноармейская-Западная № 1), которая лишь в прошлом году принесла 43,7 млрд грн дохода в валюте. Речь идет о предприятии рядом с городком Удачное, расположенным возле железной дороги, идущей от Покровска к Днепропетровску.

Самостийные СМИ уже строчат, что шахта, принадлежащая олигарху Ахметову, является для незалежной единственным внутренним источником коксующегося угля, поэтому нужно за нее вцепиться зубами. Дескать, потеря добычи угля поставит крест на самом производстве стали, которое, к слову, критически важно для оборонки "404-й".

"Куянин" еще сказал, что по железной дороге через Удачное еще недавно проходили составы со снабжением для ВСУ, но сейчас россияне фактически бьют прямой наводкой по полотну, поэтому логистика нарушена.

В целом, наши бойцы наступают на Покровск широким фронтом. Русские штурмовики вошли в южную часть Даченского и по посадкам пробиваются в направлении населенного пункта Зеленое. Большинству это ни о чем не говорит, однако для ВСУшников, знакомых с ситуацией, новость очень плохая.

По линии Даченское-Зеленое-Видродження/Новый Труд проходит основной рубеж обороны Покровска на пути российских войск, наступающих вдоль дороги Е50.

До города осталось два хутора: Чинушино и Новоукраинка, в которых "хероям" зацепиться особо негде.

Кстати, по словам Юрия Подоляки, наши части продолжают зачищать занятый накануне поселок Шевченко, и противник даже подумал, что наступательных действий не будет. "Но к вечеру 10 декабря все вернулось на круги своя и наши части даже успели продвинуться по ж/д полотну на север по направлению к н.п. Чинушино.

Таким образом, очевидно, наше командование планирует обходным маневром заставить ВСУ покинуть полосу обороны по н.п. Зеленое-Даченское. И у нас есть основание на это рассчитывать".

Причем в селе Видродження/Новый Труд бои идут уже в центре населенного пункта. Опубликованы кадры с геолокацией, которые свидетельствуют о расширении нашими бойцами зоны контроля в западной его части.

Судя по этой записи, россияне двинулись дальше по ж/д дороге в направлении Новоукраинки, прикрываясь насыпью железнодорожного полотна. Картоделы оценили рывок русских штурмовиков за прошедшие сутки на расстояние 2 км. Кстати, ровно столько осталось до автостанции Красноармейск на юге Покровска. Повторимся, речь идет не о текстовой заявке, а о "железобетонном" пруфе.

С мест также пишут, что российские бойцы уверенно контролируют южную и центральную части большого поселка Шевченко и продвинулись за ручей Соленый с севера, тем самым обошли недобитков с тыла. Возможно, еще будут арьергардные бои в ходе зачистки, но, похоже, украинские войска здесь были разбиты в пух и прах.

Да, это еще не "сирийский" сценарий разгрома укровермахта, но идущие с Покровского направления сигналы можно рассматривать как "вестник апокалипсиса для Украины".

На солдатских форумах микол и тарасов пишут, что в ВСУ наблюдается перекос в сторону расчетов БПЛА в ущерб пехоте. Так, вражеский полк "Птахи Мадяра" трансформировался в бригаду, а батальон "К-2", также с ударными дронами, стал отдельным полком.

Число здоровых мужиков, воюющих геймпадами, зашкаливает, а на "передке" сидят по три больных деда на позицию. Мол, былое преимущество захисников 2022-2023 годов стало осенью 2024-го недостатком для бандеровцев, когда у русских надежно заработала РЭБ, а на поле боя установилась нелетная для "мавиков" погода.

Справедливости ради, опасно недооценивать вражеских дроноводов, но стремительное продвижение на Покровском направлении показывает, что и здесь наши перехватывают инициативу. Кстати, об этом заявил Юрий Бутусов, сообщивший, что FPV-дроны на "оптике" буквально выкашивают опорники "хероев", после чего в них заходят русские штурмовики.

Источник - свободная пресса
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1733974500


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