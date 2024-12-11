США обеспокоены строительством АЭС в Узбекистане, - Виктория Панфилова

06:39 12.12.2024

11.12.2024

Центральную Азию запугивают геополитическими рисками сотрудничества с РФ



Виктория Панфилова

Обозреватель отделполитики стран ближнего зарубежья "Независимой газеты"

Первый заместитель председателя правительства РФ Денис Мантуров рассказал, что на площадке будущей АЭС в Узбекистане уже начались подготовительные работы.

Развитие атомной энергетики в Центральной Азии превратилось в арену геополитического противостояния между Россией и Западом, порождая глубокие политические и экономические последствия для региона. На фоне начала строительства АЭС в Узбекистане посол США в этой республике Джонатан Хеник призвал власти страны быть осторожными в выборе технического партнера при строительстве первой атомной станции. Аналогичный месседж ранее посылал Казахстану президент Франции Эмманюэль Макрон.



Стремясь укрепить свои позиции в Центральной Азии, Россия предлагает строительство гидроэлектростанций и атомных электростанций (АЭС). Государственная корпорация "Росатом" приступила к реализации проекта в Узбекистане, а вскоре планируется начало строительства АЭС в Киргизии.



На состоявшемся 10 декабря очередном заседании межправительственной российско-узбекистанской комиссии по экономическому сотрудничеству обсуждались насущные вопросы в сферах экономики, торговли, промышленности, энергетики, транспорта и сельского хозяйства. Первый заместитель председателя правительства РФ Денис Мантуров рассказал, что на площадке будущей АЭС в Узбекистане начались подготовительные работы. Разрабатывается проектная документация. Напомним, соглашение о строительстве АЭС в Джизакской области Узбекистана было подписано в мае 2024 года в ходе визита российского президента Владимира Путина в Узбекистан. В среду Путин поговорил об АЭС по телефону с президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиеевым.



Сообщение Мантурова стало своеобразным ответом на заявление посла США Джонатана Хеника, что следует "быть осторожным в выборе технического партнера". Накануне в интервью телеканалу Uzbekistan 24 дипломат заявил, что США готовы оказать поддержку Узбекистану в развитии атомной энергетики. Посол подчеркнул, что для США и их международных партнеров важнейшим приоритетом при планировании энергетического будущего является обеспечение диверсификации источников энергии. Речь идет не только о возобновляемых ресурсах, но и о таких направлениях, как ядерная энергетика.



Хеник указал на существование различных технологий малых модульных реакторов, среди которых одни требуют значительных объемов воды, а другие могут обходиться без таких ресурсов. По словам американского посла, независимо от того, какое направление выберет Узбекистан, США окажут ему поддержку. "Мы уже активно сотрудничаем в вопросах наращивания потенциала и предоставления технической экспертизы. Надеемся, что в будущем Узбекистан серьезно рассмотрит американские технологии, и на основе этого, возможно, мы сможем еще больше расширить наше партнерство", – заявил Хеник.



В условиях усиливающегося дефицита энергетических ресурсов в Казахстане, Узбекистане и Киргизии Москва и Вашингтон предлагают диаметрально противоположные стратегии решения этой острой проблемы. Россия делает ставку на строительство гидро- и атомных электростанций, позиционируя свои ядерные технологии как наиболее эффективные и экономически выгодные. В противовес этому США и их западные партнеры активно продвигают концепцию зеленой энергетики, предлагая использование солнечных и ветроэнергетических установок, подчеркивая их экологическую безопасность. Однако внедрение таких технологий требует значительных капиталовложений и постоянного технического обслуживания, что может представлять серьезное бремя для экономически нестабильных стран Центральной Азии.



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Посол США Джонатан Хеник

посоветовал властям Узбекистана

с осторожностью выбирать

технического партнера.

Фото со страницы посла США

в Узбекистане в социальной сетиРуководитель Центра общественной дипломатии и анализа мировой политики, научный сотрудник Института востоковедения РАН Александр Воробьев считает, что действия Вашингтона направлены на комплексное укрепление своего влияния в ключевой стране Центральной Азии. "Независимо от того, даст ли это конкретный результат в ближайшее время (скорее всего этого не случится, поскольку Москва наладила тесное сотрудничество с Ташкентом в сфере атомной энергетики), Вашингтон будет продолжать попытки расширения связей с Узбекистаном и создания для Ташкента "альтернативы Москве". Долгосрочно это может нести для России риски, поскольку возможности политического и экономического влияния США на Узбекистан расширяются: инвестиции, работа прозападных НКО, расширение пула лояльных к США высших узбекских чиновников", – сказал "НГ" Воробьев.

Ташкент, по мнению эксперта, вероятно, будет занимать осторожную, взвешенную позицию. Вряд ли это скажется на текущих проектах в атомной энергетике, реализация которых совместно с Москвой уже началась. Их срыв и саботаж невыгодны прежде всего самому Ташкенту. "Вместе с тем наличие альтернативы Москве, безусловно, выгодно руководству Узбекистана и соответствует проводимой узбекскими властями политике экономической и политической многовекторности", – подчеркнул эксперт.



Ведущий эксперт Центра комплексных и международных исследований Высшей школы экономики Дарья Рекеда отметила, что строительство атомных электростанций в Центральной Азии стало одной из самых обсуждаемых тем в регионе. Особенно это касается Узбекистана, страны, сталкивающейся с серьезным энергодефицитом, который будет только нарастать в связи с ростом населения и развитием промышленности.



"Реализация промышленного потенциала страны требует значительных энергетических ресурсов для строительства и функционирования предприятий. В этой связи Узбекистан принял решение диверсифицировать свою энергетику, опираясь не только на традиционные источники, такие как нефть и газ, но и на возобновляемые – ветер и солнце, а также использовать мирный атом для покрытия растущего энергодефицита", – сказала "НГ" Дарья Рекеда.



Похожая ситуация, по ее мнению, наблюдается и в соседнем Казахстане, где также ощущается дефицит энергии. Уже более 10 лет ведутся переговоры по строительству АЭС. Несмотря на итоги недавно проведенного референдума, на котором граждане поддержали возведение АЭС, до сих пор не выбран подрядчик и не определена форма консорциума. Это указывает на то, что вопрос строительства АЭС в Казахстане крайне политизирован. "Тема активно обсуждается в общественном пространстве – здесь присутствуют интересы различных внешних игроков, включая Россию, Китай и Южную Корею и страны Запада. В частности, Франции важно получить подряд на строительство АЭС, поскольку Казахстан обладает крупнейшими в мире запасами урана. А для Франции, чья энергетическая система во многом зависит от атомной энергетики, уран является необходимым ресурсом для функционирования ее атомных станций", – отметила Рекеда.



После утраты российского рынка Франция вынуждена искать новые партнерства в атомной энергетике, и Казахстан становится важным направлением. Это особенно видно по регулярным встречам Эмманюэля Макрона с президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым.



Соединенные Штаты занимают несколько иную позицию. США в первую очередь сосредоточены на политической ситуации в регионе и ограничены в своей активности в энергетическом секторе. Американские корпорации, такие как, например, Shell, имеют интересы в казахстанских углеводородных месторождениях и не заинтересованы в развитии атомного сектора. Формально США могут выступать подрядчиками строительства АЭС, но их возможности здесь ограничены различными инфраструктурными и логистическими проблемами.



"В то же время США выражают обеспокоенность усилением влияния Китая и России в регионе и стремятся максимально дистанцировать Центральную Азию от этих стран. Для этого они используют инструменты мягкой силы, поддерживая независимые СМИ и различные некоммерческие организации. В этом контексте заявление американского посла можно рассматривать как способ оживить общественную дискуссию по поводу строительства АЭС, напоминая о рисках и подчеркивая важность соблюдения международных технологических стандартов", – полагает Рекеда. Эксперт отметила, что посол США, чтобы смягчить эффект своего заявления, добавил, что Америка "будет приветствовать любого подрядчика, который будет интересен Узбекистану". Это перекликается с аналогичной формулировкой, содержащейся в совместном заявлении Токаева и Макрона по итогам последнего визита президента Казахстана во Францию. В этом заявлении Париж выразил готовность к сотрудничеству в сфере атомной энергетики, но подчеркнул право Казахстана выбирать подрядчика.



Можно сделать вывод, что заявление посла США направлено прежде всего на активизацию общественной дискуссии и напоминание о потенциальных рисках строительства АЭС. "Это часть более широкой стратегии по поддержке независимости и многовекторности Центральной Азии, где США, в отличие от Франции, Южной Кореи и Китая, не имеют прямых бизнес-интересов в атомной энергетике", – сказала в заключение Рекеда.