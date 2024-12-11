 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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В Кабуле в результате теракта (подрыв камикадзе) убит министр по делам беженцев ИЭА Халил Хаккани
06:42 12.12.2024

Ответственность за теракт пока никто на себя не взял
Министр по делам беженцев в правительстве Афганистана Халил ур-Рахман Хаккани

Министр по делам беженцев в правительстве Афганистана Халил ур-Рахман Хаккани погиб в результате теракта в Кабуле, пишет Настоящее время.

Как сообщают афганские СМИ, террорист-смертник привел в действие взрывное устройство внутри здания афганского министерства по делам миграции и возвращения беженцев. Жертвой теракта стал Халил ур-Рахман Хаккани.

Ответственность за теракт пока никто на себя не взял.

Ранее некоторые афганские чиновники становились жертвами терактов, ответственность за которые брала на себя террористическая организация ИГИЛ.

Халил ур-Рахман Хаккани занимал важное место в нынешнем руководстве Афганистана, представленном движением "Талибан".

Халил Хаккани – дядя Сираджуддина Хаккани, исполняющего обязанности министра внутренних дел. Халил и Сираджуддин Хаккани представляют так называемую "Сеть Хаккани" – наиболее радикальную фракцию талибов. После прихода к власти талибов "Сеть Хаккани" взяла на себя ответственность за охрану Кабула.

Соединенные Штаты считают эту сеть ответственной за нападение на посольство США в Кабуле и другие теракты. Сираджуддин и Халил Хаккани были объявлены в розыск американскими властями.

В 2024 году Госдепартамент объявил о вознаграждении в размере 10 млн долларов за информацию, которая приведет к аресту Сираджуддина Хаккани; Минфин США – 5 млн долларов за информацию о Халиле Хаккани.

Подробнее: https://www.asiaplustj.info/ru/news/world/20241212/v-kabule-v-rezultate-terakta-ubit-ministr-iz-pravitelstva-talibov-halil-hakkani

Источник - asiaplustj.info
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