Защита властей Сирии не входила в планы России и Ирана, - Игорь Субботин

06:46 12.12.2024

11.12.2024

Союзники Асада отказались отвечать за его фиаско



Защита властей Сирии не входила в планы России и Ирана

Игорь Субботин

Обозреватель-международник при главном редакторе НГ



Башар Асад должен был сам прилагать активные усилия для защиты от боевиков. На это указал верховный лидер Ирана Али Хаменеи, выступая с первыми публичными комментариями о крахе Дамаска. Иранские советники, по словам рахбара, находились в Сирии не с целью сохранения режима. Почти с такими же заявлениями выступила пресс-служба Кремля, заверившая, что миссия РФ в Сирии давно была выполнена. Тем временем боевики продолжают захват территорий.



"Не должно быть сомнений в том, что происшедшее в Сирии спланировали в командных пунктах в США и Израиле, – заявил Хаменеи, продвигая привычную для иранской госриторики конспирологию. – Одна из стран – соседей Сирии тоже сыграла роль, но основные заговорщики – это Соединенные Штаты и сионистский режим".



Рахбар добавил: "Смысл "сил сопротивления" (клуба лояльных Тегерану движений и стран. – "НГ") в следующем: чем сильнее вы давите, тем сильнее мотивация. Чем сильнее боретесь с ними, тем шире они становятся. Я говорю вам, что "силы сопротивления" охватят весь регион! Те, кто не осознает значение сопротивления, думают, когда сопротивление ослабнет, Иран тоже ослабнет, но я вам говорю, что Иран станет лишь сильнее в любом случае".



Отдельно иранский верховный лидер заявил, что аппарат безопасности Исламской Республики был в курсе готовящегося 27 ноября масштабного наступления сирийских боевиков и якобы давно предупреждал Дамаск о таком сценарии. "Наша разведка за несколько месяцев до этого передавала сирийским властям сообщения с предупреждениями. Я не знаю, дошли ли они точно до высокопоставленных лиц или нет", – заявил Хаменеи.



Он добавил, что иранские военные советники хоть и были дислоцированы на сирийской территории, но занимались в основном борьбой с группировкой "Исламское государство" (признано в России террористическим и запрещено). "Они никак не могли заменить собой регулярную армию Арабской Республики, основные военные действия должны были вести сирийские войска", – оправдывался великий аятолла, некогда называвший важнейшей характеристикой Сирии "ее способность сопротивляться".



В похожей тональности прозвучали комментарии по текущим событиям пресс-секретаря российского президента Дмитрия Пескова. "Россия помогла Сирийской Арабской Республике в свое время справиться с террористами и помогла выйти на стабилизацию ситуации после того, как эта ситуация угрожала всему региону, – заявил представитель Кремля, напоминая об обстоятельствах ввода российских сил в Арабскую Республику в 2015 году. – И потратила для этого очень много усилий. Тогда Россия выполнила свою миссию. А дальше уже руководство Асада работало в своей стране, занималось развитием в своей стране". Песков добавил: "Сейчас нужно исходить из тех реалий, которые есть в настоящий момент на земле".



Следует заметить, что ситуация "на земле" пока выстраивается благоприятно для коалиции исламистов, действующих, как выяснили западные издания, с одобрения Турции. В ночь на 11 декабря их общий оперативный штаб объявил о взятии центральной части Дейр-эз-Зора – города в одноименной провинции, которая является важнейшей точкой базирования Демократических сил Сирии (ДСС). Это антиправительственная коалиция, опирающаяся преимущественно на курдские формирования и обладающая военной и политической поддержкой США. Накануне курдским отрядам пришлось объявить о выводе своих сил из Манбиджа – изолированного города на северо-западе Сирии, который оказался окружен протурецкими боевиками с разных сторон.



Сужение курдских очагов влияния происходит вопреки публичным заверениям Абу Мухаммеда аль-Джулани – лидера группировки "Хайят Тахрир аш-Шам" (ХТШ, признана в России террористической и запрещена). В недавнем интервью британским телеканалам он заявил, что причина всех сирийских проблем коренилась в правительстве Асада и проиранских формированиях, оказывавших ему поддержку. Никаких других фронтов ХТШ открывать не планирует, подчеркнул аль-Джулани. Впрочем, его соратники утверждают, что единый штаб все-таки отказывается принимать идею раздробленной Сирии, несмотря на то что в таком состоянии страна существует больше десяти лет, с начала активной фазы гражданского конфликта.



Это говорит о намерении боевиков продолжить активные боевые действия против курдских формирований. Основной покровитель курдов – США – сейчас пытается нащупать с ХТШ точку соприкосновения, чтобы обсудить будущее Сирии и, вероятно, американского контингента.



Серьезным фактором в подрыве влияния ДСС на северо-востоке страны (в Заевфратье) стало то, что составлявшие их важную компоненту арабские отряды в эти дни стали сближаться с "переходным правительством" – в соответствии с публичными призывами племенных лидеров, обращает внимание американский Институт изучения войны. "Некоторые общины с арабским большинством в провинции Дейр-эз-Зор имели давние претензии к ДСС из-за ограниченных усилий по восстановлению (местной инфраструктуры. – "НГ"), неоднократных злоупотреблений со стороны ДСС в отношении местного населения и отсутствия представительного арабского руководства", –замечают западные исследователи.



Отдельный очаг напряженности не могут не создавать действия Израиля. Руководство еврейского государства инициировало масштабную операцию по уничтожению арсеналов и техники, оставленных асадовской армией. Израиль утверждает, что за последние дни ему удалось лишить государство, пережившее насильственную смену власти, около 80% былой военной мощи. Это включает в себя боевые самолеты, зенитно-ракетные комплексы, объекты подземной инфраструктуры, корабли, производственные возможности и склады с боеприпасами.



"Мы не намерены вмешиваться во внутренние дела Сирии, но, безусловно, намерены сделать все необходимое для обеспечения нашей безопасности, – заявил накануне премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху. – В этом контексте я одобрил удары ВВС по стратегическим военным объектам, оставленным сирийской армией, чтобы они не попали в руки джихадистов".



В канцелярии премьера добавили: если новые власти Сирии решат пойти дорогой асадовских сил и дать зеленый свет присутствию проиранских формирований на своей территории, то "Израиль ответит решительно и нанесет серьезный и болезненный ущерб тем, кто попытается это сделать".