Макрон лихорадочно ищет пути выхода из политического кризиса, - Данила Моисеев

06:52 12.12.2024

11.12.2024



Елисейский дворец пытается посеять раздор между членами парламентской фракции левых

Данила Моисеев

Эмманюэль Макрон оказался в непростом положении, когда кандидат в премьер-министры рискует долго на должности не продержаться.

Президент Франции Эмманюэль Макрон пытается разрешить политический кризис. Ему сложно создать устойчивое правительство в условиях, когда крайне левые и крайне правые силы намерены выражать вотумы недоверия его кандидатам. Вполне вероятно, что сторонам не удастся договориться о новом бюджете на следующий год. Однако в этом случае ради благополучия французов политикам придется согласиться на компромиссный технический бюджет, а может, и на центристского премьер-министра – технократа.



Лидеры парламентских партий встретились с Макроном, чтобы обсудить потенциальные кандидатуры на пост премьер-министра. В СМИ фигурировали данные, что уже к вечеру среды глава страны может определиться с тем, кто станет преемником уходящего в отставку Мишеля Барнье.



Встреча с представителями разных политических спектров должна была помочь президенту Пятой республики в непростом выборе. Однако не факт, что кандидат будет утвержден, и тем более – что он долго протянет в должности. Дело в том, что с Макроном не общались ни фактический лидер "Национального объединения" Марин Ле Пен, ни представители крайне левой "Непокоренной Франции".



А ведь именно эти две политические силы, обладающие наибольшим числом мест в Национальном собрании, по сути, организовали отставку Барнье. Возможно, план Макрона был в том, чтобы расколоть левую коалицию и склонить союзников "Непокоренной Франции" к сотрудничеству. Однако стратегия союза с политическими оппонентами больше не приносит президенту успеха, как это было во втором туре парламентских выборов летом.



Терпеть игнорирование мнений партий политические силы уже не хотят, и это ставит Макрона едва ли не в патовое положение. Он пообещал избрать кандидата в течение 48 часов. Но свое решение пока так и не огласил.



"Надежда Макрона на тех левых, которые не входят в "Непокоренную Францию", скорее не оправдается. Кандидат в премьеры, вероятно, получит должность, поскольку сразу голосовать против в планы "Национального объединения" не входит. Но затем вполне возможно повторение истории, случившейся с Барнье", – сказал ведущий научный сотрудник отдела социальных и политических исследований Института Европы РАН Сергей Федоров.



В разговоре с "НГ" он отметил, что в попытке решить ситуацию президент может перейти к крайним мерам и воспользоваться 16-й статьей Конституции: попросту ввести чрезвычайное положение.



Однако такой шаг был бы все-таки чрезмерен. Дело в том, что хотя бы технический бюджет принять удастся, невзирая на политический кризис. Иначе ситуация и вовсе станет катастрофической.



"Как-никак зарплаты должны выплачиваться и социальная сфера должна функционировать. Другое дело, что популистские силы хотели, чтобы все это работало на прежнем уровне даже при большом дефиците бюджета. Но это невозможно с финансовой точки зрения", – рассуждает эксперт.



Он добавил, что возможно выдвижение премьер-министра, не слишком задействованного в политических баталиях или умеренного центриста. Из потенциальных кандидатов – 73-летний Франсуа Байру.



"Он – опытный функционер-центрист, при этом преклонный возраст вряд ли ему позволит иметь большие политические перспективы. Кабинет министров можно было бы создать из подобных ему не отличающихся радикальными взглядами деятелей", – считает Федоров.



Политической стабильности в целом будет тяжело достичь хотя бы до лета следующего года, когда Макрон сможет назначить новые парламентские выборы.