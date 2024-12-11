Парящий мост, смотровая площадка, вход в метро - планы по парку Кадыри в Ташкенте

06:59 12.12.2024

Концепцию реконструкции парка Абдуллы Кадыри в Ташкенте презентовали президенту. Здесь высадят новые деревья, установят смотровую башню и парящий мост, откроют вход в метро, перед которым построят площадь, а над ним - гастро-холл. Фото концепции.



Здесь планируется увеличить площадь зеленых насаждений, эффективно используя рельеф местности, а также обустроить прогулочные зоны, фонтаны, новый планетарий и гастро-холл для привлечения туристов.



"Новые объекты гармонично впишутся в ансамбль рынка Чорсу и в целом Старого города", - говорится в сообщении пресс-службы главы государства.



Президент подчеркнул важность улучшения условий в парке и отражения национальные традиции: "Эти планы хорошие, однако необходимо еще добавить национального колорита. Важно отразить здесь историю города, традиции нашего народа. Каждый человек, независимо от возраста, должен найти в парке место по душе".



Проектировщик из России Ирина Литвинова в интервью телеканалу "Узбекистан 24" рассказала, что при разработке концепции парка специалисты "шли от запроса жителей".



"Окружение в этой части города более традиционное, мы решили сделать этот парк тоже в каком-то смысле более традиционным. Мы интегрировали элементы национальной культуры в этот парк, использовали особенные цвета, узоры и в том числе образ жизни, который свойственен традиционно узбекскому народу", - сказала она.



Парк по центральной оси интегрируется в том числе с территорией рынка Чорсу - одним из главных магнитов туристической активности. "Мы предполагаем, что парк Кадыри тоже станет таким же магнитом и пригласит гостей города к себе".



В парке будут установлены современные установки капельного орошения, которые будут поддерживать жизнь деревьев.



Из знаковых объектов можно отметить смотровую башню. "Это такая изящная конструкция, которая не нарушает общего облика, но в то же время дает возможность посмотреть с высоты птичьего полета на то, как прекрасно устроен город: лазурные купола, комплекс Хазрати-Имам, рынок Чорсу и традиционная часть города нам кажутся крайне привлекательными для осмотра", - отметила Ирина Литвинова.



Другой очень важный элемент в парке Кадыри - это выход вестибюля метро. "Мы с ним поработали особенным образом, потому что трафик будет большим… Перед выходом из метро мы организуем площадь, накопитель, чтобы комфортно было пользоваться вот этой основной осью", - сказала специалист.



"Над входом в метро вырастает гастро-холл, который будет посвящен полностью национальной кухне. Там можно будет попробовать все лучшее, что можно попробовать. Будут проводиться мастер-классы для детей, можно будет даже самому что-то попробовать испечь или приготовить", - сообщила она.



На центральной аллее появятся теневые навесы, так называемые парковые диваны, а также сухие фонтаны для детей с определенным шагом. Будет возвращена чаша фонтана, которая станет современной. Арычная сеть в отдельных местах будет закрыта решетками для удобства пешеходов, а где-то останется открытой.



"Что касается решений с перепадом рельефа, то нам кажется, они ключевые для этого парка, потому что там прекрасная естественная смотровая площадка уже есть. Но мы усилили это решение и интегрировали парящий мост, который работает не только как смотровая площадка и место, где можно красиво сфотографироваться, что тоже, конечно, немаловажно, но в том числе как амфитеатр", - рассказала Ирина Литвинова.



Под парящим мостом будет создан так называемый водный занавес, который будет улучшать микроклимат.



Напомним, весной парки имени Абдуллы Кадыри был передан в аренду узбекско-сингапурской компании BPM Smart Decision Management на 49 лет с условием инвестирования не менее 10 млн долларов США. Ранее эта компания реконструировала парк имени Гафура Гуляма. Этой же компании в аренду на 49 лет был передан парк Дружбы (бывший парк Бабура). В апреле сообщалось о переговорах с проектировщиками.



Многострадальный парк Кадыри



Территория парка имени Абдуллы Кадыри некогда составляла 16 га, но 5 га были переданы застройщикам. Сегодня его площадь сократилась до 11 га. Количество деревьев с 2017 года уменьшилось более чем в 3 раза. Все эти годы говорилось р разных проектах реконструкции. В марте 2022 года парк закрыли на реконструкцию, но на нее не хватило средств. Подробнее.



Какими должны быть парки



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