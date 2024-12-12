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США и их партнеры устроили переворот в Сирии, - Т.Сильвергельм
07:11 12.12.2024

12.12.2024 | ТАЯ СИЛЬВЕРГЕЛЬМ

США и их партнеры устроили переворот в Сирии
Израиль не имеет обыкновения уходить с занятых им однажды территорий

Случившееся в Сирии является спланированной операцией глубинных американских элит, которые заинтересованы в ослаблении влияния России и Ирана, а также в усилении роли Израиля на Ближнем Востоке.

Можно сколько угодно искусственно надувать "мощную фигуру" Эрдогана, но тем не менее нельзя не заметить уверенную игру Вашингтона. Это подтверждает, например, статья в американской газете The Washington Post, опубликованная 9 декабря.

"Администрация США осуществила безопасный проход в восточную Сирию десятков тысяч сирийцев, которые были вынуждены переместиться на запад страны в результате внутреннего конфликта. В это же время около 800 американских военнослужащих в различных местах на востоке Сирии координировали ополченцев и помогали им захватить стратегическую территорию, которую в течение многих лет удерживали Асад и Иран", – пишет издание.

Армейцы США призвали соседний Ирак не допустить пересечения границы с Сирией иранскими силами, а также силами ополчения, базирующимися на территории Ирана.

"Мы будем поддерживать сирийский народ на пути к лучшему будущему и собираемся защищать наши собственные интересы. В конечном счете, это процесс, который должны возглавить сирийцы, а не Соединенные Штаты или какая-либо другая страна в регионе", – заявил в понедельник пресс-секретарь Госдепартамента Мэтью Миллер.

Отметим, что подобные лживые заявления Вашингтон делает всегда, чтобы скрыть свое прямое участие во вмешательстве в дела третьих стран. Между прочим, даже WP подчеркивает, что такие высказывания делались во времена Барака Обамы, когда его администрация "пыталась направить Сирию к мирному, демократическому урегулированию".

Как известно, после сладких речей Обамы противостояние в Сирии только усилилось. Американцы никогда не переставали лезть на Ближний Восток и делали все возможное для ослабления власти Башара Асада.

Высокопоставленный чиновник из Белого дома подтвердил на условиях анонимности, что на сегодняшний день нет никаких признаков того, что администрация Байдена готова пересмотреть свою политику невмешательства в краткосрочной перспективе. Источник также сообщил, что демократы провели "конструктивные" беседы с новой командой избранного президента Дональда Трампа по Сирии.

"США не должны иметь к этому никакого отношения. Это не наша борьба. Дайте ей пройти. Не вмешивайтесь", – написал Трамп в соцсети Truth Social. Тем не менее это просто слова. Вашингтон заинтересован в том, чтобы Россия утратила свое присутствие в Средиземном море, и сделает все возможное для этого.

Судьбу российских баз на территории Сирии должен решать сирийский народ, заявил на брифинге представитель Госдепа Мэтью Миллер: "У нас нет информации о том, что может или не может сделать в отношении российских баз новый сирийский режим. У США позиция по этому вопросу заключается в следующем: в конечном итоге народ Сирии должен принимать такое решение".

Соединенные Штаты последовательно ослабляли главных сторонников Башара Асада – Россию, Иран и "Хезболлу", в том числе через режим санкций. Политика в отношении Сирии была разработана на последних этапах работы администрации Обамы. Она в значительной степени сохранилась до этого дня и привела к ситуации, в которой мы находимся сегодня, указал представитель Госдепа.

О том, что американцы не прекращают накачивать Израиль вооружениями, заявил в октябре этого года постоянный представитель России при ООН Василий Небензя. "Вашингтон без оглядки на мнение международного сообщества исправно накачивает своего ближневосточного союзника оружием", – сказал российский дипломат.

Напомним, что в начале ноября Пентагон направил в ближневосточный регион для усиления позиций Израиля дополнительные эсминцы противоракетной обороны, истребительную эскадрилью и самолеты-заправщики, ударные бомбардировщики дальнего действия ВВС США B-52.

В результате поддержки Вашингтона Израиль сейчас осуществляет агрессию против Сирии, но это происходит не столько в его интересах, сколько в интересах США. Впервые с 1973 года ЦАХАЛ находится на сирийской территории, 10 декабря появилась информация об израильских танках в 20 км от Дамаска.

9 декабря по всей Сирии шли мощные авиаудары Израиля по военным складам и авиабазам. Об уничтожении десятков вертолетов и самолетов, а также объектов Республиканской гвардии в Дамаске и вокруг него сообщил телеканал Al Arabiya со ссылкой на свои источники в службах безопасности.

Израильский премьер Биньямин Нетаньяху уже похвастался, что он здесь самый решительный игрок. "Мы контролируем эти территории и обеспечиваем свою безопасность, что, в свою очередь, гарантирует наш суверенитет. Голанские высоты навсегда останутся неотъемлемой частью государства Израиль", – заявил он.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган оказался недоволен действиями Израиля. Странно, что он рассчитывал на другой результат. Американцы всегда действуют так, как удобно им, а не турецкому лидеру, мнящему себя османским султаном. Теперь и он оказался в длинном списке тех, кого "кинули" США.

"Мы решительно осуждаем нарушение Израилем соглашения от 1974 года о разделении сил между Израилем и Сирией, вступление его военнослужащих в буферную зону и продвижение на сирийскую территорию", – заявил МИД Турции. Израиль нарушает международное соглашение, заключенное в 1974 году, полагает турецкое руководство.

Но все эти заявления бессмысленны, поскольку Израиль не имеет обыкновения уходить с занятых им однажды территорий. Эксперты уверены, что США продолжают планомерно реализовывать свой проект "Большой Ближний Восток".

Напомним, что эта концепция включает создание "управляемого хаоса" в регионе, для того чтобы американцы могли успешнее использовать в своих интересах, спровоцированными ими же разрушительные процессы.

По сообщению американского агентства Reuters, турецкая сторона узнала об операции против правительства Асада за полгода до ее начала. Поэтому бойцы сирийской оппозиции посчитали, что отсутствие противодействия со стороны Анкары свидетельствует о негласном одобрении их планов.

Белый дом отрицает свою осведомленность о предварительном согласовании турецкой стороной планов наступления оппозиции на северные территории Сирии. И это вполне может быть правдой, поскольку боевиков оппозиции курирует не Эрдоган, а Пентагон.

Вероятно, Турцию никто особенно не спрашивал, хотя у нее есть свои интересы в Сирии. Замглавы МИД Турции Нух Йылмаз, как сообщает Reuters, сказал на конференции по ближневосточным делам в Бахрейне в прошедшую субботу, что Анкара не стояла за этим наступлением, не давала своего согласия и обеспокоена нестабильностью в регионе.

Таким образом, глубинные американские элиты теперь разыгрывают сирийскую карту, чтобы укрепить свое влияние в ближневосточном регионе и очередной раз доказать всему миру, что никакие перемены в Белом доме не приведут к значительным изменениям в американской внешней политике, несмотря на все усилия Трампа.

Источник - fondsk.ru
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