Комиссар Кая Каллас призналась в краже замороженных активов России

07:24 12.12.2024

11.12.24

Кая Каллас призналась в краже замороженных активов России. Кто-то должен сесть

Никита Кричевский: Эту чухонку для того и выдвинули в руководство ЕС, чтобы она влипала в истории



Михаил Зубов



Материал комментируют:

Никита Кричевский



Новая руководительница европейской дипломатии Кая Каллас сделала настолько неожиданное признание, что его даже никто из западных политиков не стал комментировать. Оно касается замороженных российских активов ($300 млрд):



- Я сомневаюсь, что что-то от них осталось, - сказала Верховный представитель ЕС по иностранным делам.



А на случай, если хоть что-то еще осталась, эстонка обрисовала судьбу этих активов так: Россия имеет право получить деньги, но только после того, как они будут потрачены на восстановление Украины. Тоже загадочная формулировка.



До признания Каллас считалось, что наибольшая часть замороженной суммы - €176 млрд лежит в Euroclear, и бельгийский депозитарий запрещает тратить не только саму эту сумму, но и проценты от нее.



Что имела в виду глава евродипломатии, "Свободной Прессе" попытался объяснить доктор экономических наук, политик Никита Кричевский.



"СП": Что с нашими деньгами, замороженными на Западе?



- Об этом лучше спросить у Набиуллиной и Силуанова. Но если бы с этими деньгами что-то случилось - их бы уже спросили.



Константин Смирнов: "Москва и Пекин могут остановить весь ВПК в странах Запада, потому что без наших поставок они ничего не сделают"

Кая Каллас сама по себе всегда была неадекватной, а теперь еще и наслаждается своей публичностью на высоком посту, и сумасбродные мысли у нее выскакивают одна за другой.



То она собирается войска НАТО вводить на Украину. Ее тут же осаживают. Теперь говорит, что наши замороженные инвестиции куда-то делись. Но куда они могут деться?



Они лежат в Euroclear и каких-то банках поменьше - в Америке и Европе. Ни одного заседания в США или ЕС по поводу разморозки или разблокировки этих денег не было даже проведено.



И кто ими может пользоваться без решения о разблокировке? Это же сразу - уголовное дело согласно законам этих стран. Кто из банкиров в здравом уме пойдет на то, чтобы дотронуться до этих денег? Никто! Иначе кто-то должен сесть.



Им сказали заморозить - они заморозили. Только после того, как арест на эти счета будет снят, - возможны какие-то финансовые операции.



Решения о снятии ареста не было - и тут выходит какая-то чухонская мадам, и заявляет о преступлении.



"СП": Весьма высокопоставленная мадам…



- Удивительно! Ты представляешь дипломатию ЕС - так проверь, что говоришь. Зачем ты это вбросила?



Ей, видишь ли, не нравилось, как она жила при Советском Союзе, как ее старшие родственники жили, хотя они были весьма успешны (отец - Сийм Каллас - видный деятель КПСС, после распада Союза стал премьер-министром Эстонии - "СП"). Личная ненависть, наверно, связана с голодным детством.



С самого начала было понятно, что, когда эту дамочку назначат на высокий пост, она начнет влипать во всякие истории, и у Евросоюза будут из-за нее очень большие проблемы.



Скорее всего, именно для того ее и назначали.



Кая Каллас была хороша два года назад, когда все собаки громко лаяли в сторону медведя по имени Россия. Ее лай был звонче многих.



Но время изменилось, сейчас выпады в сторону России перестают быть модными. А Кае Каллас, наверное, никто не сказал об этом. Или сказали, но до нее, как до настоящей неторопливой чухонки, доходит очень медленно.



"СП": Вернемся к нашим активам. Решение о том, чтобы проценты с этих инвестиций шли в пользу Украины - в ЕС все-таки недавно приняли…



- Нет! Решение было другим, просто еврочиновники, которые его озвучивали - ничего не поняли, и сказали неправильно.



Это - не проценты на замороженные активы, а налоги, которые платятся с этих процентов. Там достаточно большие налоги. И вот принято решение о том, чтобы часть этих налогов отправлять не в бюджет Бельгии или ЕС, а на помощь Украине.



Часть налогов в собственную казну стран союза - о них речь, и ЕС имеет полное право перераспределять свои налоги. Вот и пошли они на Украину. Это решение было принято публично, а начальники небольшого ума, делая публичные заявления, не смогли правильно сформулировать эту мысль.