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|Послом Казахстана в Японию отправлен г-н Баударбек-Кожатаев
07:36 12.12.2024
12 декабря 2024 года президент назначил нового посла Казахстана в Японии, сообщает Zakon.kz.
Об этом сообщила Акорда.
"Указом главы государства Баударбек-Кожатаев Ерлан Кенесович назначен чрезвычайным и полномочным послом Республики Казахстан в Японии, он освобожден от должности чрезвычайного и полномочного посла Республики Казахстан в Греческой Республике", – сказано в сообщении.
Другим указом главы государства Сабр Есимбеков освобожден от должности чрезвычайного и полномочного посла Республики Казахстан в Японии.