Послом Казахстана в Японию отправлен г-н Баударбек-Кожатаев

07:36 12.12.2024

12 декабря 2024 года президент назначил нового посла Казахстана в Японии, сообщает Zakon.kz.

Об этом сообщила Акорда.



"Указом главы государства Баударбек-Кожатаев Ерлан Кенесович назначен чрезвычайным и полномочным послом Республики Казахстан в Японии, он освобожден от должности чрезвычайного и полномочного посла Республики Казахстан в Греческой Республике", – сказано в сообщении.

Другим указом главы государства Сабр Есимбеков освобожден от должности чрезвычайного и полномочного посла Республики Казахстан в Японии.