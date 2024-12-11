|Казахстан. Смена часового пояса как "десталинизация", - Данияр Ашимбаев
08:02 12.12.2024
Смена часового пояса как "десталинизация"
Данияр Ашимбаев: Животный антисоветизм (особенно среди чиновников) является признаком не только идеологических взглядов, но и сомнительных умственных достоинств
1
Данияр Ашимбаев, 11 декабря
Исчерпав достаточно убогий запас аргументов по поводу смены часового пояса, госорганы включили тему "деколонизации", точнее даже "десталинизации".
Министр Шаккалиев еще в ноябре рассказывал прежняя система часовых поясов была внедрена в 1930-х гг. "в интересах командно-плановой экономики".
Эти аргументы периодически всплывают то там, то тут.
Вчера наткнулся на такую, с позволения сказать, мысль - "противникам единого часового пояса стоит задуматься, не поддерживают ли они политику Сталина".
Лишний раз можно убедиться, что животный антисоветизм (особенно среди чиновников) является признаком не только идеологических взглядов, но и сомнительных умственных достоинств.
Если уж на то пошло, то давайте откажемся и от иных новаций сталинского времени.
Например, консолидации нынешней территории Казахстана, восстановления его исторического названия или получения статуса союзной республики, что предопределило в будущем обретение государственной независимости.
Еще можно отказаться от областного деления, университетов, десятков предприятий черной и цветной металлургии, угольных и нефтяных месторождений, электростанций и железных дорог, которые появились благодаря "политике Сталина".
Да, мало кому нравятся процессы коллективизации, но что-то никто из тех, кто кричит про "голодомор" и "геноцид", не призывает соплеменников вернуться к кочевому образу жизни.
Но здесь вопрос не в оценке советского наследия, а в убогости приведенных аргументов и массовом неприятии реформы часового пояса.
Данные социологов показывают, что две трети населения страны не поддерживают эту новацию, а в тех регионах, которая она непосредственно коснулась, - более 90% людей недовольны.
И ссылки на "циркадные ритмы" или "борьбу с советским наследием" тут не работают.
Никому в голову не пришло компенсировать минусы единого часового пояса изменением графика рабочего времени или введением зимнего/летнего времени.
Заметим, что практически все сколько-нибудь уважаемые в обществе госслужащие, политики, ученые максимально дистанцировались от этой реформы.
Решение изначально было глупостью (что все прекрасно понимают), но это можно было бы скорректировать, избрав более уместные аргументы и (обязательно!) сняв неудобства для населения.
Задействованные ведомства (МТИ, МНВО, МЗ, МТСЗН, МЦРИАП) не продемонстрировали элементарного понимания ситуации. Зато с идеей потратить 100 млн. на исследования выставили себя не только глупыми, но и жадными.
Ответственность на себя в итоге взял премьер Бектенов, но это уж его выбор и решение его правительства.
Насколько можно судить, сейчас государство уперлось в этот UTC+5 руками и ногами.
Через несколько лет, на мой взгляд, реформу отменят, а история пропажи UTC+6 будут изучать очередные комиссия по возврату активов и по демонополизации.
Ничего нового тут нет.