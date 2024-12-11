Казахстан. Смена часового пояса как "десталинизация", - Данияр Ашимбаев

08:02 12.12.2024

Смена часового пояса как "десталинизация"

Данияр Ашимбаев: Животный антисоветизм (особенно среди чиновников) является признаком не только идеологических взглядов, но и сомнительных умственных достоинств

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Данияр Ашимбаев, 11 декабря



Исчерпав достаточно убогий запас аргументов по поводу смены часового пояса, госорганы включили тему "деколонизации", точнее даже "десталинизации".

Министр Шаккалиев еще в ноябре рассказывал прежняя система часовых поясов была внедрена в 1930-х гг. "в интересах командно-плановой экономики".



Эти аргументы периодически всплывают то там, то тут.

Вчера наткнулся на такую, с позволения сказать, мысль - "противникам единого часового пояса стоит задуматься, не поддерживают ли они политику Сталина".

Лишний раз можно убедиться, что животный антисоветизм (особенно среди чиновников) является признаком не только идеологических взглядов, но и сомнительных умственных достоинств.

Если уж на то пошло, то давайте откажемся и от иных новаций сталинского времени.

Например, консолидации нынешней территории Казахстана, восстановления его исторического названия или получения статуса союзной республики, что предопределило в будущем обретение государственной независимости.



Еще можно отказаться от областного деления, университетов, десятков предприятий черной и цветной металлургии, угольных и нефтяных месторождений, электростанций и железных дорог, которые появились благодаря "политике Сталина".

Да, мало кому нравятся процессы коллективизации, но что-то никто из тех, кто кричит про "голодомор" и "геноцид", не призывает соплеменников вернуться к кочевому образу жизни.

Но здесь вопрос не в оценке советского наследия, а в убогости приведенных аргументов и массовом неприятии реформы часового пояса.



Данные социологов показывают, что две трети населения страны не поддерживают эту новацию, а в тех регионах, которая она непосредственно коснулась, - более 90% людей недовольны.

И ссылки на "циркадные ритмы" или "борьбу с советским наследием" тут не работают.



Никому в голову не пришло компенсировать минусы единого часового пояса изменением графика рабочего времени или введением зимнего/летнего времени.

Заметим, что практически все сколько-нибудь уважаемые в обществе госслужащие, политики, ученые максимально дистанцировались от этой реформы.



Решение изначально было глупостью (что все прекрасно понимают), но это можно было бы скорректировать, избрав более уместные аргументы и (обязательно!) сняв неудобства для населения.

Задействованные ведомства (МТИ, МНВО, МЗ, МТСЗН, МЦРИАП) не продемонстрировали элементарного понимания ситуации. Зато с идеей потратить 100 млн. на исследования выставили себя не только глупыми, но и жадными.



Ответственность на себя в итоге взял премьер Бектенов, но это уж его выбор и решение его правительства.

Насколько можно судить, сейчас государство уперлось в этот UTC+5 руками и ногами.



Через несколько лет, на мой взгляд, реформу отменят, а история пропажи UTC+6 будут изучать очередные комиссия по возврату активов и по демонополизации.

Ничего нового тут нет.