 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Активы "назарбаевского Людоеда": Никольский рынок в Алматы хотели продать иностранцам, - Orda.kz
08:07 12.12.2024

12 декабря 2024
Зарина Файзулина

Никольский базар в Алматы хотели незаконно продать иностранным инвесторам. Этот актив находится в собственности брата Елдоса Коспаева, но суд постановил его конфисковать, сообщает Orda.kz.

Напомним, следствие по делу организованной преступной группы Елдоса Коспаева завершили. ОПГ обвиняли в рейдерских захватах компаний, включая ТОО "AV-Construction", "Стекольный завод", "Шалкар 17" и другие. Вскоре суд наложил арест на имущество и землю. Конфисковали в том числе Никольский рынок в Алматы, который принадлежит ТОО "Nikolsky Investment". Учредителем этой компании числится Айдос Коспаев, брат лидера ОПГ.

Как утверждают в Агентстве по финансовому мониторингу, рынок, который оценивается в более чем два миллиарда тенге, пытались незаконно продать иностранцам.

"В сентябре этого года в базу "Правительство для граждан" внесли ложные данные и сняли арест с актива. И месяц спустя имущество стоимостью 2,2 млрд тенге переоформили на подставных лиц, чтобы продать иностранным инвесторам",
рассказали в АФМ.
Теперь Агентство по финансовому мониторингу расследует незаконную продажу имущества, арестованного и подлежащего конфискации по решению суда. По делу задержали трех человек, они сейчас под стражей. АФМ добавляет, что ранее эти фигуранты были судимы за мошенничество. Также установили пособника, который готовил поддельные документы для незаконной продажи.

Один из старейших базаров в Алматы ранее принадлежал брату экс-президента страны. Как ранее выясняла Orda.kz, государственный акт на право частной собственности на земельный участок Никольского базара Болат Назарбаев получил в конце 2013 года. Подробнее об этом можно почитать здесь.

Что касается ТОО "Nikolsky Investment", эта компания была зарегистрирована в ноябре 2021 года. Вероятно, в том же году Никольский базар перешел в собственность Коспаевых.

Главное судебное разбирательство по делу ОПГ Елдоса Коспаева, которого называли "назарбаевским Людоедом", началось в сентябре. Процесс решили вести в закрытом формате. По делу проходят 11 фигурантов, их обвиняют в рейдерстве, хищениях, создании преступной организации, подделке документов и еще по ряду статей.

Источник - Orda.kz
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