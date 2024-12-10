Украинские наци и "небесный мандат" Зеленского, - Ростислав Ищенко

09:01 12.12.2024 10.12.2024



Любая власть возникает, как реализации общественной потребности по профессионализации управления. И любая власть со временем вырождается.

Короли, бывшие изначально военными вождями, поначалу легитимировали свою власть, как власть защитника. Король – самый удачливый и, зачастую, самый сильный из военных вождей, которому удалось выжить во множестве схваток, который заставил конкурентов признать свое превосходство и смог собрать самую крупную дружину из самых сильных воинов. Он защищает страну, а страна его кормит.

Поэтому довольно долго раннефеодальные образования не имели фискальной системы – налоги в принципе отсутствовали. Король с дружиной просто объезжал земли и кормился с территории. Слишком долго в одном месте не задерживались, чтобы не перенапрячь возможности местного населения.



Судебная функция, в качестве вторичной, возникла из этих объездов – раз уж верховная власть раз в году, примерно в одно и то же время, оказывается в определенной местности, то разумно использовать ее пребывание для апелляции по судебным делам. В принципе же большинство дел решалось на уровне общины, община же занималась и администрированием.



Это потом, когда возникла необходимость заменить всенародное ополчение профессиональной (по тем временам) армией (феодальным ополчением), местное администрирование и суд по делам, не требующим королевского утверждения, перешел к местным феодалам, которые первоначально, как и короли, не были наследственными владельцами, а получали бенефиций лишь не время службы. Королей же избирали вроде бы пожизненно, но если разочаровывались в нем, то легко меняли на нового. Часто "отставника" убивали, но не всегда, некоторые спокойно отдавали власть и даже в монастырь не все уходили.



Киевские великие князья, во время своего полюдья, собирали еще и дань, не шедшую на непосредственное потребление. Это было связано с их дополнительной функцией – организаторов торговли с Византией. К Киеву по весне стягивались караваны всех имевших выход к Днепру русских земель, сюда же прибывали варяжские купцы, и вместе с караваном киевского князя (во всех караванах присутствовали и частные купцы) отправлялись по Днепру в Черное море и оттуда в Константинополь на торг.

Поэтому большинство военных походов киевских князей на Византию (кроме завоевательных попыток Святослава) имели чисто торгово-экономический характер – из империи выдавливались более выгодные условия торговли русских купцов в Константинополе.



В общем везде, "от Атлантики до Тихого океана" новосоздаваемая власть базировалась на точном разделении в обществе прав и обязанностей. И так было с древнейших времен: фараоны Египта и цари Междуречья, как и китайские ваны первых династий облекались властью, необходимой для ирригации и организации труда земледельцев, а также защиты территории от соседей.

Однако на определенном этапе власть начинает окукливаться, концентрироваться на своих правах и пренебрегать обязанностями, общественный консенсус разрушается. В Европе к концу XVIII века это стали называть нарушением властью негласного Общественного договора (позднее революционной ситуацией) и выработали теорию права народа на восстание против антинародной власти. Но так и не смогли определить, кто же должен решать стала ли власть уже антинародной или она еще народная (по формальным признакам четырнадцатый и пятнадцатый Людовики были куда антинароднее шестнадцатого, но казнили почему-то последнего, а через двадцать один год после его казни престол занял его значительно более антинародный брат Людовик XVIII).



Китайцы выработали свою теорию смещения потерявшей адекватность власти гораздо раньше европейцев и она оказалась гораздо более стройной, эффективной и живучей. Китайцы считали, что власть обладает "небесным мандатом" и пока он у нее есть она священна и неприкосновенна. Но утрата властью "небесного мандата" не только дает подданным право на восстание, но обязывает их восстать, чтобы восстановить нарушенный баланс. Свидетельством утраты "небесного мандата" являлось небрежение власти своими обязанностями, которое выражалось во внутриполитических или внешнеполитических проблемах.



Такой проблемой мог стать даже обычный неурожай, вызванный стихийными бедствиями. Но не сам по себе, а неспособность власти минимизировать его негативные последствия. Власть в Китае всегда должна была иметь в хранилищах запас зерна на случай неурожая, чтобы прокормить народ и снабдить его посевным материалом на очередной год.



Военные поражения также свидетельствовали об утрате "небесного мандата". Причем военные поражения чаще приводили к смене императора или даже династии, чем неурожаи. Неурожаи наносили более сильный ущерб населению, но даже тогда недовольство населения можно было сдержать и подавить, если лояльность сохраняли управленческий аппарат и армия. Именно по интересам управленческого аппарата и, особенно, армии наносили удар военные поражения. При этом народу также приходилось несладко. Вот тут-то "небесный мандат" и терялся практически безоговорочно.

А теперь взгляните на Украину. Долготерпению народа, не восстающего против Зеленского, удивляются сами украинцы. Но народ не восстает не против Зеленского, он не восстает против власти, а власть на Украине находится в руках нацистов с их вооруженными структурами, включая нацифицированные армейские и полицейские (нацгвардейские) части и соединения.



Именно нацистские добровольцы подавили попытки антимайдана в Днепропетровске, Одессе, Харькове, именно они отбили у ДНР Мариуполь, в конечном итоге именно нацистские батальоны, созданные из этих же добровольцев, развязали гражданскую войну и втянули в нее армию, поначалу воевать не хотевшую.

Порошенко, планировавшему в 2019 году и фальсификацию голосования, и силовое удержание власти, пришлось уйти, так как против него открыто выступили нацифицированные части и соединения ВСУ и нацгвардии, чью коллективную волю выразил тогдашний министр внутренних дел Аваков, заявивший, что "патриоты" и МВД не допустят нарушений избирательного законодательства.



Конечно, американцы тоже были не против замены излишне хитрого Петра Алексеевича, но на Украину в отличие от Панамы или Гренады не высаживались американские морские пехотинцы – Порошенко об утрате им "небесного мандата" сообщили украинские нацисты. Этого оказалось достаточно, так как они и есть власть на Украине.

Много ли их или, как до сих пор считают некоторые, мало – дело десятое – главное, что они заставляют всю страну реализовывать их планы, действовать в соответствии с их волей. Если они смогли три года сопротивляться России, которая рядом, имеет протяженную общую границу и которой не надо было везти войска за три моря, то и американцы ничего не смогли бы противопоставить их коллективной воле. У США даже нормального плацдарма для развертывания против Украины войсковой группировки не было – совокупное количество их войск в Польше и Румынии до сих пор меньше 50-и тысяч, а это войска, которые развертываются против России и довольно давно.

Так что дело не в том, что на Украине кого-то боялись. Наоборот, там кого-то не боялись, а очень хотели повоевать с Россией. Не все, даже не все националисты, но украинские нацисты, которые и являются украинской властью, хотели. И Зеленский, как нельзя лучше исполняет это их желание. Любой другой завершил бы кризис еще в Стамбуле, но только не Зеленский.



Понятно, что украинские нацисты не могут любить и уважать трусливого но жутко амбициозного клоуна, случайно вознесенного на вершину власти. Тем более, что клоун еще и еврей. Использовать его для рассказов "у нас нацизма нет, у нас президент еврей" - могут, а любить, уважать и искренне поддерживать нет. Искренне они только своих фюреров поддерживают и то, до первого промаха. Сама их теория "власти через силу" не предполагает позитивного отношения к Зеленскому.



Но они не оспаривают его "небесный мандат", так как у них никого нет лучше. Все системные украинские политики давно готовы подписать с Россией мир на любых условиях, лишь бы сохранить и дальше доить свою украинскую "корову". У самих нацистов, как обычно, слишком много кандидатов в гетманы, которые пристально следят за тем, чтобы конкурент не получил преимущества. Зеленский их потому и устраивает, что у него нет никакой реальной опоры в обществе, в аппарате, в элите.



Его терпят, но ненавидят, то есть, при необходимости, нацисты снесут его в любой момент, под радостное улюлюканье всего народа, включая случайно уцелевших коммунистов, православных, мусульман, а главный раввин Украины так даже поблагодарит их за избавление от Зеленского, причем искренне, ведь если его вовремя заменить, каким-нибудь потомственным "казаком", то у националистов не будет потом повода написать в своих канадских "учебниках" и "монографиях", что это президент-еврей уничтожил Украину. А так обязательно напишут.



Но пока Зеленский работает даже лучше, чем "легендарный" Бандера, за которым кроме убийства беззащитных котиков, других "героических" поступков не числится. Работал то на Абвер, то на гестапо, иногда в лагере, но больше на свободе, даже боевиками УПА* реально не руководил – этим Шухевич и другие полевые командиры занимались, Бандера же больше против своих конкурентов в ОУН интриговал.



Зеленский не только заставляет армию третий год воевать без шанса на успех и не только поставляет на фронт пушечное мясо в товарных количествах, он еще и усердно выбивает из Запада оружие, технику, деньги. И с нацистами (с руководящими разумеется, а не с кем попало) он тоже делится.



В конце концов, даже самые заядлые нацисты на фоне Зеленского начинают выглядеть несколько травоядно, а ведь они видят, что дальше веревочке виться некуда, скоро кому-то надо будет за все ответить. Они рассчитывают, что на фоне очевидных преступлений Зеленского их преступления будут не так заметны, может удастся затеряться, лечь на дно, переждать лихую годину.



И, конечно, они в восторге от такой опции, которой не было у Мюллера (в исполнении Броневого), рассуждавшего о том, как нацисты обучат следующие поколения и как объяснят им свое поражение. Даже тем, кому десять лет и больше (и кто, по словам киношного Мюллера "не простят нам голода и бомбежек) украинские нацисты скажут, что виноват Зеленский – вот если бы президентом был "свидомый украинец", все было бы по-другому. И те, кому сейчас десять поверят, они будут помнить, как все ругали Зеленского, когда им было десять.



Вот на этом основывается "небесный мандат", дающий Зеленскому неуязвимость – он реализует программу украинских нацистов, он их устраивает и они не боятся, что он выйдет из-под контроля – ему некуда деваться. Нацисты же на Украине – реальная власть. Все, кто хочет как-то влиять на ситуацию на русофобской Украине, все кто хочет использовать в своих целях украинскую русофобию, должны с ними договариваться.



Конечно, не только не за горами, но даже не за пригорком военная катастрофа, которая сделает Зеленского больше не нужным, обнулит его "небесный мандат", вот тогда и только тогда нацистская "гвардия" режима, с удовольствием отдаст амбициозного клоуна на растерзание "благодарному" народу (если клоун, который в курсе, не успеет убежать). Но пока Зеленский держит фронт, обеспечивает мобилизацию хоть кого-то и приносит деньги, нацисты – единственная реальная организованная сила на Украине на его стороне. Ну а пока "гвардия" служит "императору", народ может не суетиться. Источник - Украина.ру

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