Сирия: "прогрессивные джихадисты" раскручивают маховик террора, Израиль - в привычной роли оккупанта

11:22 12.12.2024 Алексей Иванов



На развалинах Сирии объявлено о создании "переходного правительства". Временным премьером радикальные исламисты назначили 41-летнего Мухаммеда аль-Башира. Ранее он возглавлял "правительство спасения Сирии", сформированное в ноябре 2017-го в Идлибе салафитами из альянса террористических группировок "Хайят Тахрир аш-Шам" (ХТШ)*. Уроженец деревни Машун, расположенной в районе Джабаль-Завия мухафазы Идлиб, окончил Университет Алеппо по специальности "электротехника", получил степень в области шариата и права в Идлибском университете, курировал в террористическом анклаве воспитание детей-сирот в качестве исламистских фанатиков. "Министром внутренних дел" назначен Мухаммед Абдул Рахман (когда-то дезертировавший из рядов Сирийской Арабской Армии и примкнувший к "Аль-Каиде"*), "министром по делам вакуфов" - Хусам Хадж Хусейн (надзиравший в идлибской зоне за фондами исламистской своры, куда поступали деньги из разных стран), "министром юстиции" - Шади Мухаммед аль-Вайси (бывший имам ультрарадикального толка в Алеппо), "министром информации" - Мухаммед Якуб аль-Омар (соучредитель медиа Shaam News Network, созданного на американское бабло), "министром сельского хозяйства" - боевик со стажем Мухаммед Таха аль-Ахмад. Ну и так далее.



Аль-Башир



Сам аль-Башир людей не убивал. Возможно. Это не важно, впрочем. Реально в Дамаске к данному моменту воцарился подлинный головорез Абу Мухаммад аль-Джулани (настоящее имя - Ахмед Хусейн аль-Шараа), сорокадвухлетний эмир ХТШ*. Родился в саудовском Эр-Рияде в семье уроженца южносирийской деревни Ар-Рафид (псевдоним "аль-Джулани" переводится как "уроженец Голанских высот"). Вырос в богатом квартале района Меззе на юго-западе Дамаска. Будучи в школьные годы закомплексованным очкастым ботаником, превратился со временем в зверя. Резал головы (буквально, естественно) в составе игиловцев*, в составе "Аль-Каиды"*. Был близок к столь влиятельным террористам, как иорданец Абу Мусаб аз-Заркави и египтянин Айман Мухаммад Раби аз-Завахири. Крепко дружил и взаимодействовал с одним из главарей "Исламского государства"* Абу Муслимом ат-Туркмани, рулившим военным советом ИГ*. Руководил печально известной группировкой "Джебхат ан-Нусра"* - филиалом МТО "Аль-Каида"* на территории Сирии и Ливана. Еще в мае 2013-го Госдепартамент США внес аль-Джулани в список "особо опасных террористов", а четыре года спустя объявил о вознаграждении в размере 10 миллионов долларов за информацию, способствующую его поимке. 30.07.2016 амбициозный убийца переименовал "Джебхат ан-Нусру"* в "Джебхат Фатх аш-Шам"*. 28.01.2017 распустил "Джебхат Фатх аш-Шам"* и вместе с боевиками из нескольких других организаций выступил сооснователем структуры под названием "Хайят Тахрир аш-Шам"*. Сколько крови на руках аль-Джулани, подсчету не поддается.



ХТШ* признана террористической согласно решению ООН, официально признана террористической в Российской Федерации, Иране, Турции, Соединенных Штатах, Европейском Союзе, Великобритании, Индонезии, Саудовской Аравии, Японии, Канаде, Австралии, Аргентине, Марокко, Объединенных Арабских Эмиратах и др. Анкара при этом особо не скрывала факт сотрудничества с "Хайят Тахрир аш-Шам"*, а именно - с фракцией аль-Джулани. Бритиши намерены исключить ХТШ* из своего списка террористических группировок в ближайшие дни. И даже в устах российских журналистов салафитские террористы внезапно стали просто "сторонниками сирийской вооруженной оппозиции". Западные СМИ ныне в лихорадочной спешке пытаются "отмыть" аль-Джулани, величая тварь "прогрессивным джихадистом". Не отстает финансируемый МИ-6 и нежелательный в РФ иноагент The Insider, опубликовавший текст под заголовком "Терроризм с человеческим лицом. Как свергнувшая Асада "Хайят Тахрир аш-Шам"* прошла путь от джихада до защиты прав женщин и нацменьшинств".



"Еще один новый термин - прогрессивный френдли джихадист. Западные СМИ заявляют, что исламский террорист, пришедший к власти в Сирии, оказывается, "дружелюбный к разнообразию". Кстати. Либеральная журналистка надела на интервью платок. Когда ее ждало интервью с официальным лицом Ирана, девчушка сказала, что платок ущемляет ее права. Ради прогрессивного джихадиста можно потерпеть и платок", - отметил ведущий телеканала "Спас" и радио Вести FM Роман Голованов. Соведущий программы "КонсерВатники" на "Радио России" Роман Антоновский: ""Терроризм с человеческим лицом" - ну все, раз исламисты сковырнули в Сирии союзника России, наши заукраинские либералы теперь будут лепить из них воинов света. Профеминистов, защитников ЛГБТ** и борцов с проиранской и пророссийской военщиной. А запрещенный "Азов"* в их мире - это "нацизм с человеческим лицом"? Тем временем в Интернете гуляет масса роликов, где "защитники нацменьшинств и прав женщин" похищают и насилуют девушек, грабят, убивают и пытают".



В идлибском инкубаторе стараниями США, Израиля, Британии, Катара и, конечно, Турции "вылупилось" великое множество тергрупп, помимо ХТШ*. Смысла перечислять не видим. Трудно уследить за системой сообщающихся сосудов, когда боевики постоянно переходят из одной группировки в другую. Натовцы и сионисты завозили им современное оружие, помогали наладить производство ракет большой дальности, реактивных снарядов и минометных мин, обучали новым навыкам и методам ведения войны, занимались переброской экстремистов-русофобов из Центральной Азии, которые на фасадах местных домов по-русски писали: "Сегодня Сирия, завтра - Россия". С 2011-го в четырехмиллионном инфернальном муравейнике копошились отморозки арабского, туркменского, чеченского, узбекского, уйгурского, таджикского, белуджского, черкесского, киргизского и пр. происхождения. Теперь все они растеклись клокочущим потоком по различным сирийским мухафазам/провинциям. Уйгурские боевики из "Исламского движения Восточного Туркестана"* записали в Сирии ролик с угрозами к властям Китайской Народной Республики; они показывают доставшийся им склад с боеприпасами для РСЗО "Град", обещая использовать это против Китая в будущем ("Мы обрушим это оружие на вас"). А узбекские, таджикские и чеченские боевики активно ведут "сетевой джихад" против России, властей среднеазиатских государств.



Прямо подчиняющаяся турецкому генштабу "Сирийская национальная армия" (арабы и туркоманы с турецкими флажками на шевронах) стремительно наступает на курдские районы на севере, что называется операцией Dawn of Freedom. Кстати, товарищи курды, мощно помогли вам вашингтонские и тель-авивские опекуны? Античную Пальмиру захватила "Сирийская свободная армия" (бывш. "Новая сирийская армия" и "Революционная армия коммандос", не путать с бывш. "Свободной сирийской армией"; руководит некий Салем Турки аль-Антри), обученная америкосами на звездно-полосатой базе Эт-Танф. Если СНА - чисто турецкий проект, то ССА - чисто штатовский проект. Южный город Деръа/Даръа и его окрестности захватил "Штаб операций на юге", в котором ключевую роль играют банды этноконфессиональной группы друзов и бывшая 8-я бригада 5-го корпуса правительственной армии под командованием Ахмада аль-Авды (экс-главарь террористической организации "Шабаб ас-Сунна"*, вроде бы примирившийся с законной властью в 2018-м и даже считавшийся в течение ряда лет "человеком России на юге Сирии", но 6 декабря вновь присоединившийся к разрушению страны). Северо-восточный город Дейр-эз-Зор и расположенный там военный аэропорт перешли под контроль про-ХТШ* "Департамента военных операций"; "Рыбарь": "В курдских СМИ отступление с ранее взятых (фактически переданных бежавшими оттуда ВС САР) территорий объяснили некоторыми договоренностями с террористами "Хайят Тахрир аш-Шам"*, заключенными при посредничестве американцев". Бармалеи, которые захватили алавитско-христианскую Латакию, размахивают флагами ИГ*.



Военно-воздушные силы Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) наносят массированные удары по Сирии. Целенаправленно уничтожаются все остатки военной инфраструктуры больше не существующей Сирийской Арабской Армии - элементы противовоздушной обороны, аэродромы, порты, склады, заводы, НИИ и т.д. Жуткий удар нанесен по порту города Латакия. Целями стали объекты сразу в нескольких провинциях, в том числе на северо-востоке страны, на контролируемых курдскими формированиями территориях в провинциях Эр-Ракка и Аль-Хасака, чего до этого никогда не происходило. Столь же неистово уничтожаются и гражданские объекты.



Уже утром 8 декабря ЦАХАЛ официально подтвердила вход своих подразделений в демилитаризованную буферную зону в сирийской мухафазе Эль-Кунейтра. Началась открытая, наглая военная интервенция. 210-я территориальная дивизия "Ха-Башан" (усиленные инженерными и бронетанковыми подразделениями боевые группы 474-й территориальной бригады "Ха-Голан" и 810-й резервной бригады "Ха-Арим") двинулась дальше. ЦАХАЛовцы развлекаются, устраивая беспорядочную стрельбу по жилым домам. Говорят, евреи имеют договоренности с общинами друзов (не стоит забывать, что приверженцы секты, живущие в Государстве Израиль, занимают просионистскую позицию). "Что еще хуже для сирийцев - это то, что под контролем ЦАХАЛ теперь оказалась гора Хермон, высота которой превышает 2800 метров. Помимо возможности размещения на ней разведывательного оборудования, с этой господствующей высоты по Дамаску можно будет вести огонь из обычной ствольной артиллерии. Вполне возможно, что жители столицы САР еще успеют почувствовать все то, что перенесли в Славянске, когда он в 2014 году еще был под контролем народного ополчения ДНР и обстреливался террористами из ВСУ с горы Карачун. Считается, что Тель-Авив может попытаться создать на юге Сирии подконтрольный ему анклав, населенный лояльными по отношению к Израилю арабами-друзами", - уточняет "Репортер".



10 декабря израильские танки замечены в 20 км от Дамаска в пригородном населенном пункте Катана. Координатор Русской Общины, преподаватель МГИМО Андрей Афанасьев: "И новоиспеченное правительство Сирии из числа радикальных мусульман не вякнет на хозяина. Я напомню, что за все предыдущие годы запрещенный ИГИЛ* ни разу не напал на Израиль. Резали всех: христиан, курдов, шиитов, даже "неправильным" суннитам досталось. А по Израилю - ни-ни". Показательны слова главаря "Хайят Тахрир аш-Шам"* Абу Мухаммада аль-Джулани (Ахмеда Хусейна аль-Шараа): "Мы открыты для дружбы с Израилем. [...] То, что Израиль сделал против "Хезболлы" в Ливане, очень помогло нам. Теперь мы позаботимся об остальном". Комментарии нужны?



Пресс-секретарь Госдепа США Мэтью Миллер сказал, что агрессия Израиля "является временной мерой, которую они предприняли в ответ на действия сирийских военных по выводу войск из этого района". Пресс-секретарь Президента РФ Дмитрий Песков счел, что действия Израиля "вряд ли способствуют стабилизации обстановки в и так дестабилизированной Сирии".



По мнению турецкого министра иностранных дел Хакана Фидана, Израиль покушается на суверенитет Сирии, и Турция "будет рядом с сирийскими братьями". В свете роли Анкары звучит отменно. Военкор Юрий Котенок: "Турции не нравится, что Израиль лезет на ту территорию, которую турки рассчитывают забрать себе либо полностью, либо передав в руки подконтрольных джихадистов. Крупнейшие игроки региона делят зоны влияния. Заявление Фидана - в духе эрдогановской администрации. Однобокое и лицемерное. Анкара - такой же оккупант в Сирии, как и Тель-Авив. Пока Израиль "дербанит" юго-западную часть страны, турецкие войска стоят на севере, а соратники Эрдогана открыто говорят о том, что Алеппо - турецкий город, который хорошо было бы "вернуть". В данном случае любой вербальный конфликт между Израилем и Турцией - не более чем спор между двумя стервятниками, делящими одну добычу".



"Не должно быть сомнений в том, что произошедшее в Сирии спланировали в командных пунктах в США и Израиле. У нас есть свидетельства тому. Одна из стран-соседей Сирии тоже сыграла роль, но основные заговорщики - США и сионистский режим", - констатировал сегодня верховный руководитель Исламской Республики Иран аятолла Али Хаменеи.



Израиль стирает в ноль крупнейший сирийский морской порт Латакия



"Мы сейчас самым внимательным образом отслеживаем то, что происходит в Сирии. Вы знаете, что мы, разумеется, поддерживаем контакты с теми, кто контролирует сейчас ситуацию в Сирии. Это необходимо, поскольку там находятся наши базы, там находится наше диппредставительство и, конечно, вопрос, связанный с обеспечением безопасности этих наших объектов чрезвычайно важный и носит первостепенное значение. [...] Еще прошло слишком мало времени, поэтому я ничего подробнее вам рассказать не могу, но разумеется, мы не можем не контактировать с теми, кто "на земле" контролирует ситуацию, потому что там есть наши объекты, наши люди, в первую очередь. [...] Сейчас нужно исходить из тех реалий, которые есть "на земле"", - заявил Дмитрий Песков на брифинге 11 декабря.



Старший научный сотрудник Центра ближневосточных исследований ИМЭМО РАН, эксперт Российского совета по международным делам Николай Сурков в беседе с "Интерфаксом": "Пока исламисты слишком заняты тем, чтобы взять под контроль страну. И их устраивает, что российские военные больше ни во что не вмешиваются. У них, я думаю, нет лишних сил, чтобы штурмовать, брать эти базы. Им сейчас не до этого. Им надо обеспечить себе контроль над Дамаском. Ну а что будет дальше? Есть варианты, что на базы может начаться давление, что их могут блокировать, их могут пытаться обстреливать - вариантов очень много. [...] Надо понимать, что в любом случае эти группировки все время действуют с оглядкой на своих внешних спонсоров. В современных условиях это, прежде всего, Турция. [...] Сейчас у исламистов другие задачи: они все-таки Дамаск и побережье контролируют чисто номинально. И к тому же надо иметь в виду, что и эта коалиция тоже достаточно рыхлая. В нее входит много группировок. Главное - у них у всех разная степень радикализации, разные идеологии, разный послужной список. Кто-то больше совершал всяких зверств, кто-то меньше". Ведущий научный сотрудник и заведующим отделом Ближнего и Постсоветского Востока ИНИОН РАН, профессор кафедры международных отношений Дипломатической академии МИД РФ Владимир Аватков: "Сирия сегодня - это такое "гуляй-поле". Дикое поле, в котором сталкиваются различные группировки, хаос, дестабилизация региона. Все это, конечно, в первую очередь на руку США, которые изначально планировали именно так, чтобы воронка хаоса затягивала регион все больше и больше. Турки идут с севера, Израиль - с юга, на северо-востоке находятся американцы. Президент Турции Р. Т. Эрдоган заявил: "Одна половина нашего сердца - Газиантеп, Хатай, Шанлыурфа, другая половина - Африн, Алеппо, Хама, Хомс, Дамаск!" Ждать битву между Турцией и Израилем за Дамаск? Или договорятся? [...] В Турции тем временем наблюдается явный подъем духа".



Старший научный сотрудник Института стран СНГ, преподаватель Института русской политической культуры Юрий Баранчик: "После того, как правительство Асада исчезло в Сирии вместе с системой ПВО и координацией с российскими войсками, территория Сирии (или правильно сказать - бывшей Сирии?) была разбомблена не только Израилем, но и США. По данным Центрального командования Вооруженных сил США (CENTCOM), в ходе операции было поражено более 75 целей с использованием нескольких самолетов ВВС США, включая B-52, F-15 и A-10. С последним все понятно, штурмовик переднего края. Но вот использование стратегических B-52 встречается не так часто. Отмечу и то, что авиаудары были нанесены уже после того, как избранный президент Дональд Трамп заявил в социальных сетях, что Америке нечего делать в Сирии - и вообще, это не американская война. Тем не менее, с B-52 было сброшено 140 бомб со спутниковым наведением. Про удары Израиля все наслышаны, но можно добавить, что по складам Аль-Кам в окрестностях города Махджа к северу от Дараа израильские ВВС били в семь (!) волн. [...] Судя по спутниковым фото, которые со вчерашнего вечера расходятся в западном сегменте Сети, российские суда и корабли из Тартуса вышли - но стоят рядом. Что, возможно, связано с опубликованной Washington Post информацией - по данным газеты, киевский режим предоставил исламистам беспилотники и специалистов к ним. Утверждается, что в ряды джихада влилось порядка 20 опытных операторов дронов и около 150 FPV-дронов, отгруженных в Идлиб для помощи террористам "Хайят Тахрир аш-Шам"*. Это произошло четыре-пять недель назад, отмечают авторы статьи. У хохлов в рядах исламистов могут быть (и, скорее всего, есть) более приоритетные задачи - нанесение урона силам и средствам российского флота наверняка является одной из ключевых. Впрочем, как и всей российской группировки в Сирии. Что лишний раз напоминает о бессмысленности и даже пагубности рассмотрения конфликтов на Украине и в Сирии как изолированных друг от друга явлений. Тем более, что хохлы могут и, скорее всего, поделятся с бармалеями чем-то более внушительным, нежели FPV. Такая поставка будет соответствовать интересам и бармалеев, и США, и Турции. Все описанные стороны сходятся в том, что России на сирийской территории быть не должно, а Тартус и самим пригодится. Не так уж много на Средиземном море благоустроенных баз ВМФ "под ключ"".



Военкор Олег Блохин: "С приходом террористов, под одобрительные речи европейских лидеров, сразу же начались внесудебные расправы и этнические чистки по всей Сирии. Если европейские лидеры думают, что это где-то далеко, то это давно уже сидит в их странах и ждет своего часа. Это же касается и наших чиновников и депутатов, организовывающих бесконтрольную массовую миграцию из Средней Азии. Вот такую бомбу замедленного действия вы готовите и для России... Новая Сирия. Убитого человека привязали к машине и таскают по улицам Идлиба. Так выглядит цивилизация по версии Макрона (три дня назад французский президент радостно вопил, что "наконец-то рухнуло варварское государство" - Прим.) [...] В Манбидже террористы СНА под руководством Турции грабят дома людей и убивают тех, кто находится внутри. Макрон одобряет. [...] По базару Хамидие в историческом центре Дамаска бегают поддерживаемые Турцией салафитские боевики, размахивают черными джихадистскими флагами (аналогичные использовала "Аль-Каида"*) и скандируют: "Исламийе, исламийе". Душки требуют введения в стране законов шариата. Макрон одобряет. [...] В Дамаске боевики ограбили казну и ящик для пожертвований сиро-яковитской православной церкви Святого Георгия. Макрон в восторге. [...] Черти с флагом ИГИЛ* в Латакии. Халифат в действии. Жгите дальше. Макрон в безумной радости. [...] Началась череда ликвидации сирийских ученых. В своем доме был убит сирийский химик Хамди Исмаил. Макрон в экстазе. [...] А вот и каратели подоспели. Подразделение террористов "Хайят Тахрир аш-Шам"*, называющая себя "Магавир аш-Шам", вошла в деревни религиозных меньшинств в сельской местности провинции Хомс и "очистила" их от алавитов. "Аллаху Акбар, Магавир аш-Шам! Деревня нусайритов (алавитов) очищена", - заявил террорист. Горе побежденным. И урок остальным - сражайтесь до конца. Так хоть будет шанс. У овец шансов нет. [...] Многие сирийцы быстро переобулись. Если они думают, что это переобувание сильно им поможет избежать расправы, то не обрадую - у них еще все впереди".



Во многих местах установлены платформы для казней. Публичные казни, собственно, идут полным ходом. Салафиты режут и без специальных платформ, убивают алавитов (в Латакии в том числе), христиан, мусульман-шиитов, бывших солдат Сирийской Арабской Армии и их родных вне зависимости от конфессиональной принадлежности (в частности, более 50 сирийских военнослужащих казнены боевиками "Исламского Государства"* в районе г. Эс-Сухне к северо-востоку от Пальмиры); боевики СНА убивают курдов. За информацию о военных, сотрудниках спецслужб и пенитенциарной системы исламистами обещана щедрая награда.



"Радикалы-исламисты уничтожили могилу отца Башара Асада в городе Кардаха, в провинции Латакия. Толпа "оппозиционеров" забралась на могилу и раздавила ее, а затем подожгла семейную усыпальницу. Террористы безжалостно надругались над памятью семьи Асадов, показывая средние пальцы в сторону пылающих могил и с радостными криками снимая пожар на камеры. Помимо Хафеза Асада, в Кардахе также покоятся бабушка Башара Асада по имени На’са и его брат Басиль, погибший в 1994 году", - сообщает Readovka.



Журналист Роман Голованов: "Пророчество из Библии про Дамаск сбывается? Тут сказано, что будет разрушена вся Сирия. Цитата из 17-й главы Книги пророка Исайи: "Вот, Дамаск исключается из числа городов и будет грудою развалин. Города Ароерские будут покинуты - останутся для стад, которые будут отдыхать там, и некому будет пугать их. Не станет твердыни Ефремовой и царства Дамасского с остальною Сириею; с ними будет то же, что со славою сынов Израиля, говорит Господь Саваоф. И будет в тот день: умалится слава Иакова, и тучное тело его сделается тощим". [...] Сирия - это Святая Земля. Тут возникли первые в мире монастыри. Тут впервые христиане стали называть себя христианами. Здесь во Христа уверовал апостол Павел, который раньше истреблял христиан. Здесь находятся великие святыни, которые связаны с Богородицей и Георгием Победоносцем. А также с Иоанном Крестителем. Древнейшие монастыри, которые подвергались бомбежкам боевиков. [...] На сирийской земле происходят события библейского масштаба. Важно на них правильно посмотреть. Митрополиту Алеппо Ефрему боевики угрожали отрезать голову. Его предшественника митрополита Павла боевики похитили и убили. И сейчас митрополит Ефрем написал письмо православным, что он не бросит людей. И не покинет город. Несмотря на все угрозы. Это святые люди, с которыми мы живем в одно время. Исполняется библейское пророчество про Сирию. Его надо знать, чтобы понимать: куда все идет".



Заместитель председателя Госдумы РФ, сопредседатель Союза православных женщин Анна Кузнецова: "Христианские святыни Сирии должны быть сохранены! Очень больно видеть происходящее в Сирии, стрельбу на улицах Дамаска, где бывала не раз. Здесь стали родными многие люди и места. Сирийская земля уникальна своими древними памятниками и святынями и многие из них - достояние всего православного мира! Последнее время православные храмы и монастыри активно восстанавливались буквально по крупицам, одновременно уделялось внимание строительству мечетей и выстраиванию межконфессионального диалога. Важно сохранить эти достижения и не допустить, чтобы чтимые православным миром святыни постигла участь разрушенных объектов культурного наследия Пальмиры! Ведь уважение к вере - важный признак зрелости государственного устройства, так как является одним из условий межкультурного диалога, как внутри страны, так и межгосударственного диалога. [...] Призываем ООН, ЮНЕСКО принять меры по усилению международно-правовых механизмов по защите культурного наследия Сирии, ее святынь, в том числе в соответствии с Гаагской конвенцией "О защите культурных ценностей в случае вооруженного конфликта" (1954)". Эх, Анна Юрьевна, какой диалог, какие ООН с ЮНЕСКО...



"Ни для кого не секрет, что протурецкие группировки, молниеносно снесшие официальную власть в Сирии, действовали в координации с официальной Анкарой, хотя та заявляет, что не имела к операции своих прокси никакого отношения. Совершенно понятна в этой истории и связь Анкары и Вашингтона, который - и в этом нет никаких сомнений - "попросил" Турцию предпринять соответствующую акцию против правительства Башара Асада. При этом очевиден интерес будущей новой администрации США, глава которой избранный президент США Дональд Трамп, ищет рычаги давления на Москву с тем, чтобы принудить ее к мирным переговорам по Украине на условиях Вашингтона и пойти ему на уступки. Русские военные базы в Сирии и их судьба - прекрасная разменная монета для Трампа, которую тот может выложить на стол переговоров по Украине с Россией. Этот интерес Трампа мог бы служить главным объяснением событий в Сирии. Также интерес Турции вернуть себе северо-западные области Сирии, в частности город Алеппо, который турки считают своей исторической территорией, тоже может считаться доводом, объясняющим нападение боевиков на Сирию. И все это в комплексе могло бы служить исчерпывающим объяснением того, почему было свержено правительство Асада. Между тем уникальная выгода из случившегося с Сирией для Израиля дает основание предположить, что за всей этой военной акцией стоит именно Израиль. А следующий логичный вопрос заключается в том, кто в тандеме США - Израиль главнее и кто кем командует. Судя по всему, Израиль выстроил многоплановую защиту с целью скрыть свои "уши" за объективными выгодами Турции и США. Древний, как мир, совет "ищи, кому выгодно" не дает шансов на ошибку. Все это значит, что следующим этапом в ближневосточном конфликте может быть прямое нападение Израиля и США на Иран с целью уничтожения его ядерного потенциала. И что предпримет Иран в таком случае, остается только гадать. Никто точно не знает, есть ли у Ирана ядерная бомба. Израиль исходит из того, что Иран уже является членом "клуба" ядерных держав, потому и намерен поскорее с ним расправиться. Думается, это вопрос ближайшего времени. Сама логика событий заставляет делать такие выводы. Определение Израиля как главного бенефициара событий в Сирии и понимание его конечной цели позволит в дальнейшем с большой долей уверенности прогнозировать развитие ситуации не только на Ближнем Востоке, но и в других частях мира. США под руководством Трампа, который считается самым произраильским президентом США за всю историю отношений Израиля и Соединенных Штатов, будут действовать в негласной координации с сионистским руководством еврейского государства. А оно в своей деятельности руководствуется исключительно религиозными мотивами, поскольку находится под прямым влиянием ортодоксальных иудеев. И главный их мотив, цель и смысл существования - строительство Третьего храма на Храмовой горе в Иерусалиме", - резюмировал обозреватель "Царьграда", политолог Игорь Пшеничников.



*террористические организации, запрещенные в России

** ЛГБТ-движение признано в РФ экстремистским и запрещено Источник - Завтра

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