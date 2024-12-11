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|МИД КНР: США - это не та страна, которая должна рассказывать всем о правах человека
11:23 12.12.2024
11 декабря 2024
Прежде чем рассказывать всем остальным о правах человека, Соединенным Штатам следует подумать о своих недостатках в этой сфере. Такое заявление сделала официальный представитель МИД КНР Мао Нин, сообщает ТАСС.
"Если США действительно заботятся о правах человека, то им следует сначала погасить свои собственные долги в области прав человека, а не политизировать и брать на вооружение эту тему, чтобы вмешиваться во внутренние дела других стран и наносить ущерб их интересам",
- сказала дипломат.
Она напомнила, что Вашингтон стремится подавить высокотехнологичные предприятия КНР и лишить китайский народ права на развитие.
"Эти приемы не завершатся успехом",
- сказала по этому поводу Мао Нин.
Ранее Минторг США ввел экспортные ограничения в отношении четырех компаний из России, двух - из Китая и двух - из Мьянмы. Китайские организации попали в черный список за разработку товаров и услуг, которые якобы используются органами государственной безопасности КНР для совершения нарушений прав человека, в том числе в отношении уйгуров и других этнических и религиозных меньшинств.
Теперь поставщики не смогут направлять подпавшим под данные санкции компаниям американские товары без получения на это специальной лицензии. При рассмотрении заявок на их получение будет действовать "презумпция отказа", что означает, что такие заявки, скорее всего, будут отклоняться.