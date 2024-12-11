Что будет с Турцией если она потеряет 7 миллионов российских туристов, - Джерен Дениз

11:26 12.12.2024 Duvar

Турция



В России – санкции, в Турции – кризис с фальшивой валютой: что будут делать семь миллионов российских туристов?

Duvar: в Турции ожидают в следующем году спад турпотока из России на 30-40%



Туристические поездки между Турцией и Россией оказались под давлением санкций в отношении платежной системы, используемой Россией, и кризиса с фальшивой валютой в Турции, пишет Duvar. В турецкой туристической отрасли считают, что количество российских туристов упадет на 30-40%.



Санкции, введенные США против России по линии "Газпромбанка" и платежной системы "UnionPay", вызвали настоящую панику в сфере туризма. Россияне, выстраивавшие свой маршрут отдыха на сезон 2025 года в сторону Турции, в условиях нависшей неопределенности приостанавливают свои планы на отпуск, при этом представители турецкого туризма жалуются на замедление темпов раннего бронирования.



На фоне санкционных решений в агентствах, работающих с российским рынком, воцарился застой. В то время как обсуждались решения в духе: "Могут ли санкции в отношении электронной платежной системы быть покрыты потоком наличной валюты?" – разразившийся в Турции кризис с фальшивыми долларами завел ситуацию в тупик.



Ассоциация туроператоров России (АТОР) объявила российским туристам, что турецкие банки могут не принимать американские доллары старого образца, и отметила: "Отправляясь в отпуск, берите с собой доллары нового образца или иную конвертируемую валюту".



Представители туристической отрасли считают, что загадка вокруг фальшивой валюты в Турции увеличивает препятствие в виде санкций на российском рынке, и хотят найти решение. Согласно общему мнению, если картина не изменится, грядут мрачные времена.



"Число россиян уменьшится на 30-40%"



Крупные туроператоры заявили, что они еще не ощутили активного влияния санкций на раннее бронирование. В продажах туров россиянам и раньше случались сбои, однако реальная картина проявится уже в ближайшие дни, когда темпы бронирования ускорятся.



Советник председателя Ассоциации туристических агентств Турции (TÜRSAB) Хамит Кук (Hamit Kuk) предупреждает, что санкции в отношении платежной системы "Union Pay" являются одной из важных проблем, поджидающих Турцию в туристический сезон 2025 года. По его словам, это может вызвать целую цепочку драматических последствий в отрасли. "Санкционное давление на Россию, судя по всему, является одной из новых проблем, стоящих перед туризмом в этом году", – сказал Кук.



Происходящий процесс советник резюмировал так: "Раньше была российская платежная система "Мир". Ее не удавалось использовать из-за санкций. Вместо "Мир" пришла Union Pay. Именно через эту систему обеспечивалось движение денежных средств в туристических операциях. Однако с учетом того, что "Газпромбанк" попал под санкции, система карт Union Pay, используемая сегодня в восьми странах, включая Турцию, будет полностью устранена. Это решение повлечет за собой многогранные последствия. В такой ситуации неизбежна дестабилизация российского туристического рынка. Это повлияет на судьбу примерно семи миллионов туристов из России. Если в ближайшее время найти решение проблемы санкций не удастся, рынок может сократиться как минимум на 30-40%. В этом году наш успех в туризме зависит от того, будет ли платежная система работать через этот банк или как-то еще".



Раннее бронирование приостанавливается



Хамит Кук ожидает большие трудности как на стадии бронирования, так и с платежами российских туристов во время отдыха в Турции. Возможные последствия от введенных одно за другим ограничений в отношении платежных систем советник пояснил следующим образом: "В настоящее время серьезно пострадал период раннего бронирования и непосредственно заказы из России. Учитывая, что примерно 35-40% туристов, приезжающих из России, составляют именно ранние брони, проданные в период с ноября по апрель, становится понятно, насколько серьезна ситуация. Допустим, мы нашли способ привезти туристов, как будет взиматься оплата? Наши туристические специалисты и агентства, работающие в России, решат так или иначе и эту проблему. Почти все они имеют офисы в России и тюркских республиках. Допустим вопрос решится трансфертами. Такие меры повлекут за собой как потерю времени, так и затраты. К тому же возникнут трансфертные риски".



Если у семи миллионов туристов не будут работать карты...



Напомнив, что Россия уже много лет является основным рынком турецкого туризма, главный советник председателя TÜRSAB Кук перечислил ряд проблем, с которыми придется столкнуться в ближайшие месяцы: "Речь идет не только о денежных переводах компаний. Будут ли работать карты семи миллионов приезжих из России при совершении покупок? Если нет, то как российские туристы будут совершать платежи, приезжая в Турцию? Станут ли они привозить с собой большое количество наличных денег? Сколько наличных вообще можно привезти с собой? Важно, чтобы россияне могли легко совершать платежи. В противном случае наличные начинают течь через ювелиров и обменные пункты, как в случае с Ираном, что замедляет денежный оборот. И не только, это в то же время увеличивает трансакционные издержки, что отражается на стоимости турпакетов. Иначе говоря, негативное воздействие продолжается по цепной реакции".



Кризис с фальшивой валютой усиливает беспокойство



Отметив, что кризис с фальшивыми долларами в Турции также вызывает беспокойство в сфере туризма, Хамит Кук продолжил: "Мы пока не смогли измерить его влияние. Сейчас зима, и туризм находится на самом низком уровне. Увидим яснее в предстоящее время по мере повышения активности. Этот вопрос, разумеется, вызывает беспокойство и у наших торговцев, и у туристов. Однако в долгосрочной перспективе эта тревога исчезнет. Я не думаю, что это повлияет на туристическую активность так же, как санкции".



"2025 год будет совсем не простым"



Представители туристической отрасли, по словам Хамита Кука, ожидают переговоров с США для смягчения санкций. "Министерство и правительство знают о проблеме и предпримут шаги в этом отношении, – продолжил советник. – Но какой будет реакция правительства Трампа, который вступит в должность президента 20 января? Сейчас это совершенно неясно. Россия и Турция – две страны, имеющие добрососедские отношения. Учитывая не только туристов, но и постоянно проживающих граждан, эти две страны не независимы друг от друга. Поэтому негуманно вводить санкции, которые затронут базовые потребности. Среди представителей туристической отрасли царит оптимизм относительно сезона 2025 года. Тем не менее следующий год будет совсем не простым для отрасли, которая начнет его в тени этих проблем и под влиянием многих параметров".



Как туристы будут оплачивать свои расходы?



Председатель Ассоциации руководителей турагентств (SAYD) Мехмет Гем (Mehmet Gem) отмечает отсутствие каких-либо крупных проблем с бронированиями из России на фоне санкционного давления со стороны США. Гем сказал: "Туристы оформляют размещение в отеле в России, вносят оплату и приезжают сюда. На данном этапе проблем нет, все решаемо. Но как туристы будут оплачивать свои расходы по приезду в Турцию? Вот вопрос, на который нужно найти ответ. Трудности, очевидно, будут. Я ожидаю, что под эти санкции попадет не только российское крыло, но и иранское. Мы потеряем наш крупнейший рынок – Россию, а другой важный рынок – Иран тоже переживает трудности. Следовательно, два крупных рынка находятся в опасности. Что касается Ирана, денежный поток приходит и уходит через Большой базар и ювелиров. Как преодолеть это препятствие в Турции – неясно".



"2025 год будет тяжелее, чем 2024-й"



Обратив внимание на наличие ожиданий в духе "освободят ли нас от санкций для платежей по линии "Газпромбанка"" или "смягчат ли санкции против нас", Гем продолжил: "Получить уступки от США в этом вопросе – значит также пойти на уступки. После дела Halkbank, которое Турция проиграла, возник еще один вопрос об уступках. Ситуация в туризме – словно бомба замедленного действия. В ближайшие месяцы нас ждут большие трудности. Надеюсь, мы пройдем через них с минимальными травмами. Наши друзья-отельеры до сих пор говорят: "2025 год будет очень хорошим". Однако следующий год может оказаться гораздо тяжелее, чем 2024-й. То, как все будет происходить, скорее всего, прояснится после того, как Трамп вступит в должность в январе".



Автор: Джерен Дениз (Ceren Deniz) Источник - ИноСМИ

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