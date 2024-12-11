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Власти Афганистана запретили женщинам получать медицинское образование. Даже акушерское
11:28 12.12.2024

Как минимум 35 тысяч афганок лишились возможности получить медицинское образование

По меньшей мере 35 тысяч студенток в Афганистане лишились возможности учиться из-за запрета на посещение женщинами медицинских учреждений. Эти студентки были зачислены в 10 государственных и более 150 частных институтов, сообщает Khaama со ссылкой на агентство AFP, получившее сведения от источников в Министерстве здравоохранения в правительстве "Талибана"*.

Девушки обучались по специальностям "сестринское дело", "акушерство" и "стоматология". Между тем в Афганистане уже сейчас остро не хватает более 18 тысяч акушерок, а талибы ранее запретили женщинам обращаться за медицинской помощью к врачам-мужчинам.

О запрете женщинам посещать медицинские учебные заведения стало известно в начале декабря. Сообщалось, что соответствующий указ подписал лидер движения "Талибан" Хайбатулла Ахундзада. Официального подтверждения информации о запрете девушкам посещать медицинские вузы и колледжи, до сих пор нет. Между тем сообщения об этом вызвали негативную реакцию в мире, а талибы выступают против вмешательства во внутренние дела страны.

В частности, представитель правительства талибов Забиулла Муджахид заявил, что в Афганистане соблюдаются права человека, и призвал мировые институты рассматривать страну через призму афганских ценностей и исламского права.

"В рамках нашей системы ценностей мы можем определять права, признавать свои обязанности и действовать в соответствии с ними. Мы призываем страны и правозащитные организации рассматривать Афганистан не со своей точки зрения, а с точки зрения афганского народа и исламских принципов, уважая то, что ценит и во что верит народ Афганистана", - сказал Муджахид.

Между тем среди международных структур, выступивших против запрета на обучение женщин медицине, есть и Организация исламского сотрудничества (ОИС), объединяющая 57 стран (включая Афганистан), в которых ислам является государственной или доминирующей религией. В своем заявлении ОИС выразила глубокую обеспокоенность этим шагом талибов, назвав его несовместимым с резолюциями организации и противоречащим исламским принципам в отношении прав женщин.

"Генеральный секретариат осуждает этот новый ограничительный указ, запрещающий женщинам получать медицинское образование. Такое решение не только наносит удар по основным правам афганских женщин, но и рискует усугубить проблемы, с которыми сталкивается система здравоохранения Афганистана", - говорится в заявлении ОИС.

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*Движение "Талибан" признано террористическим и запрещено в РФ и многих других странах (указываем по требованию российского законодательства).

Источник - fergana
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