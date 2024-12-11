Кеннеди-младший решил доказать причастность ЦРУ к убийству Джона Кеннеди

11:31 12.12.2024

Роберт Кеннеди – младший хочет раскрыть документы о роли ЦРУ в убийстве Джона Кеннеди



Tекст: Денис Тельманов



Роберт Кеннеди – младший, стремясь доказать причастность ЦРУ к убийству его дяди Джона Кеннеди, продвигает кандидатуру своей невестки на пост в разведке.



Роберт Кеннеди – младший, кандидат на пост министра здравоохранения и социальных служб в новой администрации США, по данным портала Axios, стремится доказать причастность ЦРУ к убийству 35-го президента США Джона Кеннеди.



