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|Кеннеди-младший решил доказать причастность ЦРУ к убийству Джона Кеннеди
11:31 12.12.2024
Роберт Кеннеди – младший хочет раскрыть документы о роли ЦРУ в убийстве Джона Кеннеди
Tекст: Денис Тельманов
Роберт Кеннеди – младший, стремясь доказать причастность ЦРУ к убийству его дяди Джона Кеннеди, продвигает кандидатуру своей невестки на пост в разведке.
Роберт Кеннеди – младший, кандидат на пост министра здравоохранения и социальных служб в новой администрации США, по данным портала Axios, стремится доказать причастность ЦРУ к убийству 35-го президента США Джона Кеннеди.
По данным издания, используя эту интригу, Кеннеди-младший хочет добиться назначения своей невестки, Амариллис Фокс-Кеннеди, на пост первого заместителя директора ЦРУ.
Портал Axios утверждает, что избранный президент Дональд Трамп чувствует себя обязанным Кеннеди-младшему за поддержку на выборах и готов содействовать его инициативам. В случае утверждения кандидатуры Фокс-Кеннеди Сенатом Конгресса США, она будет настаивать на публикации засекреченных документов, касающихся убийства.
Джон Кеннеди был убит 22 ноября 1963 года в Далласе во время предвыборной поездки в Техас. Официальная комиссия по расследованию пришла к выводу, что преступление совершил одиночка Ли Харви Освальд, стрелявший с шестого этажа склада школьных учебников. Винтовка с оптическим прицелом и использованные гильзы были найдены на месте преступления.
Как писала газета ВЗГЛЯД, 77 лауреатов Нобелевской премии подписали письмо против назначения Роберта Кеннеди – младшего министром здравоохранения США, выражая беспокойство его недостаточной квалификацией и антивакцинаторскими взглядами.
Роберт Кеннеди – младший предложил уволить 600 сотрудников Национальных институтов здравоохранения США в рамках борьбы с коррупцией и обновления кадрового состава. Американский политик Роберт Кеннеди – младший, назначенный Трампом на пост министра здравоохранения, числится в базе данных украинского экстремистского сайта "Миротворец" с обвинениями в пророссийской риторике.