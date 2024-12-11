Передел Сирии перерастает в резню, - Роман Крецул

11:32 12.12.2024

Передел Сирии перерастает в резню



Tекст: Роман Крецул



В Сети появляется все больше роликов с расправами над жителями Сирии. Вал чудовищных кадров дает основания говорить о начале гражданской войны в стране. Группировки, пришедшие к власти, конфликтуют друг с другом, и их противоборство будет усиливаться в ходе дележа территорий и ресурсов бывшей страны. Кроме того, без армии и полиции обострились этноконфессиональные конфликты – сведения давних счетов выливаются в настоящую резню.



По мере того как новые власти Сирии пытаются установить контроль над городами и провинциями Сирии, в Сеть хлынула волна видеоматериалов с казнями и пытками жителей республики. Также сообщалось о якобы казни двоюродного брата Башара Асада из-за того, что он "связан с Башаром семейными узами и кровью миллионов сирийцев", передает RT.



Позже пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Кремле не располагают информацией о судьбе Сулеймана. "Мы, разумеется, сейчас внимательным образом отслеживаем все, что происходит в Сирии. Будем дальше очень внимательно смотреть, конечно же, и исходить из тех реалий, которые складываются на земле", – сказал он.



Тем не менее в Сети появляются ролики шокирующего содержания. Например, на одном из видео боевики расстреливают госпитализированных солдат правительственной армии. На другом – тащат веревками полуживого человека по дороге. На третьем – избивают военного в присутствии его матери. И подобных роликов только за последние сутки – десятки.



