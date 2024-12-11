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Центральная Азия: антикоммунизм и фашизм - близнецы-братья, - Сергей Кожемякин
11:37 12.12.2024

Центральная Азия: антикоммунизм и фашизм - близнецы-братья

Память о советском прошлом должна быть искоренена, приоритет необходимо отдавать дореволюционному периоду - "более богатому и глубокому". С таким призывом выступили представители властей Казахстана. Кроме того, силами казахских и испанских кинематографистов снимается фильм об "ужасах ГУЛАГа", главными героями которого будут фашистские военнопленные.

Чем больше временная дистанция, отделяющая сегодняшний день от социалистической эпохи, тем многочисленнее, глубже и острее становятся проблемы в постсоветских странах. Бедность, неравенство, кризис жилищно-коммунальной системы, здравоохранения и образования вызывают рост социального напряжения и всплеск религиозного радикализма. Однако ни с одной из этих проблем власти не борются с таким энтузиазмом и самоотдачей, как с уничтожением любых напоминаний об СССР и социализме.

Казахстан в этом процессе демонстрирует лидерские качества. Учебники истории рассказывают подрастающему поколению об "ужасах коммунистического тоталитаризма" и "колониальном грабеже", большинство памятников советского периода либо уничтожены, либо убраны на задворки. Совсем недавно уникального памятника Ленину, установленного в 1928 году, лишился Павлодар. Во время урагана монумент был поврежден, и местные власти заявили, что не собираются его восстанавливать.

Тщательная зачистка проводится в сфере топонимики. С этой целью правительством утверждена дорожная карта по переименованию "идеологически устаревших названий на 2022-2025 годы. В "черный список" внесены почти три тысячи населенных пунктов, районов, улиц, площадей.

Работа ведется с опережением, сообщения о переименованиях появляются буквально каждую неделю. Так, в конце ноября стало известно о решении чиновников дать новые названия нескольким улицам города Талды-Курган. Среди них улица Фрунзе, которую предложено переименовать в честь животновода-селекционера Жазылбека Куанышбаева.

В Чимкенте власти мыслят куда шире. В очередь на изменение названия включены около четырехсот (!) улиц, переулков и микрорайонов. Среди "неугодных" фигур оказались Герои Советского Союза, участники Великой Отечественной войны Бауыржан Момышулы и Маншук Маметова, Юрий Гагарин и другие. В городе Саксаульск Кызыл-Ординской области под каток переименований попали улицы Советская, Калинина, 60 лет Октября и т.д.

Но и это безостановочное перемалывание прошлого в тисках политической конъюнктуры некоторым в Казахстане представляется недостаточным. Среди них оказался сенатор, член правящей партии "Аманат" Нурторе Жусип. Свои мысли он изложил на конференции "Национальная ономастика: поиски и опыт". По словам сенатора, мнение граждан в вопросе переименований спрашивать не нужно, поскольку это затягивает процесс и позволяет выражать мнения, "противоречащие национальным интересам". "Попробуйте спросить мнение жителей, и вопрос не решится. Исходя из всего этого, я считаю, что лучше принять решение единым постановлением правительства о возвращении традиционных и исторических названий в регионах", - выразил уверенность Жусип.

Сенатора поддержали коллеги по парламенту. Депутат и однопартиец Жусипа Еркин Абиль заявил, что без тотальных переименований невозможно добиться реальной независимости. "Нужно средствами ономастики продвигать современную символику, смыслы и образы независимого Казахстана. Это вопрос формирования национальной - не в этническом, а в гражданском смысле - идентичности, - утверждает он. - Сохранение "советской" топонимики - не дань уважения истории, как пытаются это преподнести противники переименований, а явное проявление кризиса идентичности, средство сохранения визуальных и смысловых символов ушедшей эпохи, попытка остаться в комфортной среде "постсоветского мира". Почему уважение должно проявляться именно к советской эпохе? Почему мы забываем о досоветской эпохе, более богатой и глубокой?"

Сохранение "пережитков советского времени", продолжает депутат, не может вызвать ничего, кроме недоумения и возмущения. "Как объяснить ребенку в городе Рудный, что означает название улицы "40 лет Октября"? Как объяснить наличие в Кустанае улицы Урицкого, названной когда-то в честь большевика с довольно сомнительной репутацией? Какую воспитательную или мировоззренческую цель несет сохранение подобной топонимики?" - вопрошает Абиль.

Плеснув грязью в "тоталитарный" Советский Союз, он согласился с мнением коллеги об опасности проявлений демократии в вопросе переименований. Вместо общих собраний, больше похожих на митинги, считает депутат, вопрос должны решать "специалисты".

Отношение к советскому прошлому как бесконечной череде преступлений и беззаконий поддерживается всей мощью пропагандистских средств. Более того, к решению этой задачи подключены влиятельнейшие зарубежные ресурсы. В ноябре в Испании начались съемки фильма о Карагандинском исправительно-трудовом лагере (Карлаге). Это совместный проект двух кинокомпаний - испанской Plano a Plano и казахстанской Amanat Capital. Заказчиком выступает американский сервис фильмов и сериалов Netflix. События происходят в 1930-1950-е годы, и, по словам создателей, они приложили все усилия для "воссоздания атмосферы" ГУЛАГа. На выложенных в интернете фотографиях со съемочной площадки видны утопающие в грязи бесконечные ряды бараков, сторожевые вышки и сети колючей проволоки.

Как признались испанские продюсеры, идея снять фильм возникла у них после просмотра документальной ленты "Забытые в Караганде", посвященной испанским военнопленным. Уточним, что речь идет о солдатах "Голубой дивизии" - формирования, отправленного диктатором Франко на помощь Гитлеру и сражавшегося против Советского Союза. Развить эту тему решено в новой картине. "Этот проект - важный шаг в развитии международного сотрудничества. Мы тщательно готовили его запуск, с акцентом на высокие стандарты и глобальный потенциал. В нынешних условиях, когда мир сталкивается с вызовами и поиском точек соприкосновения, такие проекты показывают, что искусство способно объединять. Наша цель - создать фильм, который затронет сердца зрителей по всему миру, станет ярким свидетельством значимости Казахстана на мировой арене", - заявил глава компании Amanat Capital Аманат Конакбаев.

Признание более чем симптоматичное! Соединение антисоветизма и попыток обеления фашистских прислужников - это действительно тенденция сегодняшнего дня. Вот только в Казахстане забывают, что подобные опыты до добра не доводят.

Сергей Кожемякин

Источник - Правда
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1733992620


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