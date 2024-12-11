Широким фронтом. Российская армия наступает на Курахово, Покровск, Часов Яр, Торецк и Великую Новоселку

12:35 12.12.2024 Авторский блог Николай Сорокин



Недавно появилась информация о телефонном разговоре начальника Генштаба Вооруженных сил РФ Валерия Герасимова и председателя Объединенного комитета начальников штабов ВС США Чарльза Брауна. Нам рассказали трогательную историю про то, как военачальники обсудили важные вопросы глобальной и мировой безопасности, включая конфликт на Украине. Кроме этого, как пишут СМИ, глава Генштаба ВС РФ предупредил американского коллегу об учениях в восточной части Средиземного моря с запуском ракет "Калибр" и "Циркон". Речь шла, вероятно, не об одиночном пуске, а о массированном использовании гиперзвуковых и крылатых ракет всех модификаций в акватории Средиземного моря, что подтвердили турки в начале декабря. Напоследок нам все же рассказали, что Герасимов и Браун не обошли стороной в разговоре и применение российской баллистической ракеты "Орешник".



Эту беседу на днях подробно прокомментировал рупор Демократической партии и Джорджа Сороса "Нью-Йорк таймс". Кстати, это издание последнее время стало все больше и дальше отходить от официальной партийной генеральной линии, которая уже теперь и сама-то не очень ясна. К тому же кроме ЛГБТ* и тотального доминирования в мире неплохо было бы предложить нации и что-то более позитивное.



Как выяснилось, пресс-секретарь генерала Брауна поведал общественности, что "по просьбе Герасимова Браун согласился не объявлять о звонке заранее". Совершенно непонятно, почему Герасимов мог попросить о таком Брауна, для чего он захотел, чтобы телефонный разговор остался незамеченным, пишет "Нью-Йорк Таймс".



Си-Эн-Эн, в свою очередь, сообщила со слов "чиновника", что, кроме "Орешника", также Герасимов с Брауном обсудили "обеспокоенность США по поводу развертывания северокорейских войск на поле боя" и "разрешение США Украине запустить ракеты АТАКАМС большой дальности по России".



Тут надо вспомнить вот что. Как мы уже не раз говорили и писали, Пентагон был несколько месяцев категорически против применения АТАКАМС по глубинной территории РФ и регулярно доводил свою позицию до сведения Белого дома и лично президента Джо Байдена, который долгое время к ней прислушивался. Однако проиграв выборы, Байден был поставлен экстремистской группой глобалистов перед выбором: или серьëзнейшие проблемы у всего делавэрского байденовского клана, начиная с Хантера, которому "светили" 12 лет, либо согласие на удары. Шантаж всегда был любимой методикой работы глубинного государства.



Россия предупреждала, что эскалация конфликта с дальнобойными ракетами чревата переходом в ядерную войну. Разрешение на удары стало, таким образом, не просто политическим решением уходящего президента Джо Байдена с целью досадить избранному президенту Дональду Трампу с его "прекращением войны за 24 часа" и сосредоточением на внутренних проблемах Штатов, а выверенным идеологическим планом глобалистов, связанным с задачей сделать невозможной для Трампа реализацию программы выхода из противостояния с Россией и включающего гипотетический обмен ядерными ударами.



"Сейчас подходит момент передачи власти к администрации Трампа, который замыслил обширную чистку Пентагона, - пишет "Нью-Йорк таймс". - Поэтому к той первой лжи о том, что испытание "Орешника" - это не ответ на АТАКАМС, можно добавить еще одну: заявление помощника Брауна могло быть вбросом для того, чтобы спровоцировать увольнение тех или иных коллег в Пентагоне. Или наоборот, чтобы их не уволили".



Ну это их внутренние разборки, ладно, не будем в них влезать, но факт пока остается фактом: ВСУ больше не использовали американские дальнобойные ракеты АТАКАМС для ударов по российской территории. Две недели ракетные установки "Хаймарс", MRLS и приспособленные для пуска "Шторм шедоу" Ф-16 молчат. Возможно, это связано с тем, что идет накопление изделий и нас хотят "осчастливить" одновременным применением сотни штук во время очередной попытки контрнаступа.



Но вполне возможен и иной вариант: после применения "Орешника" и разговора с Герасимовым в США действительно поняли, что толку все равно никакого, а риск слишком велик, и негласно запретили Украине обстрелы. Такое решение, это надо понимать, могли принять лишь на уровне Байдена, который и давал изначальное разрешение. Возможно, Пентагон нашел способ продавить свою изначальную позицию.



На это обратил внимание военный эксперт полковник в отставке Виктор Баранец, который считает, что российский военачальник мог предупредить своего американского коллегу о последствиях дальнейшего применения АТАКАМС по территории России. В качестве аргумента Герасимов мог использовать применение ракетного комплекса "Орешник" по центрам принятия решений и в Европе, и на Украине.



Надо сказать, что два применения АТАКАМС все же имели место и после удара новейшего российского оперативно-тактического комплекса по Южмашу, который был произведен 21 ноября. ВСУ нанесли два массированных удара дальнобойным западным оружием по российским объектам в Курской области. Первый удар был нанесен 23 ноября, второй - 25 ноября. При этом надо заметить, что ни жертв, ни особенных разрушений после этих атак не было. Складывалось впечатление, что удар нанесли просто для того, чтобы показать, что не испугались "Орешника" и продолжают обстрелы. Но после разговора Герасимова с Брауном, состоявшегося 27 ноября, все закончилось. Пока закончилось.



К тому же противнику сейчас не до ракет, тем более их у него немного. Сейчас основное внимание уделяется переброске резервных частей на затыкание дыр по линии соприкосновения и накоплению резервов для широко распиаренного нового контрнаступления Александра Сырского. Идет накопление войск, в частности на территории приграничных районов Сумской области, где они постоянно попадают под удары наших ракет и бомб. Но Владимиру Зеленскому нужно наступать, и нельзя исключить, что это будет повторено в Курской области или в одном из других российских регионов.



Ситуация на линии боевого соприкосновения становится критической для подразделений ВСУ. Сами же представители ВСУ на земле, украинские военные эксперты и комментирующие эту тему блогеры: "доподлинно осведомленный" обо всем полковник СБУ Олег Стариков, хитрый Игорь Мосийчук, пронырливый Анатолий Шарий - все признают, что в самой ближайшей перспективе Украина может потерять до пяти городов и в придачу Великую Новоселку, которая формально городом не является, но по своему значению куда важнее иных городов.



Киевской хунте напрямую угрожает потеря контроля сразу над пятью городами: Часовым Яром, Мирноградом, Красноармейском (Покровском), Курахово и Дзержинском (Торецком). После освобождения от бандеровцев этих пяти городов и Великой Новоселки ВС РФ выйдут на оперативный простор в голую степь, где у противника нет ни укрепрайонов (УР), ни даже сколько-нибудь цельной системы траншей, окопов и минных полей.



Самый страшный кошмар Зеленского - это разворот российских колонн от Великой Новоселки на Днепр и Запорожье, стремительное продвижение по тылам противника, окружение Запорожья и начало переговоров о завершении войны на условиях России. Мастера хлëсткого печатного слова на Украине настолько растерянны, что не знают, как доводить ситуацию на фронтах до населения.



Во-первых, весьма непростое для ВСУ положение сложилось возле стратегически важного города и логистического центра западного Донбасса Покровска, по-нашему - Красноармейска: войска Зеленского отступают, фактически непрерывно сдавая одну позицию за другой, что отмечается практически всеми беспристрастными наблюдателями, кроме пресс-службы и штатных военкоров Сырского. Несмотря на все надежды крупных западных экспертов и руководителей уровня Эммануэля Макрона, ни грязь, ни удачное географически расположение УР в этой локации, ни преимущество ВСУ в логистике и маневре по внутренним операционным линиям не привели к приостановке натиска нашей группировки. Сегодня противника в первую очередь беспокоит российское быстрое продвижение вниз по течению реки Соленая, где войска одновременно наступают на еë левом и правом берегах.



6 декабря войска начали бои за село Новотроицкое, а уже в субботу, 7 декабря, украинские телеграм-каналы сообщили, что части ВСУ вышли из Новотроицкого и отходят на запад. Помимо этого войска фактически освободили, но пока не до конца зачистили поселок Шевченко. Командование украинской группировки особенно не хотело сдавать его, поскольку здесь высвечивается весьма выгодный для нашего дальнейшего продвижения плацдарм. После освобождения Шевченко главная дорога снабжения украинского гарнизона в Покровске и на всем Южнодонбасском фронте превращается в "дорогу смерти", об этом говорят сами украинские солдаты.



Трасса Красноармейск - Днепропетровск является ключевой в снабжении группировки ВСУ в Красноармейске. По ней заходили подкрепления, шли колонны военной и специальной техники в Красноармейск и в поселок Шевченко, а также в другие населенные пункты к югу от города. Сегодня эта зона окрашена практически всеми военными картографами в красный цвет, то есть находится под контролем ВС РФ. Параллельно с этим нашим подразделениям удалось провести несколько атак южнее Новотроицкого на Новоеленовку, движение здесь идет широким фронтом.



Наиболее медийные и авторитетные среди украинцев доморощенные военные эксперты в один голос утверждают, что готовиться к битве за Покровск уже поздно: если в самое ближайшее время не случится чуда и Генштаб ВСУ не материализует в городе несколько свежих и подготовленных бригад, все закончится катастрофой. Посëлки и сëла вокруг Покровска, которые переходят под контроль российских войск, имеют огромное значение, так как эти плацдармы будут способствовать ВС РФ совершить последний рывок на стратегически важный город, добавляют украинские эксперты.



Во-вторых, наши войска сломили сопротивление противника и на ряде направлений кураховского участка фронта. Несмотря на все успокоительные заявления Сырского, обстановка здесь стала значительно сложнее, чем неделю назад. Генштаб ВСУ уже признал занятие населенного пункта Сухие Ялы. Российские войска полностью окружили вражеский гарнизон в Анновке, а кроме этого, заняли УР юго-западнее Успеновки, окончательно сформировав успеновский микрокотëл, в который попали части ВСУ. В Успеновке заканчивается зачистка, все идет к завершению периферийных операций в этом районе.



За несколько дней до этого сообщалось, что российская группировка провела операцию по зачистке поселка Старые Терны у Кураховского водохранилища, фактически взяв под полный контроль данную территорию. Помимо этого операции наших подразделений сильно осложнили путь отступления вооруженным силам Украины, перерезав трассу Курахово - Запорожье, которая служила единственной нормальной для эвакуации тяжелой техники магистралью при выходе из Курахово. При этом нашим войскам удалось расколоть украинскую группировку на три части, почти не сообщающиеся между собой.



До полного разгрома противника остаются считанные дни, реально перебросить сколько-нибудь значительные силы под Курахово Сырский и Драпатый не в состоянии. Тот же самый отставной полковник СБУ Стариков открыто говорит о том, что три бригады ВСУ попали в оперативное окружение под Курахово: "Самые тяжелые бои сейчас возле Курахово. Окружили нас с трех сторон. Там сейчас оперативный карман, то есть оперативное окружение. По разным данным, там находятся от двух до трех бригад. Если мы вовремя не выйдем, могут возникнуть проблемы, оперативное окружение может перерасти в котел".



В-третьих, продвижения в Дзержинске и Часовом Яре дают право предполагать, что бои за эти города вступают в финальную стадию. В Купянске ситуация значительно сложнее, мы к ней вернемся в следующей публикации, но и там наступление не прекращается.



Основные силы ВСУ бросили на то, чтобы затормозить наше движение на запорожском направлении, туда сейчас перекидывается практически все, что возможно, кроме батальонов, замороженных в Сумской области с неясными для большинства целями. По сути, за последнюю неделю под Великую Новосëлку были переведены две с половиной расчетные бригады, снятые с покровского и кураховского направлений.



Еще с ночи 9 на 10 декабря стала приходить информация о массовом выводе украинских подразделений из Курахово.



Из-за резкого нарастания интенсивности боев и серьезных проблем со снабжением остатки группировки из Курахово разными путями устремились на запад и, по сути, бегут из города. Во всяком случае, организованным отходом происходящее назвать весьма трудно.



Если ранее украинские военные старались покинуть город небольшими группами, то в последнее время масштабы и частота таких попыток значительно возросли, а действия командования ВСУ направлены на эвакуацию оставшихся сил из этого района.



Ясно, что задержка гарнизона в Курахово для Зеленского сегодня означает повторение Мариупольского сценария, но в меньших масштабах. Правда, главе хунты об этом говорилось много раз и довольно давно, но он всегда игнорирует любые предложения военных, если они расходятся с его политическими приоритетами.



Невзирая на общую тенденцию к выводу войск, в городе остаются серьезные очаги сопротивления. Сопротивление продолжается в западной промзоне и особенно на территории Кураховской ТЭС, где наспех оборудован УР, создан комплекс относительно защищенных огневых позиций.



Продолжаем внимательно следить за развитием событий.



*движение, признанное экстремистским и запрещенное в РФ. Источник - завтра

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