"Норникель" превращает Россию в сырьевой придаток Китая

14:48 12.12.2024

Елена Острякова. 12.12.2024



Медный завод Норильска станет первым стратегическим металлургическим предприятием в России, которое будет закрыто и перенесено в Китай. Заводу, который называют "медным сердцем Таймыра", 89 лет. Он входит в первую десятку мировых производителей меди. По статистике, в Норильске выплавлена каждая вторая тонна российской меди и каждая сороковая тонна в мире.



Согласно наиболее распространенной версии, избавиться от предприятия ПАО "Норильский никель" решило потому, что не хочет затрачивать средства на так называемую "серную программу", которая позволит сократить вредные выбросы производства в 10 раз. Первый этап программы на Надеждинском заводе "Норникеля" позволил снизить выбросы диоксида серы на 45%. Но обошлось это слишком дорого (180 млрд руб), а Медный завод потребовал бы еще больших инвестиций.



Согласно другой версии, "Норникель" таким образом пытается уйти от западных санкций в отношении производимых в России никеля и меди, из-за которых ПАО потеряло в 2022 году 20% своих доходов.



Поэтому "Норникель" счел, что перенести предприятие в Китай будет для него выгодней, чем вкладываться в российскую экологию. Как заявил владелец "Норникеля" Владимир Потанин, плавильные мощности Медного завода переедут за границу в 2027 году.



Он обещает создать вместо "грязного" Медного завода современное и "эстетичное" производство по 3D-принтингу. Зачем такое предприятие нужно размещать в самом северном городе мира, непонятно. Возможно, таким образом Потанин пытается дать надежду 2000 сотрудникам, попадающим под сокращение.



Однако большинство экспертов опасаются, что 3D-принтинг за Полярным кругом не приживется, люди будут брошены, бюджет края лишится налоговых поступлений, а площадку Медного завода отдадут под склад сырья – медного концентрата с Таймырского месторождения.



Именно оттуда "Норникель" будет вывозить его по Северному морскому пути в Китай (по данным "Блумберг, в округ Фанчэнган). Для этого ПАО намерено заказать несколько ледоколов в том же Китае и Южной Корее. Это в добавление к отказу от производства продукции высокого передела и соответствующей прибавочной стоимости в пользу Поднебесной.



Переводя завод в Китай, "Норникель" подставляет смежников. Так, компания "Русская платина" планировала производить металл именно на норильских мощностях. Также возникает вопрос о судьбе крупнейшего российского аффинажного завода "Красцветмет".



"Норникель" добровольно превращает Норильск из промышленного центра в пункт отправки руды. И это вовсе не требование времени. Например, сосед России Казахстан в коллаборации с Китаем запускает медеплавильный завод на своей территории – в Абайской области. Мощность нового предприятия – 300 тысяч тонн меди в год, на заводе более 1000 новых рабочих мест.



Казахский завод будет введен в эксплуатацию в 2028 году, но конкурировать с китайским детищем "Норникеля" не станет, поскольку в Гуанси уже есть медный завод годовой мощностью 600 тыс. тонн под управлением государственной горно-металлургической компании Jinchuan Group. Китайские игроки медного рынка недовольны появлением нового конкурента из России.



Но все это не пугает "Норникель". По слухам, он планирует и дальше выводить стратегические производства из России. Как сообщают источники тг-канала "Капитан Арктика", в первом полугодии 2024-го Норникель вел переговоры с китайцами о строительстве в КНР никелевого завода, работающего на российских полуфабрикатах.



В частности, речь шла о производстве сульфата никеля для дальнейшего изготовления аккумуляторных батарей. Этот завод мог бы потреблять до четверти годового объема никеля, выпускаемого Норникелем на рынок, – т.е. порядка 50 тыс. тонн в год. Также "Норильский никель" планирует запустить в Бахрейне современное платиновое производство.