Темные сделки QazaqGaz: как один из конфискованных активов оказался связан с Кайратом Шарипбаевым

15:01 12.12.2024

Динара Бекболаева

11 декабря 2024



На днях компания по управлению возвращенными активами отчиталась об успешной продаже очередной конфискованной недвижимости. Производственная база в Алматы, которую изъяли в пользу государства, ушла с молотка за 1,6 миллиарда тенге. Кому это дорогостоящее имущество принадлежало раньше, выясняла Orda.kz.



Как следует из E-Qazyna и E-auction, где указаны сведения о государственных активах и торгах, производственная база расположена по адресу улица Ратушного, 64. Здание впечатляет размерами: площадь 4431,5 кв. м, земельный участок - 3,4 гектара, охраняемая территория, просторные складские помещения и офисы.



Спойлер: через цепочку подставных компаний нам удалось установить связь с семьей экс-президента Казахстана. А если точнее, следы ведут к олигарху и бывшему главе национальной компании QazaqGaz Кайрату Шарипбаеву, которого называют вторым супругом Дариги Назарбаевой.



От "Интергаза" до частных владельцев



Мы выяснили, что производственную базу уже выставляли на продажу в 2020 году. Дочерняя компания QazaqGaz - АО "Интергаз Центральная Азия" - пыталась продать имущество за 597 841 882 тенге, почти втрое меньше нынешней цены. Однако тогда покупатели не нашлись. Неужто базу отобрали у национальной газовой компании? Совсем нет.



Почти год назад внимание к сделкам "Интергаза" привлекла Генеральная прокуратура. СМИ, ссылаясь на внутренние документы, писали о сделках по отчуждению имущества QazaqGaz. Упоминалось, что газопроводы и недвижимость оказались в частных руках, в том числе у ТОО "Alan Partners", которому имущество якобы могли продать за бесценок.



Примечательно, что юридический адрес этой частной компании совпадает с местонахождением базы на улице Ратушного, 64 в Жетысуском районе Алматы. Более того, в сервисе 2GIS некий Ержан Елгезеков выложил две фотографии той самой промбазы. Человек с точно таким же именем числится руководителем товарищества с ограниченной ответственностью Alan Partners.



Какое отношение фирма Alan Partners имеет к Кайрату Шарипбаеву?



Согласно сведениям из открытых источников, Ержан Елгезеков числится руководителем еще пяти фирм, адреса которых совпадают друг с другом. Три из них уклоняются от уплаты налогов. Эти компании обладают признаками "фирм-прокладок", которые используются для сокрытия реальных бенефициаров.



Расследование выводит на одну из таких компаний - ТОО "QazAutoGas". Ее учредителем является ТОО "ДанКо-Регионы", которым владеют Жанар Сейдвалиева и Салтанат Ергусаева. Первая из них - супруга бывшего председателя правления АО "Национальная компания "QazaqGaz"" Кайрата Шарипбаева.



Жанар Сейдвалиева - бизнесвумен. Ее имя однажды фигурировало в журналистских расследованиях. В частности, OCCRP обнаружил у нее недвижимость на острове Palm Jumeirah в Дубае. Уже много лет ее мужу приписывают роман со старшей дочерью Нурсултана Назарбаева (хотя в списке аффилированных лиц Актюбинского завода нефтяного оборудования официальной супругой Кайрата Шарипбаева числится именно Сейдвалиева Жанар Мухатовна).



Однако в Сети есть кадры, где Шарипбаев и Дарига Назарбаева открыто демонстрируют свои отношения. Несколько лет назад на платформе YouTube появилось романтичное видео, как Даригу Нурсултановну под свадебную песню "Жар-жар" несет на руках мужчина, очень похожий на Кайрата Шарипбаева. Кроме того, пара неоднократно посещала вместе публичные мероприятия.







Недвижимость, офшоры и дар государству



Вернемся к "фирмам-прокладкам", ведущим к экс-главе QazaqGaz. Учредителем двух из них, ТОО "Jasyl Dolan" и DanaTech, значится родной сын Кайрата Шарипбаева Данияр (не так давно 39-летний мужчина избавился от известной фамилии отца, теперь он Данияр Кайрат).



Но самое интересное, с Alan Partners также связаны ТОО "Bridge Property Management" и ТОО "Jana Investment Property", одним из учредителей которых значится ТОО "Bolashak Property". Бенефициар последней компании - ТОО "Invest Bolashak", которым владеет ТОО "DanKo Commerce". По принципу матрешки (компания в составе другой компании - прим. авт.) мы вышли на фирму Danko Investment Group FZE, зарегистрированную в ОАЭ.



Таким образом, Danko Investment Group FZE выступает учредителем нескольких компаний, управляющих стратегическими активами Казахстана.



Особое внимание привлекают сложные офшорные схемы, связанные с Шарипбаевым. В 2022 году фирма Danko Investment Group FZE через свою дочернюю организацию Tau Bereke Group по договору дарения передала в госсобственность ТОО "GPC Investment", которое строит на месторождении Кашаган газоперерабатывающий завод мощностью 1,15 млрд кубометров. Такой ценный подарок государство получило после кровавых январских событий и ухода Шарипбаева с поста НК "QazaqGaz".



Остается гадать, сколько еще стратегических объектов оказались в руках частных фирм, пока муж Дариги Назарбаевой руководил национальной газовой компанией. Конфискация промбазы в Алматы, вероятно, лишь начало работы по "обезжириванию" олигарха.