Айбек Оралбай завоевал четвертое "золото" для Казахстана на ЧА-2024 по боксу

15:04 12.12.2024

Капитан сборной Казахстана по боксу, тяжеловес Айбек Оралбай удачно закончил финальный бой своей команды на ринге Чиангмая (Таиланд), где завершился Чемпионат Азии, сообщает Zakon.kz.



В решающем бою весовой категории свыше 92-х килограммов Оралбай сразился с представителем Китая Абудурешити Ремула.



