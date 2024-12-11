|15:05 Вашингтон и его британская колония, - Тая Сильвергельм
15:04 Айбек Оралбай завоевал четвертое "золото" для Казахстана на ЧА-2024 по боксу
15:01 Темные сделки QazaqGaz: как один из конфискованных активов оказался связан с Кайратом Шарипбаевым
14:48 "Норникель" превращает Россию в сырьевой придаток Китая
13:58 По Сирии договорились. Но зачем России нужно было уступать Турции? (история событий)
12:35 Широким фронтом. Российская армия наступает на Курахово, Покровск, Часов Яр, Торецк и Великую Новоселку
11:37 Центральная Азия: антикоммунизм и фашизм - близнецы-братья, - Сергей Кожемякин
11:32 Передел Сирии перерастает в резню, - Роман Крецул
11:31 Кеннеди-младший решил доказать причастность ЦРУ к убийству Джона Кеннеди
11:28 Власти Афганистана запретили женщинам получать медицинское образование. Даже акушерское
11:26 Что будет с Турцией если она потеряет 7 миллионов российских туристов, - Джерен Дениз
11:24 Горячее солнце востока. Вспоминая Афганистан, - В.Бурт
11:23 МИД КНР: США - это не та страна, которая должна рассказывать всем о правах человека
11:22 Сирия: "прогрессивные джихадисты" раскручивают маховик террора, Израиль - в привычной роли оккупанта
09:01 Украинские наци и "небесный мандат" Зеленского, - Ростислав Ищенко
08:07 Активы "назарбаевского Людоеда": Никольский рынок в Алматы хотели продать иностранцам, - Orda.kz
08:02 Казахстан. Смена часового пояса как "десталинизация", - Данияр Ашимбаев
07:36 Послом Казахстана в Японию отправлен г-н Баударбек-Кожатаев
07:24 Комиссар Кая Каллас призналась в краже замороженных активов России
07:11 США и их партнеры устроили переворот в Сирии, - Т.Сильвергельм
06:59 Парящий мост, смотровая площадка, вход в метро - планы по парку Кадыри в Ташкенте
06:52 Макрон лихорадочно ищет пути выхода из политического кризиса, - Данила Моисеев
06:46 Защита властей Сирии не входила в планы России и Ирана, - Игорь Субботин
06:42 В Кабуле в результате теракта (подрыв камикадзе) убит министр по делам беженцев ИЭА Халил Хаккани
06:39 США обеспокоены строительством АЭС в Узбекистане, - Виктория Панфилова
06:35 Битва за Покровск: вражескую твердыню начали "разбирать" артиллерией, ФАБами и РСЗО, - Радомир Маркуш
01:59 Рокфеллеры берут власть... "альянс демократий" трансформируется, - "Завтра"
01:53 Падение режима Асада: Новый Ближний Восток? - Кадыр Маликов
01:16 Геополитическое землетрясение в Сирии. "Все воюют против всех", - В.Овчинский
01:05 Мировой либерализм полностью отменил приличия, - Игорь Мальцев
00:56 Байден остановит миротворчество Трампа с помощью нефти, - "Взгляд"
00:40 Объявлены лауреаты "Русской премии" по литературе
00:37 Матч за титул чемпиона мира по шахматам, проходящий в Сингапуре, вплотную приблизился к тай-брейку
00:34 Южнокорейский президент Юн ради удержания власти был готов развязать войну с КНДР, - А.Кошкин
00:27 Кто претендует на власть в Дамаске после бегства Асада, - Андрей Соколов
00:21 Кардаха. Джихадисты сожгли фамильную усыпальницу семьи экс-президента Сирии Башара Асада
00:11 "Зеленые" портят воздух. В Германских верхах полный раздрай, - Олег Никифоров
00:01 Тимур Ишметов назначен председателем Центробанка Узбекистана
|Айбек Оралбай завоевал четвертое "золото" для Казахстана на ЧА-2024 по боксу
15:04 12.12.2024
Капитан сборной Казахстана по боксу, тяжеловес Айбек Оралбай удачно закончил финальный бой своей команды на ринге Чиангмая (Таиланд), где завершился Чемпионат Азии, сообщает Zakon.kz.
В решающем бою весовой категории свыше 92-х килограммов Оралбай сразился с представителем Китая Абудурешити Ремула.
Наш боксер без особых проблем расправился с оппонентом, выиграв у него со счетом 5:0. Теперь в копилке наград Айбека это второе "золото" азиатского чемпионата.
Два года назад в Аммане (Иордания) он также не имел себе равных.
В итоге капитан казахстанской сборной добыл для своих коллег четвертую медаль высшего достоинства на ЧА-2024.
А всего в активе наших боксеров за 11 декабря девять наград: четыре золотых и пять серебряных.
Чемпионами Азии стали Махмут Сабырхан (до 54 кг), Бекзад Нурдаулетов (до 86 кг), Сагындык Тогамбай (до 92 кг) и Айбек Оралбай (свыше 92 кг).
"Серебро" на Родину привезут Санжар Ташкенбая (до 48 кг), Оразбек Асылкулов (до 57 кг), Дулат Бекбауов (до 67 кг), Абылайхан Жусупова (до 71 кг) и Диас Молжигитов (до 75 кг).
Накануне триумфальным выступлением в Чиангмае отметились представители женской сборной Казахстана.
Куандык Шынасилов