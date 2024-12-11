Вашингтон и его британская колония, - Тая Сильвергельм

15:05 12.12.2024

Вашингтон и его британская колония

Глубинные элиты англосаксов хорошо понимают только силу



11.12.2024 | Тая СИЛЬВЕРГЕЛЬМ



Соединенные Штаты не рассматривают европейские страны в качестве самостоятельных субъектов международных отношений. Евросоюз нужен был Вашингтону, чтобы взять под плотную опеку все государства, ставшие частью данного объединения.



Но это правило работает не всегда. Поскольку, например, в случае с Британией контроль США над этой страной нисколько не уменьшился после так называемого Брексита. Лондон уже давно смирился с вассальным положением в отношениях со своей бывшей колонией.



