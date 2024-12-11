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|Вашингтон и его британская колония, - Тая Сильвергельм
15:05 12.12.2024
Вашингтон и его британская колония
Глубинные элиты англосаксов хорошо понимают только силу
11.12.2024 | Тая СИЛЬВЕРГЕЛЬМ
Соединенные Штаты не рассматривают европейские страны в качестве самостоятельных субъектов международных отношений. Евросоюз нужен был Вашингтону, чтобы взять под плотную опеку все государства, ставшие частью данного объединения.
Но это правило работает не всегда. Поскольку, например, в случае с Британией контроль США над этой страной нисколько не уменьшился после так называемого Брексита. Лондон уже давно смирился с вассальным положением в отношениях со своей бывшей колонией.
Основным маркером, подтверждающим оккупированное положение маленького европейского островного государства, является наличие большого количества американских военных объектов, которые находятся под прямым управлением Пентагона.
После Второй мировой войны США оккупировали Западную Германию, а также Японию, но неожиданно для себя Соединенное Королевство оказалось третьей страной, где сосредоточено самое большое количество личного состава ВВС США, опередив Южную Корею и Италию.
Один из шести американских летчиков, проходящих срочную службу за рубежом, дислоцируется в Британии. Пилоты из США со своих британских баз совершали полеты для бомбардировок Югославии, Ирака, Афганистана, Ливии.
В феврале 2023 года британское Минобороны сообщило парламенту, что на территории Британии дислоцируются 11 912 военнослужащих США на семи базах Королевских ВВС. В Лондоне находится 100 американских военнослужащих, 52 из них – в посольстве США. Еще 135 сотрудников Пентагона постоянно базируются в нескольких секретных местах по всей стране.
Вашингтон контролирует свои базы в Британии, при этом они не подотчетны стране пребывания. Британцам неизвестно точное количество дополнительного американского военного персонала и места его дислокации.
В декабре 2021 года США начали размещать истребители нового поколения F-35 в Саффолке. На фоне растущей напряженности на Украине Вашингтон в начале февраля 2022 года разместил в Глостершире свои тяжелые стратегические бомбардировщики B-52, оснащенные ядерным оружием.
В целом на британской территории находится больше военнослужащих ВВС США, чем в 40 американских штатах, сообщал в мае 2022 года интернет-ресурс "Рассекреченная Великобритания".
Глава организации "Кампания за ядерное разоружение" (CND) Кейт Хадсон заявила, что считает пережитком холодной войны постоянное присутствие американских ВВС в Британии, которое к тому же носит очень активный характер.
"США заявляют, что провели учения, чтобы убедиться в своей готовности, предположительно, к войне с Украиной. Мы снова сталкиваемся с ситуацией, когда война или другие военные действия могут вестись с территории Великобритании без парламентского контроля", – заявила она.
Главной базой ЦРУ на Британских островах является военно-воздушная база Кроутон в Нортгемптоншире, где находится не менее тысячи американских шпионов. Она обеспечивает "техническую поддержку" для Специальной службы по сбору данных в интересах США и для совместного объекта ЦРУ – АНБ в Мэриленде.
Кроутон также служит станцией связи для американских ВВС. На нее приходится 25% всех военных сообщений из Европы в США.
Крупнейшее военное американское присутствие наблюдается на участке площадью 727 га в Саффолке. Формально это база Королевских ВВС, но она находится в аренде ВВС США под полным контролем американцев. Население деревни Лейкенхит опасается, что в случае серьезного военного конфликта оно станет мишенью для потенциального противника США.
Все американские военнослужащие имеют доступ к 11 базам Королевских ВВС, которые простираются от Кембриджшира до Йоркшира. Некоторые из объектов являются центрами по разработке и проведению наступательных бомбардировочных операций.
Основная американская авиабаза в Европе – это Фэрфорд в графстве Глостершир. Формально данный объект считается британским, но по факту находится в прямом подчинении Пентагона.
С этой базы осуществлялись вылеты боевой авиации США в 1999 году в период агрессии НАТО против Югославии, а также в 2003 году во время войны с Ираком. Именно здесь США держат свои стратегические бомбардировщики B-52, оснащенные ядерными боеголовками.
Юридическим основанием для размещения воинского контингента США в Британии являются два документа. Это соглашение о статусе вооруженных сил, регулирующее порядок размещения войск между государствами-членами НАТО от 1951 года и британский закон о "выездных вооруженных силах" (Visiting Forces Act) от 1952 года.
Американцы вкладывают миллиарды долларов в модернизацию своих британских авиабаз, чтобы успешнее перехватывать международные сообщения и наносить воздушные удары, используя территорию страны без надлежащего надзора со стороны британского руководства.
В конце ноября 2024 года после ударов ВСУ вглубь России дальнобойными западными вооружениями над американскими базами в Британии стали летать неопознанные дроны. "Над тремя авиабазами в Британии, которые используют ВВС США было замечено несколько неопознанных беспилотников", – сообщил британский телеканал Sky News.
Беспилотники летали над американскими объектами с 20 по 22 ноября над авиабазами Лейкенхит и Милденхолл в Саффолке, а также над Фелтвелл в Норфолке. "Это выглядит ужасно скоординированным", – заявил источник телеканала в британском минобороны.
"С 20 ноября не было никакого воздействия на жителей или инфраструктуру, и они не были идентифицированы как враждебные", – отметил представитель военно-воздушных сил США в Европе.
Таким образом, администрация Байдена, давая разрешение киевскому режиму на удары вглубь российской территории, подставила своих британских вассалов, лишенных права голоса в этом многостороннем конфликте.
Следует отметить, что удары со стороны ВСУ дальнобойными ракетами ATACMS и Storm Shadow прекратились после звонка главы Генштаба России Валерия Герасимова председателю Объединенного комитета начальников штабов США Чарльзу Брауну 27 ноября.
Американская сторона была уведомлена об учениях ВМФ и ВКС России с выполнением практических стрельб и пусков высокоточных ракет в восточной части Средиземного моря. Рядом с районом проведения тренировок находились корабли США и НАТО. Уведомление господину Брауну направили с целью предотвращения возможных инцидентов, сообщили в российском военном ведомстве.
Это означает, что США приняли к сведению данный разговор и оценили возможные последствия конкретно для себя. Но в целом они привыкли использовать и подставлять под удар своих так называемых союзников. Британия, также как Германия, Италия или Турция, является оккупированным государством. Вашингтон может как угодно распоряжаться базами Королевских ВВС, находясь за океаном.
Вывод тут может быть один: глубинные элиты США хорошо понимают только силу. Они не привыкли соблюдать ни устные, ни письменные договоренности. Наличие стратегической авиации на базе Фэрфорд, используемой американцами в их агрессивных войнах против суверенных государств, заставляет Россию предпринимать дополнительные меры по своей защите.