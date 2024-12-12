Суд отправил под арест экс-губернатора Рязанской области и сенатора Николая Любимова

23:43 12.12.2024

12 декабря 2024



Москва. 12 декабря. INTERFAX.RU - Басманный суд Москвы санкционировал арест бывшего губернатора Рязанской области Николая Любимова, обвиняемого в коррупции.

Экс-чиновник отправлен под стражу на два месяца, сообщили в пресс-службе суда.



По версии следствия, "Любимов получил взятку в виде денег, иного имущества в особо крупном размере за общее покровительство и попустительство по службе в период руководства регионом".



Экс-губернатор обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере). Наказание по данному обвинению предусматривает лишение свободы на срок от 8 до 15 лет.



Накануне Совет Федерации на своем заседании досрочно прекратил сенаторские полномочия Любимова по его собственному желанию.



Любимов возглавлял Рязанскую область с сентября 2017 по май 2022 года. С сентября 2022 года был сенатором Совета Федерации - представителем от исполнительной власти Рязанской области.