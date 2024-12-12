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КырГКНБ: Задержан экс-депутат Султан Урманаев - незаконно вывел в частную собственность недвижимость Балыкчинского мясокомбинатаКырГКНБ: Задержан экс-депутат Султан Урманаев - незаконно вывел в частную собственность недвижимость Балыкчинского мясокомбината
00:01 13.12.2024

Tazabek - Задержан экс-министр чрезвычайных ситуаций, экс-депутат Жогорку Кенеша, экс-губернатор Жалал-Абадской области У.С.И. Об этом сообщила пресс-служба ГКНБ.

Установлено, что в период с декабря 1995 года по апрель 1996 года, будучи председателем правления государственного акционерного общества "Кыргызтрансавто", при содействии отдельных должностных лиц за счет государственных средств он приобрел акции ГАО "Токчулук" и в последующем незаконно вывел в частную собственность объекты недвижимости бывшего Балыкчинского мясокомбината.

На сегодняшний день стоимость вышеуказанной недвижимости составляет 626 млн сомов.

В настоящее время устанавливается причастность других лиц к вышеотмеченной коррупционной схеме и проводятся мероприятия по возврату незаконно приватизированного имущества.


Справка

Согласно данным Министерства юстиции КР, руководителем ОАО "Кыргызтрансавто" является Султанов Бакыт Нурланович.

Султан Урманаев:

2000-2002 - глава-губернатор Жалал-Абадской областной государственной администрации.
В 2002 г. назначен советником председателя правления АО "Кыргызтрансавто", затем избран председателем правления ОАО "Кыргызтрансавто".
1995 - депутат СНП Жогорку Кенеша КР.
март 2005 - депутат Жогорку Кенеша КР.
22 октября 2007 г. указом президента КР "О роспуске Жогорку Кенеша КР" досрочно прекращены полномочия депутата Жогорку Кенеша КР.
История вопроса

В 2015 году в отношении Султана Урманаева, бывшего директора АО "Балыкчы эт комбинаты", было возбуждено уголовное дело по вывозу 112 голов лошадей с территории комбината, стоимостью 5 млн сомов. Об этом 11 мая 2020 года сообщил житель города Балыкчы Касым Данияров в ходе пресс-конференции в АКИpress.

По его словам, в 2017 году в отношении внука Урманаева - Султанова Бакыта возбуждается уголовное дело по факту присвоения имущества мясокомбината.

"В 2019 году в ЕРПП было зарегистрировано дело по незаконному присвоению автомобилей мясокомбината на 6 млн сомов. На сегодня идут следственные мероприятия. Урманбаев незаконно присвоил себе 76% доли имущества в ОАО "Кыргызтрансавто", а это 39 млн сомов, это своего рода рейдерский захват. Кроме того, в автобазе комбината имелось 30 супер-МАЗов, которые он с 2012 года незаконно сдавал в аренду, не выплачивая налоги и другие платежи", - рассказал он.
12.12.24

См. раздел - Персоны ЦентрАзии, Кто есть кто в Казахстане
Источник - tazabek.kg
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