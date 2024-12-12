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|Индия крупно законтрактовалась у "Роснефти"
00:04 13.12.2024
Крупнейший НПЗ в мире в индийском Джамнагаре. Фото: ril.com
"Роснефть" и индийская Reliance подписал крупнейший контракт между странами на поставку нефти. В течение 10 лет российский нефтегигант будет отгружать на крупнейший в мире НПЗ 500 тыс. баррелей в сутки. Reliance является одним из крупнейших поставщиков нефтепродуктов в стране и в Европу.
"10-летнее соглашение составляет 0,5% от мировых поставок и стоит примерно 13 миллиардов долларов в год по сегодняшним ценам. Это еще больше укрепит энергетические отношения между Индией и Россией",
- сообщает Reuters.
В индийской Reliance агентству заявили, что компания работает с международными поставщиками, в том числе из России, и сделки основываются на рыночных условиях.
После переориентации российской нефти на новые рынки ее доля в Индии превышает треть. Сама же сделка произошла в канун визита президента России Владимира Путина в Дели, отмечает Reuters.
"Конкуренция между производителями нефти за долю индийского рынка является высокой, потому что это один из самых быстрорастущих энергетических рынков, и он становится все более важным фактором глобального спроса по мере замедления роста в Китае, крупнейшем импортере",
- полагают в агентстве.
По его данным, "Роснефть" будет поставлять ежемесячно 20−21 груз на танкерах класса "Афрамакс" и по три партии мазута объемом около 100 тыс. тонн. Собеседники Reuters рассказали, что поставки будут вестись для крупнейшего в мире НПЗ в Джамнагаре и цены планируют пересматривать ежегодно с учетом динамики на рынке.
Частный переработчик Reliance уже закупает нефть компании - как по прямым сделкам, так и через посредников.
"На долю новой сделки приходится примерно половина морского экспорта нефти „Роснефти" из российских портов, что оставляет мало предложения для других трейдеров и посредников",
- сказал источник агентства.
Планируется, что поставки начнутся с января 2025 года. При этом цена будет привязана к сорту Dubai (разница до 50 центов за баррель с эталонной Brent).
"Большая часть поставок будет приходиться на среднесернистый и богатый дизельным топливом сорт Urals, который наиболее популярен среди индийских нефтеперерабатывающих заводов. Он будет продаваться со скидкой в $ 3 за баррель",
- сообщает Reuters.
Reliance является одним из крупнейших переработчиков Индии, выступая и одним из лидеров по экспорту нефтепродуктов в Европу.
12.12.24