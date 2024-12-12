 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Куда прилетит "Орешник": американцам на Украине не позавидуешь
00:05 13.12.2024

12.12.24
Утром 11 декабря по Таганрогу был нанесен удар шестью ракетами ATACMS, целью был военный аэродром. Две ракеты были сбиты, а остальные отклонены средствами РЭБ, но от падения обломков пострадали наши военные. Уже днем Владимиру Путину позвонил Виктор Орбан, который назвал последующие недели "самыми опасными". О ситуации пишет обозреватель Pravda.Ru Любовь Степушова.

Вероятно, Путин сказал в тот же день в телефонном разговоре Орбану в ответ на предложение о перемирии, привезенное от избранного президента США Дональда Трампа, примерно следующее:

"Какие могут быть перемирия, если, несмотря на предупреждение об ответных мерах, США (наводят ракеты через спутники) и Украина продолжают обстрелы дальнобойными ракетами территории РФ?"
После этого разговора Пентагон официально заявил, что РФ может нанести удар по Украине баллистической ракетой средней дальности "Орешник" в ближайшие дни. Это означает, что Пентагон был предупрежден об этом Минобороны России.

В Кремле "пытаются использовать все имеющееся в их арсенале оружие, чтобы запугать Украину", сказала пресс-секретарь Пентагона Сабрина Сингх. Слово "запугать", а не "остановить" говорит о подначивании Киева на провокации.

Очевидно, что администрация уходящего президента США Джо Байдена и те, кто за ней стоит, намерены продолжать курс на эскалацию, несмотря на скорую передачу власти. Это нормально, как говорил один известный одесский киногерой, потому что там думают, что война ослабляет Россию, а активы Украины - земли, предприятия, месторождения - уже скуплены спонсорами Байдена, и терять их категорически не хочется.

Что же касается Владимира Зеленского, то он просто неадекватен, причем преступно, перед своим народом. Потому что ответный удар будет по энергосистеме и погрузит Украину в "черную зиму".

Вероятно, российское руководство этим не ограничится, и Путин эту картину Орбану обрисовал. Будет серия ударов по объектам на Украине, где концентрируются американские советники и офицеры. Это могут быть объекты в Киеве, а также в Запорожье и Днепропетровске.

Между тем, наблюдая, как Израиль расправляется с военным и научным потенциалом Сирии, оправдывая это тем, чтобы он не достался террористам, и получая одобрение Запада, можно действовать в таком же ключе. Объявив режим Зеленского террористическим, действия РФ по созданию обширной буферной зоны на Украине получат международное одобрение. Так же, как Израиль намеревается "надолго" задержаться на территории бывшей Сирии, так и Россия может спокойно вести себя на территории бывшей Украины, не опасаясь поддержки санкций Китаем и Индией.

Источник - eadaily.com
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